02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
В начале апреля представители Кыргызстана и Таджикистана провели серию рабочих встреч на приграничных участках и договорились о совместных патрулированиях.

В частности, первая встреча прошла на заставе "Самаркандек" Баткенского погранотряда с участием представителей Баткенского и Исфаринского направлений, а вторая состоялась на КПП "Кайрагач", где обсудили взаимодействие представители Лейлекского и Ганчинского участков. В итоге стороны отработали практические действия пограничников, уточнили план взаимодействия на 2026 год и согласовали конкретные даты совместных патрулей в части координации на местах и снижении рисков инцидентов.

По данным Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, переговоры подтвердили готовность сторон поддерживать стабильность на границе. А официальную часть участники подкрепили неформальными мероприятиями, сыграв в мини-футбол и настольный теннис.

Несомненно, подобное улучшение отношений между Бишкеком и Душанбе явилось, прежде всего, следствием подписания ими в марте 2025 г. договора о государственной границе.

Но это – и результат активной деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, сыгравшей немаловажную роль в разруливании многолетней конфликтной ситуации на границе двух стран.

В ноябре прошлого года в ходе саммита ОДКБ, прошедшем в председательствующем в организации Кыргызстане, с участием президентов России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, Владимир Путин отметил, что Москва "будет делать все, чтобы сохранить преемственность в 2026 году по основным направлениям взаимодействия в рамках ОДКБ". По его оценке, ОДКБ превратилась в авторитетную региональную структуру, "надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность стран – участниц нашего объединения".

Российский лидер также предложил провести следующий саммит в Москве 11 ноября 2026 года, а в преддверии его – международный экспертный форум по тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, на который планируется пригласить представителей дружественных стран, многосторонних структур и интеграционных объединений. По его словам, "с учетом геополитической напряженности вполне логично, что на первый план выходит задача продвижения коллективных интересов и инициатив стран – участниц ОДКБ на мировой арене... Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала... Основные усилия сосредоточены на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствование управления коллективными силами".

И на самом деле, исходя из приоритетов председательства Москвы в текущем году в Организации под лозунгом "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность" на 2026 год, именно в качестве первого ключевого пункта указывается "консолидация государств-членов ОДКБ, формирование благоприятных условий для их безопасного и стабильного развития".

В данном контексте процитируем дословно задачи председательства: углубление внешнеполитической координации, продвижение коллективных интересов и инициатив на международной арене, отстаивание верховенства международного права и принципа суверенного равенства государств; выработка единых подходов по глобальным и региональным вопросам, определение стратегии дальнейшего развития Организации, укрепление роли ОДКБ в процессе формирования архитектуры евразийской безопасности; развитие прочных связей ОДКБ с государствами евразийского пространства и их интеграционными объединениями; повышение устойчивости Организации в условиях геополитической нестабильности и множащихся вызовов безопасности, целям и ценностям стран ОДКБ; становление ОДКБ в качестве платформы для широкого обсуждения актуальных международных проблем в сфере безопасности и обороны, проведение под эгидой Организации Международного форума обеспечения коллективной безопасности.

Как считают центральноазиатские эксперты, именно прошлогодний визит Владимира Путина и его переговоры с Садыром Жапаровым фактически сформировали дорожную карту сотрудничества на краткосрочную перспективу.

По мнению кыргызстанского политолога Игоря Шестакова, подписанные документы, связанные со стратегией развития организации на ближайшие годы, сыграют ключевую роль в обеспечении региональной безопасности, особенно на фоне обострения ситуации на таджикско-афганской границе, где, по данным специалистов Центра экспертных инициатив "Ой Ордо", может находиться до 15 тыс. боевиков запрещенной в России "Аль-Каиды"*, "что является не гипотетической, а реальной угрозой, которой способна оказать противодействие только ОДКБ".

Казахстанский политолог, директор ЦАИ "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев также подчеркнул, что визит Владимира Путина в Кыргызстан стал не просто эпизодом, а маркером того, что Россия подтверждает долгосрочную заинтересованность в Центральной Азии. В результате Бишкек фактически становится площадкой, где увязываются сразу три контекста: развитие российско-кыргызского союза, повестка ОДКБ и более широкий формат "Россия – Центральная Азия". Он полагает, что "увязка визита Путина с саммитом ОДКБ в Бишкеке усиливает роль Кыргызстана как активного участника коллективной архитектуры безопасности, а не только "потребителя" гарантий. Обновление вооружений ОДКБ, сохранение российской базы, координация в борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью работают на сдерживание рисков, которые ни одна республика Центральной Азии не способна нейтрализовать в одиночку".

Узбекистанский профессор кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Ранохон Турсунова тоже считает, что приезд Владимира Путина подчеркнул важность политического диалога и координации между государствами. Россия и страны ЦА уже подтвердили стремление к регулярному взаимодействию на высшем и экспертном уровнях, включающее расширение консультаций, согласование позиций по вопросам безопасности и повышение эффективности многосторонних структур, таких как СИГ, ОДКБ, ШОС. "Для Узбекистана, – отметила эксперт, – это означает дальнейшее развитие стратегического диалога с Россией как в двустороннем, так и в региональном форматах".

В свою очередь, таджикистанский политолог, независимый эксперт по международным отношениям Мухаммад Шамсуддинов называет одним из важнейших моментов саммита ОДКБ заявление Владимира Путина, что Россия готова оснащать коллективные силы стран-участниц вооружением, которое доказало свою эффективность на поле боя: "Учитывая, что РФ является для государств региона основным поставщиком военной техники и гарантом безопасности, значимость этого шага трудно переоценить. Что касается таджикской повестки в рамках ОДКБ, то Душанбе по-прежнему будет активно продвигать вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркоторговлей, особенно в направлении защиты границ объединения".

И действительно: только с начала этого года под председательством России прошел ряд знаковых мероприятий, направленных на решение целого спектра поставленных перед Организацией задач.

Например, не далее как 31 марта в Москве в секретариате ОДКБ состоялись плановые консультации по актуальным вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. В мероприятии приняли участие делегации государств – членов ОДКБ, врио заместителя генерального секретаря ОДКБ Самат Ордабаев и другие представители секретариата Организации, которые обменялись мнениями по состоянию и перспективам ситуации в области КВРН. В ходе консультаций была подчеркнута важность совместных усилий, нацеленных на сохранение и развитие профильной международно-правовой базы, а также обсуждены дальнейшие шаги по конкретным направлениям КВРН, призванные содействовать укреплению международного мира и безопасности, и подтверждена востребованность регулярной сверки позиций по данной проблематике с целью усиления координации в рамках Организации.

Немногим ранее – 26 марта – в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание международного штаба региональной операции ОДКБ "Нелегал-2026" под председательством заместителя начальника миграционной службы МВД России генерал-майора Андрея Авезова.

В своем выступлении заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков акцентировал внимание на осложнение политической обстановки в зоне ответственности Организации и на условиях, в которых придется решать задачи. В итоге участники заседания согласовали замысел проведения региональной операции ОДКБ "Нелегал" в 2026 году, уточнили сроки активных этапов операции, определили каналы связи и порядок обмена информацией.

Таким образом, можно отметить, что по одной из самых чувствительных проблем на сегодняшний день – нелегальной миграции в рамках ОДКБ продолжает непрерывно вестись серьезная работа.

И это не считая состоявшихся в марте этого года заседания руководителей национальных штабов по проведению операции "ПРОКСИ"; стратегической командно-штабной тренировки Объединенного штаба, секретариата и заинтересованных министерств и ведомств государств – членов ОДКБ; международного семинара-совещания по комплексному единоборству с руководителями боевой и физической подготовки силовых министерств и ведомств государств – членов ОДКБ; российского тематического мероприятия "Региональные усилия в борьбе с наркопреступностью: лучшие практики ОДКБ, ШОС и СНГ", организованного во взаимодействии с МВД России.

В этом контексте напомним слова Владимира Путина: "Все отдают себе отчет, что в современных условиях надо плотнее работать друг с другом... Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к отражению любых действий, которые были бы агрессивны в отношении наших стран..."

Источник - Ритм Евразии
