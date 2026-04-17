 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 18.04.2026
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
03:22 18.04.2026

Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

Ирина Алкснис
обозреватель РИА "Новости"
17 апреля 2026

Только ленивый не отмечал особого отношения Дональда Трампа к Владимиру Путину. Для противников американского президента эта тема – в виде обвинений в работе на Кремль – уже много лет является одной из излюбленных.

Нет смысла углубляться в психологический анализ и пытаться понять, какие конкретно чувства испытывает нынешний хозяин Белого дома к своему российскому коллеге, насколько искренней является заявляемая им симпатия к Путину. Но невозможно спорить, что Трамп неизменно демонстрирует подчеркнуто уважительное отношение к российскому президенту, что для него – известного своими резкими, а то и откровенно оскорбительными высказываниями в адрес многих государственных лидеров – нехарактерное и очень показательное поведение.

Разгадка такого поведения американского президента весьма проста: в биографии и образе жизни российского президента очень много обстоятельств, которые Трамп с удовольствием примерил бы на себя. Путин встал во главе России, когда страна находилась на грани крушения, и не просто добился ее возрождения, но и вернул на самую вершину геополитического олимпа. Для Трампа тема восстановления величия Америки и преодоления системного кризиса, в который она погружается, является базовой на протяжении обоих его президентств, так что его российский коллега является для хозяина Белого дома определенным ориентиром – но не следования по его пути.

Причина очевидна: американский президент очень высоко ценит внешние, бьющие в глаза эффекты и при этом стремится к достижению молниеносных результатов. Однако в политике это просто не работает. Блеск великодержавности строится на многих годах тяжелейшей, кропотливой, малозаметной и очень трудной работы. Резкие метания из стороны в сторону, радикальные решения – будь то кадровые или содержательные – обычно приводят к ухудшению ситуации. Большая политика – это всегда про компромисс, простые решения тут гарантированно неверные и приводят к ухудшению положения дел, зато улучшения происходят медленно и зачастую незаметно для людей.

Только относительно недавно, считанные годы назад, российское общество признало принципиальную правоту путинского подхода к изменениям: не требовать всего и сразу, избегать резких шагов, принимать неудачи как неизбежную часть процесса, требующую продолжения усилий в направлении выбранной цели. Самодисциплина, системная работа, взвешенные решения, последовательность и упорный труд – вот главные принципы, которыми руководствуется Путин. Но Трампу это не подходит, поскольку результат проявляется небыстро и обычно малозаметно.

Американскому же президенту нужно все и сразу. Именно отсюда метания из стороны в сторону, радикально резкие высказывания, провокации и, мягко говоря, не слишком продуманные решения – и все это под глазурью максимальной помпезности в стиле. По сути, это воплощение американской деловой (и не только деловой) поговорки Fake it till you make it – "Притворяйся, пока не сделаешь это реальным".

Вот только в политике, тем более политике великих держав, фальшивая позолота слетает куда быстрее, чем в бизнесе. То, что помогало Трампу на протяжении десятилетий успешно зарабатывать большие деньги, сейчас стремительно тащит его на дно. Страна и ее суверенитет стоят на развитой инфраструктуре, сильной экономике, продовольственной безопасности, мощной армии, общественном благополучии и огромном множестве иных важнейших вещей, которые просто невозможно подделать, зато их развитие требует колоссального труда и много времени. Сиюминутные решения, скандалы, шумиха и провокации для национального лидера ухудшают дело, а не помогают ему.

Исход закономерен: спустя чуть больше года второго президентства Трампа его рейтинги пикируют вниз, провал следует за провалом, а будущее американского президента видится все более мрачным. В свою очередь общественная поддержка Путина, при всех трудностях, с которыми приходится справляться России и ее гражданам, уже много лет остается на высоком уровне, недосягаемом для его американского коллеги.

И это не повод для злорадства, а полезный урок для всех: в государственной политике результат дают самоотверженная любовь к Родине и упорный труд во имя ее благополучия, а ставка на эгоизм и внешние эффекты гарантированно ведут к тяжелому поражению.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776471720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Пакет международных договоров и соглашений ратифицировал Сенат
- Ерлан Кошанов выступил на 152-й Ассамблее Межпарламентского союза
- Партий станет еще больше
- Специальный представитель Президента Казахстана провел переговоры с Государственным секретарем США
- Проблемы формирования и развития инклюзивного образования обсудили в Мажилисе
- Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
- Эксперты улучшили оценки внешних условий и уточнили прогноз по инфляции
- Кадровые перестановки
- О процедуре банкротства физических лиц в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  