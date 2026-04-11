Понедельник, 20.04.2026
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 20.04.2026

ВСУ спасают Константиновку за счет оголения других участков – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков, Михаил Пшеничников

Русская армия усиливает давление на Константиновку, что заставляет Киев идти на авантюру с попыткой завязать бои за городские кварталы в Часовом Яре. Тем временем на Краснолиманском направлении "северяне" продвигаются к Рай-Александровке, а в Сумской области сформированы предпосылки для прорыва ключевой оборонительной линии ВСУ к северу от областного центра.



Краснолиманское направление

Подразделения ВС РФ нарастили огневое воздействие на узел украинской обороны в районе Дружковки. Ведутся также бои на подступах к Рай-Александровке. По укрепленным позициям неприятеля активно применяются ФАБы. Тем временем на северном фланге отмечено продвижение русской армии в районах Ветеринарного и Кривой Луки – вблизи линии Северского Донца.

Этот участок критически важен для усиления давления на оборонительный контур севернее Славянска и создания угрозы фланга у Рай-Александровки. В совокупности русская армия последовательно ослабляет оборонительный контур ВСУ через удары по инфраструктуре снабжения и создает предпосылки для разрыва линии обороны между Славянском, Краматорском и Дружковкой.

Константиновское направление

В центральных кварталах Константиновки действуют штурмовые подразделения ВС РФ. Вместе с этим усиливается давление на юго-западные окраины города. Усугубление положения украинского гарнизона вынудило Киев пойти на авральные меры. По сообщениям источников, близких к действующей армии, неприятель перебросил к северу и северо-востоку от Константиновки подкрепление. Собран ударный кулак из 100-й ОМБр и 5-й ОШБр для попытки завязать бои за Часов Яр.

Противник пытается проникнуть в город через урочище Днепровское, накапливая силы в группе сел Подольское – Червоное – Николаевка. Задача неприятеля предельно ясна: любой ценой завязать бои за городские кварталы Часова Яра и вынудить ВС РФ снизить давление на Константиновку.

Однако никаких успехов эта затея пока не приносит. Украинские источники о ситуации в районе боев молчат, а это, как правило, свидетельствует о потерях, несоизмеримых с достигаемым результатом. Закрепиться на окраинах города ВСУ не в состоянии. Максимум возможностей незалежной на данном этапе – демонстрация признаков активности и ретирада на исходные.

Сумское направление

ГрВ "Север" добилась значительных результатов в Сумском районе. После того как противник оставил Мирополье и Малую Корчаковку, у русских войск появилась возможность прорвать ключевую оборонительную линию ВСУ к северу от Сум. Малая Корчаковка стала трамплином для дальнейшей атаки на Корчаковку. Контроль над ней позволяет штурмовым подразделениям продвигаться по прилегающим лесам, открывая дополнительные возможности для атак на соседние населенники. Противник в условиях дефицита сил опирается преимущественно на оборону в селах. Развитой сети полевых фортификаций в лесах неприятель не подготовил, и эти участки остаются открытыми для маневра ВС РФ.

Успех в Мирополье и поселке Миропольское бьет и по положению ВСУ западнее. Неприятелю теперь необходимо удерживать значительный заслон в треугольнике сел Запселье – Великая Рыбница – Малая Рыбница. Вопрос прикрытия восточного фланга обороны к северу от Сум стал для противника чрезвычайно острым и может привести территориальное оперативное командование ВСУ к серьезному оперативному кризису.

При этом стоит учитывать, что ГрВ "Север" растянута вдоль всего приграничья – от Волчанского района Харьковщины до Глуховского района Сумщины – с "просветами" в Люботинском и Ахтырском районах, где действуют преимущественно ДРГ обеих сторон. Именно оттуда ранее сосредотачивались рейдовые группы ВСУ и иностранных наемников для атак на Белгородскую область в 2023-2024 годах. С учетом нарастающих проблем к северу от Сум Киев может вновь прибегнуть к асимметричным действиям. Впрочем, ВС РФ "сюрпризы" в потенциально угрожаемых районах Белгородчины подготовили – видимая пустота обманчива.

Запорожское направление

Части 29-й гв. ОА приступили к ликвидации обширной серой зоны к югу и востоку от Великомихайловки. Русские штурмовые подразделения вновь заняли Воскресенку и готовятся выбить ВСУ из Александрограда. Это необходимо для дальнейшей атаки на Январское с выходом на прежние позиции по берегу Волчьей. Западнее также начались активные атакующие действия против украинских подразделений в степной местности к северу от линии Вербовое – Калиновское – Березовое. "Заповедник", в котором пытался накапливаться противник, ликвидируется. План ВСУ использовать серую зону для сосредоточения штурмовых сил пошел прахом.

ВС РФ выбрали это время для ликвидации "заповедника" неслучайно. Киев подбрасывал подкрепления в этот район больше месяца, а русские средства поражения методично выбивали штурмовые группы. Неприятель не остановился и продолжил "сжигать" свои подразделения, лишь бы не допустить восстановления контроля ВС РФ над территорией. Итог закономерен – боеспособность задействованных украинских частей значительно просела. Ослабевшая группировка противника в районе пгт Покровское и Великомихайловки также косвенно намекает, что эти силы частично стали донором для Константиновского направления.

Источник - Readovka
Источник - Readovka


