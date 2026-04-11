|Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 20.04.2026
ВСУ спасают Константиновку за счет оголения других участков – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Марат Быков, Михаил Пшеничников
СВО
Русская армия усиливает давление на Константиновку, что заставляет Киев идти на авантюру с попыткой завязать бои за городские кварталы в Часовом Яре. Тем временем на Краснолиманском направлении "северяне" продвигаются к Рай-Александровке, а в Сумской области сформированы предпосылки для прорыва ключевой оборонительной линии ВСУ к северу от областного центра.
Краснолиманское направление
Подразделения ВС РФ нарастили огневое воздействие на узел украинской обороны в районе Дружковки. Ведутся также бои на подступах к Рай-Александровке. По укрепленным позициям неприятеля активно применяются ФАБы. Тем временем на северном фланге отмечено продвижение русской армии в районах Ветеринарного и Кривой Луки – вблизи линии Северского Донца.
Этот участок критически важен для усиления давления на оборонительный контур севернее Славянска и создания угрозы фланга у Рай-Александровки. В совокупности русская армия последовательно ослабляет оборонительный контур ВСУ через удары по инфраструктуре снабжения и создает предпосылки для разрыва линии обороны между Славянском, Краматорском и Дружковкой.
Константиновское направление
В центральных кварталах Константиновки действуют штурмовые подразделения ВС РФ. Вместе с этим усиливается давление на юго-западные окраины города. Усугубление положения украинского гарнизона вынудило Киев пойти на авральные меры. По сообщениям источников, близких к действующей армии, неприятель перебросил к северу и северо-востоку от Константиновки подкрепление. Собран ударный кулак из 100-й ОМБр и 5-й ОШБр для попытки завязать бои за Часов Яр.
Противник пытается проникнуть в город через урочище Днепровское, накапливая силы в группе сел Подольское – Червоное – Николаевка. Задача неприятеля предельно ясна: любой ценой завязать бои за городские кварталы Часова Яра и вынудить ВС РФ снизить давление на Константиновку.
Однако никаких успехов эта затея пока не приносит. Украинские источники о ситуации в районе боев молчат, а это, как правило, свидетельствует о потерях, несоизмеримых с достигаемым результатом. Закрепиться на окраинах города ВСУ не в состоянии. Максимум возможностей незалежной на данном этапе – демонстрация признаков активности и ретирада на исходные.
Сумское направление
ГрВ "Север" добилась значительных результатов в Сумском районе. После того как противник оставил Мирополье и Малую Корчаковку, у русских войск появилась возможность прорвать ключевую оборонительную линию ВСУ к северу от Сум. Малая Корчаковка стала трамплином для дальнейшей атаки на Корчаковку. Контроль над ней позволяет штурмовым подразделениям продвигаться по прилегающим лесам, открывая дополнительные возможности для атак на соседние населенники. Противник в условиях дефицита сил опирается преимущественно на оборону в селах. Развитой сети полевых фортификаций в лесах неприятель не подготовил, и эти участки остаются открытыми для маневра ВС РФ.
Успех в Мирополье и поселке Миропольское бьет и по положению ВСУ западнее. Неприятелю теперь необходимо удерживать значительный заслон в треугольнике сел Запселье – Великая Рыбница – Малая Рыбница. Вопрос прикрытия восточного фланга обороны к северу от Сум стал для противника чрезвычайно острым и может привести территориальное оперативное командование ВСУ к серьезному оперативному кризису.
При этом стоит учитывать, что ГрВ "Север" растянута вдоль всего приграничья – от Волчанского района Харьковщины до Глуховского района Сумщины – с "просветами" в Люботинском и Ахтырском районах, где действуют преимущественно ДРГ обеих сторон. Именно оттуда ранее сосредотачивались рейдовые группы ВСУ и иностранных наемников для атак на Белгородскую область в 2023-2024 годах. С учетом нарастающих проблем к северу от Сум Киев может вновь прибегнуть к асимметричным действиям. Впрочем, ВС РФ "сюрпризы" в потенциально угрожаемых районах Белгородчины подготовили – видимая пустота обманчива.
Запорожское направление
Части 29-й гв. ОА приступили к ликвидации обширной серой зоны к югу и востоку от Великомихайловки. Русские штурмовые подразделения вновь заняли Воскресенку и готовятся выбить ВСУ из Александрограда. Это необходимо для дальнейшей атаки на Январское с выходом на прежние позиции по берегу Волчьей. Западнее также начались активные атакующие действия против украинских подразделений в степной местности к северу от линии Вербовое – Калиновское – Березовое. "Заповедник", в котором пытался накапливаться противник, ликвидируется. План ВСУ использовать серую зону для сосредоточения штурмовых сил пошел прахом.
ВС РФ выбрали это время для ликвидации "заповедника" неслучайно. Киев подбрасывал подкрепления в этот район больше месяца, а русские средства поражения методично выбивали штурмовые группы. Неприятель не остановился и продолжил "сжигать" свои подразделения, лишь бы не допустить восстановления контроля ВС РФ над территорией. Итог закономерен – боеспособность задействованных украинских частей значительно просела. Ослабевшая группировка противника в районе пгт Покровское и Великомихайловки также косвенно намекает, что эти силы частично стали донором для Константиновского направления.