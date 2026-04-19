01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
Визит высокопоставленного чиновника КНР в Ашхабад стал ответом на кризис в Персидском заливе

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
19.04.2026

Ситуация в Персидском заливе подстегнула крупнейших потребителей углеводородного сырья к поиску дополнительных его источников. Китай, прервав длительную паузу в переговорах с Туркменистаном о расширении своей сырьевой базы, возвращается в регион. Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, посетивший Ашхабад 15–17 апреля, фактически дал старт этому процессу. Сотрудничеству Туркменистана и Китая исполняется 20 лет, но многое придется начинать заново.

"Ашхабад открывает новую главу в стратегическом энергетическом партнерстве с Китаем", – заявил госминистр Туркменистана, председатель государственного концерна "Туркменгаз" Максат Бабаев в ходе международной конференции, посвященной 20-летию туркменско-китайского сотрудничества в энергетической сфере.

Глава "Туркменгаза" подчеркнул уникальность масштабов реализованных проектов энергетическими корпорациями двух стран.

Он напомнил, что заключенный в 2007 году Договор о разделе продукции по договорной территории "Багтыярлык" на правобережье Амударьи стал одним из наиболее успешных примеров туркменско-китайской кооперации в газовой отрасли. За годы его реализации "Багтыярлык" трансформировался благодаря колоссальным инвестициям подрядчика в размере 10,7 млрд долл. Эти вложения, как сообщил госминистр, полностью окупились, принеся туркменской стороне доход, превысивший к 1 апреля 2026 года впечатляющие 19,2 млрд долл.

Однако сейчас внимание многих ведущих "газовых" интересантов, включая Китай, приковано к крупнейшему газовому месторождению "Галкыныш" (4-е в мире), которое находится в стадии освоения. На первой фазе (из семи) освоения "Галкыныша" привлекались в том числе и китайские компании на основе субподряда. В частности, китайская CNPC обустроила объекты по подготовке газа мощностью 10 млрд куб. м/год и пробурила 22 эксплуатационные скважины через свою дочернюю структуру Chuanqing Drilling Engineering Company Limited. Аналогичные работы по бурению и обустройству скважин, а также по строительству еще двух заводов по производству товарного газа мощностью 10 млрд куб. м/год каждый были доверены компаниям Великобритании и Южной Кореи.

Освоение второй фазы "Галкыныша" уже полностью было поручено CNPC как основному подрядчику, в настоящее время идут переговоры о деталях подряда на добычу 25–30 млрд куб. м в год с перспективой поставок этого объема в Китай. Важной деталью освоения месторождения "Галкыныш" является тот факт, что с внешними партнерами при заключении договоров речь идет не о разделе продукции, что предусматривает особый порядок инвестирования и права собственности инвестора на часть добываемого газа, а о принципе подряда/субподряда, где все права на добываемый газ остаются у туркменской стороны и оплата будет производиться полностью в твердой валюте.

Во время переговорной паузы с Китаем власти Туркменистана допустили к тендеру на освоение третьей фазы "Галкыныша" Национальную нефтяную компанию Абу-Даби (ADNOC) в конкуренции с китайской CNPC. Переговоры с ADNOC затягиваются, по информации источников, компания из Абу-Даби склоняет власти Туркменистана на заключение договора о разделе продукции и праве собственности на часть добываемого газа, от чего туркменские власти стараются отказываться, учитывая предыдущий опыт работы с дочерней компанией CNPC Amu Darya Petroleum Company (ADPC) по договорной территории "Багтырьялык". Поэтому сейчас туркменские власти настаивают на "формировании справедливой цены", что наряду с другими причинами послужило поводом для возникновения переговорной паузы и фактической остановки строительства четвертой линии (D) газопровода Туркменистан–Китай, через Узбекистан и Таджикистан (см. "НГ" от 29.10.23).

В итоге был сформирован новый состав туркменско-китайского межправительственного комитета, работа которого увенчалась подписанием в Ашхабаде целой серии соглашений, в числе которых Генеральное соглашение между правительством Туркменистана и правительством Китайской Народной Республики об основных принципах сотрудничества в газовой отрасли (см. "НГ" от 16.03.26).

Политолог Дерья Караев сказал "НГ", что никакого кардинального прорыва в переговорах по газовому сотрудничеству между странами не произошло. "Фактически стороны в этом соглашении пока определили только рамку будущих переговоров, которые со временем будут наполняться конкретикой – формулами формирования цены, определением валют расчетов за газ, механизмами учета стоимости работ и прочими техническими деталями", – отметил Караев.

Эксперт подчеркнул, что хорошей основой для развития отношений между Туркменистаном и Китаем в газовой сфере стало решение о допуске CNPC ADPC к началу освоения четвертой фазы месторождения "Галкыныш". Само решение было озвучено еще во время визита в Китай президента Сердара Бердымухамедова (см. "НГ" от 15.01.23), а символический старт работам был дан 16 апреля 2026 года Дин Сюэсяном и председателем Народного совета Гурбангулы Бердымухамедовым. Комплекс работ по этому соглашению должен обеспечить добычу и предпродажную подготовку 10 млрд куб. м/год, что можно расценивать как хороший аванс в рамках "новой страницы сотрудничества", причем туркменская сторона гарантировала полную оплату всех работ китайского подрядчика в размере 5,1 млрд долл.

В ходе переговоров с Дин Сюэсяном Сердар Бердымухамедов особо отметил приоритетность для Туркменистана газового сотрудничества с Китаем и намерение укреплять взаимодействие в инфраструктурных и высокотехнологичных проектах. Однако за время простоя в развитии отношений между государствами у Туркменистана, по мнению туркменских властей, появились дополнительные козыри в переговорах (см. "НГ" от 01.03.26).

"В связи с событиями вокруг Ирана между крупнейшими потребителями энергоресурсов идет переоценка стратегий по обеспечению доступа к новым ресурсным базам или, как в случае тандема Туркменистан–Китай, поиск компромиссов по расширению такого доступа. Тем более что в Туркменистан стали допускаться внешние игроки, способные составить Китаю в Туркменистане серьезную конкуренцию, в том числе и по выводу туркменского газа на альтернативные китайскому рынки", – резюмировал Караев.

Источник - Независимая газета
