21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
21:31 19.04.2026

Абсолютно триумфально завершилась история с наглыми, коварными, жестокими и беспринципными атаками российских дронов на мирно спящие в обнимку с хрустящими батонами европейские города.

С сентября по декабрь 2025 года Европа находилась в состоянии зайца, застигнутого слепящими лучами галогеновых фар на середине скоростного шоссе. Европейские СМИ и официальные лица обрушили на еврообывателей поток устрашающих новостей о сотнях русских дронов, хищно кружащих вокруг беспомощных военных и гражданских объектов по всей Европе.

По утверждениям местных СМИ, над бельгийской военной базой в Эльзенборне были замечены 15 беспилотников, пока их другие сотоварищи "шпионили за объектами НАТО, в том числе за самолетами F‑16 и складами боеприпасов".

Издание The Washington Times красочно описало "волну таинственных вторжений дронов", летающих над ключевыми объектами НАТО в Европе: французскими военными базами и заводами, немецкой авиабазой Рамштайн и заводами Rheinmetall, датской авиабазой Skrydstrup (F‑16/F‑35) и аэропортами. Датские СМИ в ужасе сообщали, что дроны "часами кружили" над Skrydstrup, что вызвало политический скандал из‑за неспособности систем ПВО перехватить неопознанные аппараты, явно имеющие самые плохие намерения.

Во многих случаях возмутительные инциденты вызвали закрытие аэропортов, перебои в логистике и всплеск продаж валериановых капель.

Некоторые европейские ресурсы утверждают, что аж в одиннадцати странах Европы был зафиксирован 61 подобный инцидент, другие - 74, а правительство Германии сообщило даже о 172 дроновых атаках.

Хотя европейцы до сих пор не могут понять, кто стоит за подрывом "Северных потоков", в данном случае приворот сделали мгновенно и без греха по фотографии: беспилотники непонятно чьи, но это точно беспилотники русских. Власти ряда европейских стран сразу и прямо обвинили Россию, что было послушно подхвачено СМИ. Например, французская газета Le Monde заявила: "Данная серия нарушений воздушного пространства (Европы) явно указывает на причастность России", а Euronews написали: "Вы должны спросить себя, кому это выгодно, и это определенно Россия".

Сейчас эта тема поднялась с новой силой, но по другой причине.

В Бельгии разгорается скандал с участием министра обороны страны Тео Франкена - того самого, который в разгар дроновой истерии утверждал, что дроны не просто кружат и жужжат: это "целевая миссия против военной базы".

Бельгийская общественная телерадиокомпания VRT только что обнародовала результаты своего расследования, согласно которому вся эта история с российскими дронами - наглая ложь и способ воровства денег налогоплательщиков. Оказывается, бельгийские спецслужбы и военная разведка так и не смогли представить доказательства того, что над Бельгией в тот период систематически действовали "российские дроны". Мало того, не найдено доказательств, что эти дроны вообще существовали в природе!

В частности, выяснилось, что господин Франкен лично передал бельгийской газете HLN видео, на котором удалось запечатлеть "крупный русский беспилотник" над аэропортом Брюсселя, а теперь оказывается, что это был полицейский вертолет.

Одновременно вскрылось, что фиксация русских дронов над другими европейскими странами - тоже стопроцентный фейк. Например, одно из расследований показало следующую статистику:
- не дроны, иные объекты - 14 случаев;
- нет подтверждений и свидетельств - 41 случай;
- подтверждены туристические или хобби-дроны - три случая;
- подтверждены российские дроны - три случая.

Но самое забавное заключается в том, что об этих "подтвержденных дронах" сообщали исключительно страны, граничащие с Украиной и входящие в русофобский пояс: Польша, Румыния и Молдавия.

Даже если эти дроны были, сложно ли киевскому режиму перекинуть через границу три дрона, собранные из обломков? Наверное, не очень.

Но самый сок не в этом, а в том, что на дроновой истерии заработали все, "это у кого надо нога".

Сейчас ведется расследование по поводу того, что все тот же глава МО Бельгии на пике скандала под шумок протащил 50-миллионную закупку дронов у латвийской фирмы-прокладки вообще без тендера, где цены были скромно завышены раз в десять. До "атаки русских дронов" Франкен продвигал многолетний план увеличения оборонного бюджета примерно на 34,2 миллиарда евро, в том числе миллиардные контракты на системы борьбы с беспилотниками, то есть планы у товарища были большие.

Такие же планы имелись и у властей Польши, которые опять же под громкий шумок объявили о создании противодроновой системы San, описываемой как "первый в ЕС щит против дронов" (минимальная стоимость - 3,5 миллиарда евро; финансирование - налоги граждан ЕС). Аналогичные планы были и у деятелей из Германии, где на следующий день после "атак" концерн Rheinmetall получил от Нидерландов заказ на 22 мобильные системы ПВО Skyranger на сумму 1,35 миллиарда евро (сама Германия заказала 19 систем за 595 миллионов, Австрия - 36, Дания - 16). В других странах ЕС - то же самое.

Пик дрономании также совершенно случайно пришелся на два ключевых мероприятия: заседание министров обороны стран НАТО и презентацию Еврокомиссией "Дорожной карты оборонной готовности - 2030", включающей два проекта - European Drone Defence Initiative и Eastern Flank Watch (та самая "стена дронов").

Результат: под крики "русские идут!" (вернее - "русские дроны летят!") из европейских закромов на "стену дронов" без писка выделили минимум десять миллиардов евро. Куда, на что, какова себестоимость - да вы что, это военная тайна, не видите, в какое время живем?

Аналитический ресурс Dronewatch.eu обратил внимание на то, что как только деньги были выделены и утверждены, "количество зафиксированных инцидентов с дронами резко упало - почти до нуля".

Вот бывают же такие счастливые совпадения.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776623460


