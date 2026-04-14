Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии

21:14 18.04.2026

Екатерина Гуляева

14.04.26



Баланс сил: бюджеты армий Центральной Азии.



Узбекистан обладает крупнейшим военным бюджетом в Центральной Азии. На 2026 год на оборону Ташкент заложил 6,2 млрд долларов. За ним следует Казахстан, который намерен потратить на эти нужды 5,8 млрд долларов, передает inbusiness.kz со ссылкой на телеграм-канал "Геостатистика".



Остальные страны региона заметно уступают лидерам:

Туркменистан - 1,5 млрд долларов;

Кыргызстан - 0,7 млрд долларов;

Таджикистан - 0,5 млрд долларов.



