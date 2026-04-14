|Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
21:14 18.04.2026
Екатерина Гуляева
Баланс сил: бюджеты армий Центральной Азии.
Узбекистан обладает крупнейшим военным бюджетом в Центральной Азии. На 2026 год на оборону Ташкент заложил 6,2 млрд долларов. За ним следует Казахстан, который намерен потратить на эти нужды 5,8 млрд долларов, передает inbusiness.kz со ссылкой на телеграм-канал "Геостатистика".
Остальные страны региона заметно уступают лидерам:
Туркменистан - 1,5 млрд долларов;
Кыргызстан - 0,7 млрд долларов;
Таджикистан - 0,5 млрд долларов.
При этом, если смотреть на расходы на душу населения, ситуация выглядит иначе: Казахстан выходит в лидеры, что говорит о более высокой нагрузке на экономику и приоритизации оборонного сектора.
Почему страны увеличивают военные расходы
Основными целями "модернизации" вооруженных сил стран Центральной Азии является противодействие гибридным угрозам, пограничным конфликтам и международному терроризму.
Речь идет не только о классических военных рисках, но и о новых формах давления: киберугрозах, дестабилизации приграничных регионов, транснациональной преступности. В этих условиях армии стран региона вынуждены адаптироваться, усиливая мобильность, разведку и технологическую оснащенность.
Казахстан делает ставку на эффективность
Хотя Казахстан уступает Узбекистану по общему объему бюджета, его расходы на душу населения остаются одними из самых высоких в регионе. Это может свидетельствовать о более глубокой модернизации и попытке повысить качество вооруженных сил, а не только их количественные показатели.
Кроме того, для Казахстана важным фактором остается протяженность границ и необходимость поддержания стабильности на обширной территории.
Региональный баланс и новые риски
Рост военных бюджетов в Центральной Азии формирует новый баланс сил. С одной стороны, это усиливает национальную безопасность стран. С другой - может свидетельствовать о росте напряженности и необходимости быть готовыми к быстро меняющейся геополитической ситуации.
Текущая динамика вряд ли приведет к прямой гонке вооружений, однако тренд на усиление армий сохранится. В ближайшие годы ключевым фактором станет не столько объем расходов, сколько эффективность их использования и уровень технологического развития вооруженных сил.