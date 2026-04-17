Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий

02:41 19.04.2026 Реинкарнация живых будд – внутреннее дело КНР



Система реинкарнации живых будд относится к внутренним делам Китая и не подлежит вмешательству - посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй



Москва, 17 апреля /Синьхуа/ - Уникальный институт наследования в китайском тибетском буддизме - система реинкарнации живых будд, которая включает строгие религиозные ритуалы, исторические правила и правовые процедуры, относится к внутренним делам Китая и не подлежит вмешательству. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в авторской статье, опубликованной в пятницу в российской газете "Труд".



"За более чем 700 лет своего развития и эволюции данная система сформировала строгие религиозные ритуалы, исторические правила и правовые процедуры. Она является ключевым фундаментом здоровой преемственности тибетского буддизма и, более того, относится к внутренним делам Китая, находящимся в рамках его государственного суверенитета и не подлежащим никакому вмешательству", - говорится в публикации.



Как подчеркнул Чжан Ханьхуэй, тибетский буддизм - это важный результат китаизации буддизма, это религия, укорененная в самом Китае. Он напомнил, что становление и развитие системы реинкарнации живых будд всегда было неразрывно связано с нормативным управлением со стороны центрального правительства Китая. В 1587 году центральное правительство династии Мин даровало Далай-ламе III Сонаму Гьяцо титул "Дорджечанг", что стало первым случаем пожалования титула системе реинкарнации Далай-ламы со стороны центрального правительства. В 1653 году Далай-лама V Агван Лобсан Гьяцо по приглашению прибыл в Пекин на аудиенцию к императору Шуньчжи династии Цин и получил золотую грамоту и золотую печать. С этого момента титул Далай-ламы и его законный статус в религиозных кругах в тибетском регионе получили официальное подтверждение со стороны центрального правительства.



Китайский дипломат отметил, что в 1793 году правительство династии Цин обнародовало "Императорские предписания о совершенствовании управления в тибетском регионе", официально установив систему жеребьевки в золотой урне. Было четко определено, что признание перерожденца Далай-ламы должно осуществляться путем жеребьевки в золотой урне под надзором представителя центрального правительства с последующим утверждением и официальным присвоением титула со стороны центрального правительства.



Посол подчеркнул, что Далай-ламы X, XI и XII были признаны через жеребьевку в золотой урне, а Далай-ламы IX, XIII и XIV были освобождены от этой процедуры с одобрения центрального правительства. Независимо от того, проводилась ли жеребьевка в золотой урне или нет, окончательный результат в обязательном порядке представлялся на утверждение центральному правительству.



"Это свидетельствует о том, что реинкарнация Далай-ламы отнюдь не является личным делом и не может определяться личной волей. Право окончательного утверждения реинкарнации центральным правительством является историческими правилами, сложившимися на протяжении столетий, и обладает неоспоримой правомерностью и легитимностью", - отметил китайский дипломат, добавив, что, с точки зрения религиозной традиции, поиск, признание и присвоение титула всех великих живых будд, имеющих важное влияние, таких как Далай-ламы и Панчен-ламы, исторически осуществлялись на территории Китая. "Поиск внутри страны - это историческая традиция, которую обязательно должна соблюдать реинкарнация живых будд. Прецедентов поиска за рубежом не существует", - подчеркнул он.



Чжан Ханьхуэй указал, что управление религиозными делами на основе закона является общепринятой мировой практикой реализации суверенитета и законной обязанностью правительства Китая. "Вопрос реинкарнации живых будд затрагивает религиозную преемственность, общественный порядок и государственный суверенитет, поэтому они, безусловно, являются внутренним делом Китая, в которое не имеют права вмешиваться никакие страны, силы или отдельные лица", - пояснил он.



В то же время китайский дипломат обратил внимание на то, что в последние годы клика Далай-ламы XIV в сепаратистских целях постоянно фабрикует и распространяет абсурдные теории, такие как "самостоятельное перерождение" и "перерождение за границей", намеренно искажая историю и вводя общественность в заблуждение. "Их действия, грубо нарушающие религиозные ритуалы и исторические прецеденты, наносят серьезный ущерб чувствам верующих масс и по своей сути являются политическими манипуляциями под прикрытием религии с целью раскола государства", - заявил Чжан Ханьхуэй, предупредив, что подобные действия неизбежно встретят решительное противодействие со стороны кругов тибетского буддизма и широких масс верующих и в конечном итоге будут отвергнуты историей.



По его словам, в разительном контрасте с манипуляциями клики Далай-ламы XIV темой реинкарнации и их сепаратистской риторикой, автономный район Сицзан под единым руководством Коммунистической партии Китая и на основе правового управления совершил исторический скачок в социальном строе. "Экономика и общество получили всестороннее развитие, свобода вероисповедания полностью уважается и гарантируется, а дело тибетского буддизма здоровым образом продолжается в рамках правового поля", - отметил китайский посол, подчеркнув, что, обращаясь к миру, Сицзан с еще большей открытостью развивает внешние обмены и сотрудничество.



Как указал Чжан Ханьхуэй, суть вопроса Сицзана - вопрос государственного суверенитета и территориальной целостности, это исключительно внутреннее дело Китая, в которое не вправе вмешиваться никакая страна или сила. Он добавил, что, будучи всеобъемлющими партнерами стратегического взаимодействия в новую эпоху, Китай и Россия всегда твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы и важные озабоченности - это основная черта китайско-российских отношений. "Российская сторона неизменно соблюдает принцип одного Китая, оказывает Китаю твердую поддержку в вопросе Сицзана, и решительно выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела Китая, за что китайская сторона выражает высокую оценку", - сказал он.



Китайский посол отметил, что в последние годы представители российских СМИ, дружественных организаций и молодежи неоднократно посещали Сицзан, становясь свидетелями его реального облика - процветания, стабильности и благополучия населения. "Мы искренне приветствуем еще больше российских друзей в Сицзане. В будущем Китай готов вместе с Россией продолжать взаимодействие по противодействию вмешательству и сепаратистским действиям внешних сил, твердо защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития", - заключил Чжан Ханьхуэй.



***



Реинкарнация живых будд – внутреннее дело КНР

В Китае бережно относятся к религиозным ритуалам и историко-правовым основам



Чжан Ханьхуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации

17 Апреля 2026



Система реинкарнации живых будд - это уникальный институт наследования в китайском тибетском буддизме. За более чем 700 лет своего развития и эволюции данная система сформировала строгие религиозные ритуалы, исторические правила и правовые процедуры. Она является ключевым фундаментом здоровой преемственности тибетского буддизма и, более того, относится к внутренним делам Китая, находящимся в рамках его государственного суверенитета и не подлежащим никакому вмешательству.



I. Строгое соблюдение религиозных традиций: центральное правительство Китая обладает правом окончательного решения в вопросах реинкарнации



Система реинкарнации живых будд в тибетском буддизме зародилась в XIII веке в школе Кагью и была призвана решить вопрос преемственности лидеров религиозных сект. Становление и развитие этой системы всегда было неразрывно связано с нормативным управлением со стороны центрального правительства Китая.



В 1587 году центральное правительство династии Мин даровало Далай-ламе III Сонаму Гьяцо титул "Дорджечанг", что стало первым случаем пожалования титула системе реинкарнации Далай-ламы со стороны центрального правительства. В 1653 году Далай-лама V Агван Лобсан Гьяцо по приглашению прибыл в Пекин на аудиенцию к императору Шуньчжи династии Цин и получил золотую грамоту и золотую печать. С этого момента титул Далай-ламы и его законный статус в религиозных кругах в тибетском регионе получили официальное подтверждение со стороны центрального правительства.



В 1793 году правительство династии Цин обнародовало "Императорские предписания о совершенствовании управления в тибетском регионе", официально установив систему жеребьевки в золотой урне. Было четко определено, что признание перерожденца Далай-ламы должно осуществляться путем жеребьевки в золотой урне под надзором представителя центрального правительства с последующим утверждением и официальным присвоением титула со стороны центрального правительства.



Впоследствии Далай-ламы X, XI и XII были признаны через жеребьевку в золотой урне, а Далай-ламы IX, XIII и XIV были освобождены от этой процедуры с одобрения центрального правительства. Независимо от того, проводилась ли жеребьевка в золотой урне или нет, окончательный результат в обязательном порядке представлялся на утверждение центральному правительству.



Это свидетельствует о том, что реинкарнация Далай-ламы отнюдь не является личным делом и не может определяться личной волей. Право окончательного утверждения реинкарнации центральным правительством является историческими правилами, сложившимися на протяжении столетий, и обладает неоспоримой правомерностью и легитимностью.



II. Защита суверенитета: вопрос реинкарнации живых будд относится исключительно к внутренним делам Китая



Тибетский буддизм - это важный результат китаизации буддизма, это религия, укорененная в самом Китае. Тот факт, что основные регионы его распространения, верующие и монастыри-преемники находятся на территории Китая, является объективной исторической реальностью. С точки зрения религиозной традиции, поиск, признание и присвоение титула всех великих живых будд, имеющих важное влияние, таких как Далай-ламы и Панчен-ламы, исторически осуществлялись на территории Китая. Поиск внутри страны - это историческая традиция, которую обязательно должна соблюдать реинкарнация живых будд. Прецедентов поиска за рубежом не существует. Материнским монастырем Далай-лам всех поколений является китайский монастырь Дрепунг, и их преемственность всегда была тесно связана с историей, территорией и государственным управлением Китая.



С точки зрения государственного управления, управление религиозными делами на основе закона является общепринятой мировой практикой реализации суверенитета и законной обязанностью правительства Китая. Вопрос реинкарнации живых будд затрагивает религиозную преемственность, общественный порядок и государственный суверенитет, поэтому они, безусловно, являются внутренним делом Китая, в которое не имеют права вмешиваться никакие страны, силы или отдельные лица.



В последние годы клика Далай-ламы XIV в сепаратистских целях постоянно фабрикует и распространяет абсурдные теории, такие как "самостоятельное перерождение" и "перерождение за границей", намеренно искажая историю и вводя общественность в заблуждение. Их действия, грубо нарушающие религиозные ритуалы и исторические прецеденты, наносят серьезный ущерб чувствам верующих масс и по своей сути являются политическими манипуляциями под прикрытием религии с целью раскола государства. Подобные действия неизбежно встретят решительное противодействие со стороны кругов тибетского буддизма и широких масс верующих и в конечном итоге будут отвергнуты историей.



III. Приверженность управлению на основе закона: всестороннее развитие и прогресс всех сфер Сицзана



В разительном контрасте с манипуляциями клики Далай-ламы XIV темой реинкарнации и их сепаратистской риторикой, автономный район Сицзан под единым руководством Коммунистической партии Китая и на основе правового управления совершил исторический скачок в социальном строе. Экономика и общество получили всестороннее развитие, свобода вероисповедания полностью уважается и гарантируется, а дело тибетского буддизма здоровым образом продолжается в рамках правового поля.



Оглядываясь на пройденный путь, в Сицзане полностью ликвидирован феодально-крепостнический строй, основанный на единстве власти и религии, исторически покончили с абсолютной бедностью и добились прорывного социально-экономического развития. В 2025 году ВВП Сицзана впервые превысил отметку в 300 миллиардов юаней, достигнув 303,189 миллиарда юаней, что на 7% больше в годовом исчислении. Этот показатель более чем в сто раз превышает уровень периода основания автономного района, а темпы роста являются одними из самых высоких в стране. Китай неизменно придерживается политики свободы вероисповедания и претворяет ее в жизнь, гарантируя на основе закона нормальную религиозную деятельность верующих. Практика реинкарнации живых будд в тибетском буддизме проводится в соответствии с нормами и порядком, а выдающаяся традиционная культура тибетского народа получила полноценную защиту и эффективное продолжение.



Обращаясь к миру, Сицзан с еще большей открытостью развивает внешние обмены и сотрудничество. Успешное проведение таких площадок, как Трансгималайский форум международного сотрудничества, Форум по развитию Сицзана и Международный симпозиум по тибетологии, возвело важные мосты для коммуникации и диалога между Сицзаном и миром. Журналисты иностранных СМИ, дружественные деятели и академические группы по приглашению посетили Сицзан, чтобы лично ознакомиться с реальной ситуацией в области экономического развития, культуры и религиозных верований. Такие мероприятия, как выставки культуры Сицзана и выступления мастеров традиционного искусства, привлекли широкое внимание за рубежом, открыв для международного сообщества важное окно для объективного познания Сицзана.



IV. Углубление китайско-российского взаимодействия: твердо поддерживать ключевые интересы и суверенную безопасность друг друга



Суть вопроса Сицзана - вопрос государственного суверенитета и территориальной целостности, это исключительно внутреннее дело Китая, в которое не вправе вмешиваться никакая страна или сила. Как всеобъемлющие партнеры стратегического взаимодействия в новую эпоху, Китай и Россия всегда твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы и важные озабоченности - это основная черта китайско-российских отношений. Российская сторона неизменно соблюдает принцип "одного Китая", оказывает Китаю твердую поддержку в вопросе Сицзана, и решительно выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела Китая, за что китайская сторона выражает высокую оценку.



Факты убедительнее слов, а увидеть один раз лучше, чем сто раз услышать. В последние годы представители российских СМИ, дружественных организаций и молодежи неоднократно посещали Сицзан, становясь личными свидетелями его реального облика - процветания, стабильности и благополучия населения. Мы искренне приветствуем еще больше российских друзей в Сицзане. В будущем Китай готов вместе с Россией продолжать взаимодействие по противодействию вмешательству и сепаратистским действиям внешних сил, твердо защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития. Источник - Синьхуа

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776555660





