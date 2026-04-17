 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 19.04.2026
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
***

Система реинкарнации живых будд - это уникальный институт наследования в китайском тибетском буддизме. За более чем 700 лет своего развития и эволюции данная система сформировала строгие религиозные ритуалы, исторические правила и правовые процедуры. Она является ключевым фундаментом здоровой преемственности тибетского буддизма и, более того, относится к внутренним делам Китая, находящимся в рамках его государственного суверенитета и не подлежащим никакому вмешательству.

I. Строгое соблюдение религиозных традиций: центральное правительство Китая обладает правом окончательного решения в вопросах реинкарнации

Система реинкарнации живых будд в тибетском буддизме зародилась в XIII веке в школе Кагью и была призвана решить вопрос преемственности лидеров религиозных сект. Становление и развитие этой системы всегда было неразрывно связано с нормативным управлением со стороны центрального правительства Китая.

В 1587 году центральное правительство династии Мин даровало Далай-ламе III Сонаму Гьяцо титул "Дорджечанг", что стало первым случаем пожалования титула системе реинкарнации Далай-ламы со стороны центрального правительства. В 1653 году Далай-лама V Агван Лобсан Гьяцо по приглашению прибыл в Пекин на аудиенцию к императору Шуньчжи династии Цин и получил золотую грамоту и золотую печать. С этого момента титул Далай-ламы и его законный статус в религиозных кругах в тибетском регионе получили официальное подтверждение со стороны центрального правительства.

В 1793 году правительство династии Цин обнародовало "Императорские предписания о совершенствовании управления в тибетском регионе", официально установив систему жеребьевки в золотой урне. Было четко определено, что признание перерожденца Далай-ламы должно осуществляться путем жеребьевки в золотой урне под надзором представителя центрального правительства с последующим утверждением и официальным присвоением титула со стороны центрального правительства.

Впоследствии Далай-ламы X, XI и XII были признаны через жеребьевку в золотой урне, а Далай-ламы IX, XIII и XIV были освобождены от этой процедуры с одобрения центрального правительства. Независимо от того, проводилась ли жеребьевка в золотой урне или нет, окончательный результат в обязательном порядке представлялся на утверждение центральному правительству.

Это свидетельствует о том, что реинкарнация Далай-ламы отнюдь не является личным делом и не может определяться личной волей. Право окончательного утверждения реинкарнации центральным правительством является историческими правилами, сложившимися на протяжении столетий, и обладает неоспоримой правомерностью и легитимностью.

II. Защита суверенитета: вопрос реинкарнации живых будд относится исключительно к внутренним делам Китая

Тибетский буддизм - это важный результат китаизации буддизма, это религия, укорененная в самом Китае. Тот факт, что основные регионы его распространения, верующие и монастыри-преемники находятся на территории Китая, является объективной исторической реальностью. С точки зрения религиозной традиции, поиск, признание и присвоение титула всех великих живых будд, имеющих важное влияние, таких как Далай-ламы и Панчен-ламы, исторически осуществлялись на территории Китая. Поиск внутри страны - это историческая традиция, которую обязательно должна соблюдать реинкарнация живых будд. Прецедентов поиска за рубежом не существует. Материнским монастырем Далай-лам всех поколений является китайский монастырь Дрепунг, и их преемственность всегда была тесно связана с историей, территорией и государственным управлением Китая.

С точки зрения государственного управления, управление религиозными делами на основе закона является общепринятой мировой практикой реализации суверенитета и законной обязанностью правительства Китая. Вопрос реинкарнации живых будд затрагивает религиозную преемственность, общественный порядок и государственный суверенитет, поэтому они, безусловно, являются внутренним делом Китая, в которое не имеют права вмешиваться никакие страны, силы или отдельные лица.

В последние годы клика Далай-ламы XIV в сепаратистских целях постоянно фабрикует и распространяет абсурдные теории, такие как "самостоятельное перерождение" и "перерождение за границей", намеренно искажая историю и вводя общественность в заблуждение. Их действия, грубо нарушающие религиозные ритуалы и исторические прецеденты, наносят серьезный ущерб чувствам верующих масс и по своей сути являются политическими манипуляциями под прикрытием религии с целью раскола государства. Подобные действия неизбежно встретят решительное противодействие со стороны кругов тибетского буддизма и широких масс верующих и в конечном итоге будут отвергнуты историей.

III. Приверженность управлению на основе закона: всестороннее развитие и прогресс всех сфер Сицзана

В разительном контрасте с манипуляциями клики Далай-ламы XIV темой реинкарнации и их сепаратистской риторикой, автономный район Сицзан под единым руководством Коммунистической партии Китая и на основе правового управления совершил исторический скачок в социальном строе. Экономика и общество получили всестороннее развитие, свобода вероисповедания полностью уважается и гарантируется, а дело тибетского буддизма здоровым образом продолжается в рамках правового поля.

Оглядываясь на пройденный путь, в Сицзане полностью ликвидирован феодально-крепостнический строй, основанный на единстве власти и религии, исторически покончили с абсолютной бедностью и добились прорывного социально-экономического развития. В 2025 году ВВП Сицзана впервые превысил отметку в 300 миллиардов юаней, достигнув 303,189 миллиарда юаней, что на 7% больше в годовом исчислении. Этот показатель более чем в сто раз превышает уровень периода основания автономного района, а темпы роста являются одними из самых высоких в стране. Китай неизменно придерживается политики свободы вероисповедания и претворяет ее в жизнь, гарантируя на основе закона нормальную религиозную деятельность верующих. Практика реинкарнации живых будд в тибетском буддизме проводится в соответствии с нормами и порядком, а выдающаяся традиционная культура тибетского народа получила полноценную защиту и эффективное продолжение.

Обращаясь к миру, Сицзан с еще большей открытостью развивает внешние обмены и сотрудничество. Успешное проведение таких площадок, как Трансгималайский форум международного сотрудничества, Форум по развитию Сицзана и Международный симпозиум по тибетологии, возвело важные мосты для коммуникации и диалога между Сицзаном и миром. Журналисты иностранных СМИ, дружественные деятели и академические группы по приглашению посетили Сицзан, чтобы лично ознакомиться с реальной ситуацией в области экономического развития, культуры и религиозных верований. Такие мероприятия, как выставки культуры Сицзана и выступления мастеров традиционного искусства, привлекли широкое внимание за рубежом, открыв для международного сообщества важное окно для объективного познания Сицзана.

IV. Углубление китайско-российского взаимодействия: твердо поддерживать ключевые интересы и суверенную безопасность друг друга

Суть вопроса Сицзана - вопрос государственного суверенитета и территориальной целостности, это исключительно внутреннее дело Китая, в которое не вправе вмешиваться никакая страна или сила. Как всеобъемлющие партнеры стратегического взаимодействия в новую эпоху, Китай и Россия всегда твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы и важные озабоченности - это основная черта китайско-российских отношений. Российская сторона неизменно соблюдает принцип "одного Китая", оказывает Китаю твердую поддержку в вопросе Сицзана, и решительно выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела Китая, за что китайская сторона выражает высокую оценку.

Факты убедительнее слов, а увидеть один раз лучше, чем сто раз услышать. В последние годы представители российских СМИ, дружественных организаций и молодежи неоднократно посещали Сицзан, становясь личными свидетелями его реального облика - процветания, стабильности и благополучия населения. Мы искренне приветствуем еще больше российских друзей в Сицзане. В будущем Китай готов вместе с Россией продолжать взаимодействие по противодействию вмешательству и сепаратистским действиям внешних сил, твердо защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776555660


Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  