ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?

14:40 19.04.2026 Диалог папы римского Льва XIV и президента Дональда Трампа о заповедях Божьих и о путях земных

Реальный конец времен или только имитация?



19.04.2026 | Дмитрий МИНИН



Всемирная история на наших глазах реально закручивается в такой тугой клубок, что впору вспомнить о самых грозных библейских пророчествах в отношении конца времен и грядущего Апокалипсиса. Вот уже в образе лидера американской нации появился и претендент на роль "лжемессии", который по писанию должен явиться миру в начале указанных событий. Впрочем, многие скорее склонны воспринимать его как постмодернистский симулякр или имитацию фигуры "попирателя основ". Сам-то себя, понятное дело, он преподносит как мессию истинного, но так все и предсказано.



Рассматривая коллажи, которые помещает в последнее время в своей сети Truth Social про себя самого президент США Дональд Трамп, действительно трудно удержаться от подобных ассоциаций. Вот он в облике "Светоча мира" вместе с другими славными американцами под сенью орлов и самолетов исцеляет, видимо, остальное страждущее человечество.







И не успел дежурный адвокат главы Белого дома вице-президент Дж. Вэнс объявить все это шуткой, как его шеф пошел дальше. Претензии на Бога, очевидно, и ему показались чрезмерными, так что он их слегка поубавил. Убрав из сети данную страницу, он поместил в ней 15 апреля новое изображение, созданное одним из его поклонников, в котором примат Иисуса Христа признается, но Трамп выступает сразу вторым после него, и оба объяты флагом США.



Если бы дело ограничивалось одними картинками, наверно, их можно было бы объяснить особым, пусть и кощунственным, чувством юмора нынешнего американского президента, но за этими символами легко рассмотреть реальные, пронизанные духом мессианства и гегемонизма, поступки его администрации. Похоже, там и в самом деле убеждены в своем праве указывать всем остальным, как им жить, а также как их казнить и миловать.



Доктрина некой "Предначертанной свыше судьбы" (Manifest destiny) Америки указывать "истинный путь" человечеству еще с XIX служила ориентиром для многих ее президентов. Но именно в период намечающегося заката былой глобальной мощи страны она вдруг достигла уровня религиозного экстатизма и экспансионизма, вообще не прикрытого никакими серьезными аргументами – хотим и все. С персональной точки зрения Трампа, он делает благое дело – решительными мерами, включая апелляции к Божественному, "возвращает Америке ее былое величие", но повернуть вспять естественный ход истории получается как-то не очень.



Нынешний открытый раскол между папой римским и президентом США при претензиях последнего на "второе место сразу после Бога" происходит и потому, что он ставит себя выше первого во всех сферах, в том числе в религиозной. Смириться с подобной потерей своих прерогатив Святой престол, естественно, не может. То, что спор происходит в такой грубой форме, по крайней мере с американской стороны, это уже характеристика личности и недостаток понимания ею того, что же все-таки важнее – количество дивизий или незримое влияние на умы и сердца многих людей.



Расхождения между двумя фигурами назревали давно, не хватало лишь повода. После того как Трамп заявил, что в течение ночи уничтожит в подвергнувшемся американо-израильскому нападению Иране целую цивилизацию, которая никогда больше не возродится, Льву XIV удержаться уже было невозможно.



Поначалу казалось, что Трамп сможет найти общий язык с новым папой Львом XIV (Робертом Превостом), уроженцем Чикаго, связанным корнями и с Латинской Америкой. Еще тогда президент США проявил свою любовь к символическим картинкам, поместив свое изображение в образе папы, намекая тем самым на то, "кто в доме хозяин". По отзывам, понтифику это сильно не понравилось. Результатом этого недовольства, помимо всего остального, стало то, что Лев XIV отказался от приглашения принять участие в праздновании 250-й годовщины независимости Соединенных Штатов. С учетом той помпы, с которой Трамп намерен отметить грядущий юбилей, решение папы он воспринял как крайне болезненный укол.



В своей проповеди в Вербное воскресенье, произнесенной за неделю до Пасхи, Лев XIV сказал, что Иисус "не слышит молитв тех, кто ведет войну, он их отбрасывает", что было воспринято всеми как критика действий США в Иране. В другой проповеди, произнесенной перед Пасхой, папа римский заявил, что христианская миссия "на протяжении всей истории искажалась стремлением к господству, совершенно чуждым учению Иисуса Христа", и добавил, что "империалистическая оккупация мира подрывается изнутри; насилие, которое до сих пор было нормой, разоблачается". В пасхальное утро он произнес традиционное благословение Urbi et Orbi на площади Святого Петра в Риме: "Пусть те, кто держит в руках оружие, сложат его. Пусть те, в чьей власти развязывать войны, выберут мир".



11 апреля глава Святого престола провел специальный молебен за мир, в котором напрямую обратился к Трампу с призывом найти "выход" из ситуации, чтобы положить конец боевым действиям, и осудил угрозу президента уничтожить "целую культуру" в Иране, назвав ее "абсолютно неприемлемой". Во время молитвы понтифик подчеркнул, что "хватит идолопоклонства перед самим собой и деньгами".



От критики папой его действий в Иране глава Белого дома практически потерял всякие тормоза. В своей сети он почему-то назвал Льва XIV "слабым в вопросах преступности и ужасным во внешней политике", как будто это вообще сфера его деятельности. Трамп также выдвинул против папы довольно нелепое обвинение в том, что тот якобы поддержал обладание Ираном ядерного оружия. "Мне (мессии?), – по словам американского лидера, – не нужен папа, который считает ужасным то, что Америка напала на Венесуэлу... И я не хочу, чтобы папа римский критиковал президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего я был избран… Если бы я не был в Белом доме, Лев (вот так по-простому) не был бы в Ватикане".



Лев XIV в долгу не остается. "Я не боюсь ни администрации Трампа, ни того, что буду громко высказываться о евангельской вести, – заявил он. – Мы не политики. Мы не стремимся проводить внешнюю политику, как ее называет Трамп, с той же точки зрения, с какой ее понимает он". "Я буду и дальше открыто выступать против войны, стремясь содействовать миру, диалогу и многосторонним отношениям между государствами в поисках справедливых решений проблем", – заявил понтифик, когда летел в Алжир, чтобы начать турне по Африке.



В Алжире глава Святого престола еще больнее "зацепил" Трампа, заявив, что "сердце Бога не с нечестивыми, высокомерными и гордыми, истинная власть проистекает из добродетели, а не из силы". В направленном оттуда обращении к пленарному заседанию Папской академии общественных наук Лев XIV подчеркнул: "Концентрация технологической, экономической и военной мощи в руках немногих угрожает как демократическому участию народов в управлении, так и международному согласию".



Природную гордыню, однако, словами, видимо, не перебьешь. На посыпавшиеся со всех сторон на Трампа увещевания по поводу его грубых слов по адресу папы, подрывающих собственные позиции президента и его партии, последний извиняться категорически отказался. 16 апреля он милостиво заявил, что "ничего не имеет против папы", но при это вновь повторил нелепицу о том, что последний якобы "сделал заявление, в котором сказал, что у Ирана может быть ядерное оружие". Так, что ответное слово по-прежнему за понтификом.



Поскольку ответить папе что-либо вразумительное президент США, видимо, просто не в состоянии, за него все чаще вступается принявший католичество лишь в 2019 году вице-президент Вэнс. Делает он это явно в ущерб собственной репутации. Считалось, например, что поддержка Ватикана будет положительно сказываться на личном рейтинге Вэнса с точки зрения будущих избирательных перспектив. Но теперь он ее практически рушит в угоду интересам своего босса. "Занимайтесь тем, что происходит в католической церкви, – взывает Вэнс к Ватикану, – а президент Соединенных Штатов пусть занимается тем, что диктует американскую государственную политику".



Дальнейшая эскалация перепалки между Ватиканом и Белым домом высоко вероятна в случае, если последний решится сразу после неудачной экспедиции в Иран провести покрывающую ее "маленькую победоносную вылазку" на Кубу, о чем Трамп уже громогласно объявил.



И коль скоро Лев XIV так энергично вступился за Иран, в близкой ему Латинской Америке он вполне определенно будет делать это еще решительнее. Действительно, после того как Трамп направил войска для свержения венесуэльского лидера Николаса Мадуро, папа римский заявил, что "суверенитет" Венесуэлы должен быть гарантирован наряду с верховенством закона, закрепленным в ее Конституции". Лев XIV уже призывал Соединенные Штаты не воплощать в жизнь свои угрозы в адрес Венесуэлы и критиковал наращивание военной мощи администрации в Карибском бассейне.



Но в Венесуэле все прошло относительно бескровно, не считая несколько десятков убитых как раз кубинских охранников, которым на родине были устроены государственные похороны. Их товарищи жаждут мести и на Острове свободы мирных сценариев быть не может. Особенностью Кубы является то, что там никогда не преследовалась католическая церковь, и даже в уставе местной компартии постулирована полная совместимость социализма с христианством. Достаточно сказать, что исторически единственная до сих пор встреча глав РКЦ и РПЦ произошла именно в Гаване в феврале 2016 года, когда ее провели папа Франциск и патриарх Кирилл.



Ватикан и раньше выступал ходатаем Гаваны в Вашингтоне, теперь же перед лицом вероятного кровавого вторжения на остров он может поднять серьезную волну осуждения подобных действий по всему латиноамериканскому региону и католическому миру. Для республиканского Белого дома насильственные шаги против Кубы в этих условиях, по-видимому, не могут принести ничего хорошего, кроме дальнейшего падения престижа и ухудшения перспектив на ближайших выборах в конгресс, да и на следующих – президентских. Источник - Фонд стратегической культуры

