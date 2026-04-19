Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев

02:04 19.04.2026 Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь

19.04.2026 | Рустам МАСАЛИЕВ



В начале апреля представители Кыргызстана и Таджикистана провели серию рабочих встреч на приграничных участках и договорились о совместных патрулированиях.



В частности, первая встреча прошла на заставе "Самаркандек" Баткенского погранотряда с участием представителей Баткенского и Исфаринского направлений, а вторая состоялась на КПП "Кайрагач", где обсудили взаимодействие представители Лейлекского и Ганчинского участков. В итоге стороны отработали практические действия пограничников, уточнили план взаимодействия на 2026 год и согласовали конкретные даты совместных патрулей в части координации на местах и снижении рисков инцидентов.



По данным Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, переговоры подтвердили готовность сторон поддерживать стабильность на границе. А официальную часть участники подкрепили неформальными мероприятиями, сыграв в мини-футбол и настольный теннис.



Несомненно, подобное улучшение отношений между Бишкеком и Душанбе явилось, прежде всего, следствием подписания ими в марте 2025 г. договора о государственной границе.



Но это – и результат активной деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, сыгравшей немаловажную роль в разруливании многолетней конфликтной ситуации на границе двух стран.



В ноябре прошлого года в ходе саммита ОДКБ, прошедшем в председательствующем в организации Кыргызстане, с участием президентов России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, Владимир Путин отметил, что Москва "будет делать все, чтобы сохранить преемственность в 2026 году по основным направлениям взаимодействия в рамках ОДКБ". По его оценке, ОДКБ превратилась в авторитетную региональную структуру, "надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность стран – участниц нашего объединения".



Российский лидер также предложил провести следующий саммит в Москве 11 ноября 2026 года, а в преддверии его – международный экспертный форум по тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, на который планируется пригласить представителей дружественных стран, многосторонних структур и интеграционных объединений. По его словам, "с учетом геополитической напряженности вполне логично, что на первый план выходит задача продвижения коллективных интересов и инициатив стран – участниц ОДКБ на мировой арене... Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала... Основные усилия сосредоточены на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствование управления коллективными силами".



И на самом деле, исходя из приоритетов председательства Москвы в текущем году в Организации под лозунгом "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность" на 2026 год, именно в качестве первого ключевого пункта указывается "консолидация государств-членов ОДКБ, формирование благоприятных условий для их безопасного и стабильного развития".



В данном контексте процитируем дословно задачи председательства: углубление внешнеполитической координации, продвижение коллективных интересов и инициатив на международной арене, отстаивание верховенства международного права и принципа суверенного равенства государств; выработка единых подходов по глобальным и региональным вопросам, определение стратегии дальнейшего развития Организации, укрепление роли ОДКБ в процессе формирования архитектуры евразийской безопасности; развитие прочных связей ОДКБ с государствами евразийского пространства и их интеграционными объединениями; повышение устойчивости Организации в условиях геополитической нестабильности и множащихся вызовов безопасности, целям и ценностям стран ОДКБ; становление ОДКБ в качестве платформы для широкого обсуждения актуальных международных проблем в сфере безопасности и обороны, проведение под эгидой Организации Международного форума обеспечения коллективной безопасности.



Как считают центральноазиатские эксперты, именно прошлогодний визит Владимира Путина и его переговоры с Садыром Жапаровым фактически сформировали дорожную карту сотрудничества на краткосрочную перспективу.



По мнению кыргызстанского политолога Игоря Шестакова, подписанные документы, связанные со стратегией развития организации на ближайшие годы, сыграют ключевую роль в обеспечении региональной безопасности, особенно на фоне обострения ситуации на таджикско-афганской границе, где, по данным специалистов Центра экспертных инициатив "Ой Ордо", может находиться до 15 тыс. боевиков запрещенной в России "Аль-Каиды"*, "что является не гипотетической, а реальной угрозой, которой способна оказать противодействие только ОДКБ".



Казахстанский политолог, директор ЦАИ "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев также подчеркнул, что визит Владимира Путина в Кыргызстан стал не просто эпизодом, а маркером того, что Россия подтверждает долгосрочную заинтересованность в Центральной Азии. В результате Бишкек фактически становится площадкой, где увязываются сразу три контекста: развитие российско-кыргызского союза, повестка ОДКБ и более широкий формат "Россия – Центральная Азия". Он полагает, что "увязка визита Путина с саммитом ОДКБ в Бишкеке усиливает роль Кыргызстана как активного участника коллективной архитектуры безопасности, а не только "потребителя" гарантий. Обновление вооружений ОДКБ, сохранение российской базы, координация в борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью работают на сдерживание рисков, которые ни одна республика Центральной Азии не способна нейтрализовать в одиночку".



Узбекистанский профессор кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова тоже считает, что приезд Владимира Путина подчеркнул важность политического диалога и координации между государствами. Россия и страны ЦА уже подтвердили стремление к регулярному взаимодействию на высшем и экспертном уровнях, включающее расширение консультаций, согласование позиций по вопросам безопасности и повышение эффективности многосторонних структур, таких как СИГ, ОДКБ, ШОС. "Для Узбекистана, – отметила эксперт, – это означает дальнейшее развитие стратегического диалога с Россией как в двустороннем, так и в региональном форматах".



В свою очередь, таджикистанский политолог, независимый эксперт по международным отношениям Мухаммад Шамсуддинов называет одним из важнейших моментов саммита ОДКБ заявление Владимира Путина, что Россия готова оснащать коллективные силы стран-участниц вооружением, которое доказало свою эффективность на поле боя: "Учитывая, что РФ является для государств региона основным поставщиком военной техники и гарантом безопасности, значимость этого шага трудно переоценить. Что касается таджикской повестки в рамках ОДКБ, то Душанбе по-прежнему будет активно продвигать вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркоторговлей, особенно в направлении защиты границ объединения".



И действительно: только с начала этого года под председательством России прошел ряд знаковых мероприятий, направленных на решение целого спектра поставленных перед Организацией задач.



Например, не далее как 31 марта в Москве в секретариате ОДКБ состоялись плановые консультации по актуальным вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. В мероприятии приняли участие делегации государств – членов ОДКБ, врио заместителя генерального секретаря ОДКБ Самат Ордабаев и другие представители секретариата Организации, которые обменялись мнениями по состоянию и перспективам ситуации в области КВРН. В ходе консультаций была подчеркнута важность совместных усилий, нацеленных на сохранение и развитие профильной международно-правовой базы, а также обсуждены дальнейшие шаги по конкретным направлениям КВРН, призванные содействовать укреплению международного мира и безопасности, и подтверждена востребованность регулярной сверки позиций по данной проблематике с целью усиления координации в рамках Организации.



Немногим ранее – 26 марта – в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание международного штаба региональной операции ОДКБ "Нелегал-2026" под председательством заместителя начальника миграционной службы МВД России генерал-майора Андрея Авезова.



В своем выступлении заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков акцентировал внимание на осложнение политической обстановки в зоне ответственности Организации и на условиях, в которых придется решать задачи. В итоге участники заседания согласовали замысел проведения региональной операции ОДКБ "Нелегал" в 2026 году, уточнили сроки активных этапов операции, определили каналы связи и порядок обмена информацией.



Таким образом, можно отметить, что по одной из самых чувствительных проблем на сегодняшний день – нелегальной миграции в рамках ОДКБ продолжает непрерывно вестись серьезная работа.



И это не считая состоявшихся в марте этого года заседания руководителей национальных штабов по проведению операции "ПРОКСИ"; стратегической командно-штабной тренировки Объединенного штаба, секретариата и заинтересованных министерств и ведомств государств – членов ОДКБ; международного семинара-совещания по комплексному единоборству с руководителями боевой и физической подготовки силовых министерств и ведомств государств – членов ОДКБ; российского тематического мероприятия "Региональные усилия в борьбе с наркопреступностью: лучшие практики ОДКБ, ШОС и СНГ", организованного во взаимодействии с МВД России.



В этом контексте напомним слова Владимира Путина: "Все отдают себе отчет, что в современных условиях надо плотнее работать друг с другом... Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к отражению любых действий, которые были бы агрессивны в отношении наших стран..." Источник - Ритм Евразии

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Пакет международных договоров и соглашений ратифицировал Сенат

- Ерлан Кошанов выступил на 152-й Ассамблее Межпарламентского союза

- Партий станет еще больше

- Специальный представитель Президента Казахстана провел переговоры с Государственным секретарем США

- Проблемы формирования и развития инклюзивного образования обсудили в Мажилисе

- Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту

- Эксперты улучшили оценки внешних условий и уточнили прогноз по инфляции

- Кадровые перестановки

- О процедуре банкротства физических лиц в Казахстане

