НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"

01:14 18.04.2026

Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"

Ситуация на Ближнем Востоке побудила страны формировать региональные центры силы



От редакции "НГ"

16.04.2026 18:07:00



Европейская комиссия (ЕК) объявила, что инвестирует 1,07 млрд евро в 57 оборонных проектов, поддерживающих флагманские программы европейской оборонной готовности. Это вписывается в проект "военного шенгена", в рамках которого будет создана инфраструктура для оперативной переброски войск, техники и обслуживающего персонала через Европу по авто- и железным дорогам, воздухом и морем к восточным границам.



Проект уже реализуется в Румынии и Молдавии (ЕС допускает ее участие), где, как пишет кишиневская пресса, по молдавским дорогам едет техника с военными грузами на Украину, а для удобства логистики через Днестр планируется построить мост, который оплатит Киев.



В Брюсселе отмечают, что ЕС углубляет сотрудничество с украинской оборонной промышленностью при поддержке офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве. "Это партнерство направлено на более эффективную интеграцию Украины в европейскую промышленную базу", – сказано в коммюнике.



На днях об открытии своего неба для турецких военных грузов сообщил Казахстан. Соглашение ратифицировали в Мажилисе (парламенте). Хотя формально речь идет об ограниченном доступе и только по согласованию обеих сторон, фактически это означает шаг к укреплению военного взаимодействия между членами Организации тюркских государств (ОТГ). В этом смысле доступ к небу Казахстана – ключевой момент. Через территорию страны легче выстроить логистику со всеми участниками объединения. Например, казахстанский транзит может существенно облегчить поставки из Турции в Узбекистан. Но Турция – член НАТО, альянса, взявшего курс на конфронтацию с Россией. А Казахстан и Узбекистан – партнеры и союзники РФ. Подобное сочетание – региональный ответ на риски, возможность которых продемонстрировал конфликт на Ближнем Востоке. ОТГ готова создать региональный оборонный союз, подобный европейскому. Ратификация соглашения кратно повышает возможности для турецкого военного присутствия в регионе. И этот факт придется учитывать России.



Как и то, что "региональный шенген" может появиться в ближайшее время еще в одном близком нам регионе – Центральной Азии. Центральноазиатские страны уже связаны подобными планами в рамках объединения тюркских государств. В состав ОТГ входят Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и Турция. Они являются постоянными членами. Официальные статусы наблюдателей получили Венгрия и Туркменистан. Таджикистан – единственная страна в Центральной Азии, которая не входит в ОТГ, так как не является тюркоязычной.



Недавняя встреча в Бухаре президентов Казахстана и Узбекистана показала, что Астана и Ташкент готовы взять на себя ответственность за всю Центральную Азию, а лидеры намерены превратить регион в независимый центр силы. На встрече было отмечено, что провал переговоров США и Ирана в Исламабаде диктует необходимость выработки общего "плана Б", чтобы не допустить транспортной изоляции региона в случае усиления санкционного давления на Иран. И хотя об оборонном плане заявлено не было, не исключено, что этот вопрос также обсуждался.



Мир меняется, как и центры силы, и регионы предпочитают в новых условиях создавать региональную защиту. Это становится трендом. Но цель при этом останется прежней – сохраниться. Теперь это представляется более надежным в рамках отдельно взятого региона, иногда пересекающегося с другим, как, например, ОТГ с ЕС и Центразией, или Центральная Азия с Евразийским экономическим союзом. Последний не претендует на роль оборонного союза и потому вполне может остаться действующим в новых условиях: всем нужны рынки и прилагаемая к ним логистика.