ЦентрАзия
Суббота, 18.04.2026
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
Ситуация на Ближнем Востоке побудила страны формировать региональные центры силы

От редакции "НГ"
16.04.2026 18:07:00

Европейская комиссия (ЕК) объявила, что инвестирует 1,07 млрд евро в 57 оборонных проектов, поддерживающих флагманские программы европейской оборонной готовности. Это вписывается в проект "военного шенгена", в рамках которого будет создана инфраструктура для оперативной переброски войск, техники и обслуживающего персонала через Европу по авто- и железным дорогам, воздухом и морем к восточным границам.

Проект уже реализуется в Румынии и Молдавии (ЕС допускает ее участие), где, как пишет кишиневская пресса, по молдавским дорогам едет техника с военными грузами на Украину, а для удобства логистики через Днестр планируется построить мост, который оплатит Киев.

В Брюсселе отмечают, что ЕС углубляет сотрудничество с украинской оборонной промышленностью при поддержке офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве. "Это партнерство направлено на более эффективную интеграцию Украины в европейскую промышленную базу", – сказано в коммюнике.

На днях об открытии своего неба для турецких военных грузов сообщил Казахстан. Соглашение ратифицировали в Мажилисе (парламенте). Хотя формально речь идет об ограниченном доступе и только по согласованию обеих сторон, фактически это означает шаг к укреплению военного взаимодействия между членами Организации тюркских государств (ОТГ). В этом смысле доступ к небу Казахстана – ключевой момент. Через территорию страны легче выстроить логистику со всеми участниками объединения. Например, казахстанский транзит может существенно облегчить поставки из Турции в Узбекистан. Но Турция – член НАТО, альянса, взявшего курс на конфронтацию с Россией. А Казахстан и Узбекистан – партнеры и союзники РФ. Подобное сочетание – региональный ответ на риски, возможность которых продемонстрировал конфликт на Ближнем Востоке. ОТГ готова создать региональный оборонный союз, подобный европейскому. Ратификация соглашения кратно повышает возможности для турецкого военного присутствия в регионе. И этот факт придется учитывать России.

Как и то, что "региональный шенген" может появиться в ближайшее время еще в одном близком нам регионе – Центральной Азии. Центральноазиатские страны уже связаны подобными планами в рамках объединения тюркских государств. В состав ОТГ входят Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и Турция. Они являются постоянными членами. Официальные статусы наблюдателей получили Венгрия и Туркменистан. Таджикистан – единственная страна в Центральной Азии, которая не входит в ОТГ, так как не является тюркоязычной.

Недавняя встреча в Бухаре президентов Казахстана и Узбекистана показала, что Астана и Ташкент готовы взять на себя ответственность за всю Центральную Азию, а лидеры намерены превратить регион в независимый центр силы. На встрече было отмечено, что провал переговоров США и Ирана в Исламабаде диктует необходимость выработки общего "плана Б", чтобы не допустить транспортной изоляции региона в случае усиления санкционного давления на Иран. И хотя об оборонном плане заявлено не было, не исключено, что этот вопрос также обсуждался.

Мир меняется, как и центры силы, и регионы предпочитают в новых условиях создавать региональную защиту. Это становится трендом. Но цель при этом останется прежней – сохраниться. Теперь это представляется более надежным в рамках отдельно взятого региона, иногда пересекающегося с другим, как, например, ОТГ с ЕС и Центразией, или Центральная Азия с Евразийским экономическим союзом. Последний не претендует на роль оборонного союза и потому вполне может остаться действующим в новых условиях: всем нужны рынки и прилагаемая к ним логистика.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776464040


