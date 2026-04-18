Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов

02:38 20.04.2026 Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН



Евгений Рахимжанов

18.04.2026



Геополитическая пятница: в Анталье и Москве слушали Астану



Казахстанская дипломатия в минувшую пятницу наглядно показала многовекторную политику в действии. Пока президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Анталийском дипломатическом форуме (ADF-2026) в Турции рассказывал о своем видении причин текущих геополитических проблем, в Москве глава отечественного МИДа с коллегами из Центральной Азии и министром иностранных дел РФ обсуждали ключевые направления практического сотрудничества.



Помимо выступления на панельной сессии форума, о котором мы рассказывали накануне, Токаев принял участие в официальной церемонии открытия ADF-2026. На этом мероприятии выступил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.



В работе форума приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Словении Наташа Пирц-Мусар, президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова, президент Молдовы Майя Санду, президент Сирии Ахмед Аш-Шараа, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, председатель президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и главы других делегаций.



Как объяснили в пресс-службе Акорды, Анталийский дипломатический форум - ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня. Мероприятие собирает политических лидеров, дипломатов, экспертов, представителей бизнеса, медиа и гражданского общества. Форум служит также эффективной платформой для двусторонних и многосторонних контактов, политических консультаций и неформальной дипломатии. Проводится с 2021 года.



Девиз нынешнего: "Проектируя будущее, справляясь с неопределенностью".



Политолог Марат Шибутов в своем Telegram-канале напоминает, что пятый форум проходит "в крайне напряженную для Ближнего Востока и Южной Азии эпоху", связанную с очередной крупномасштабной эскалацией.







"Поэтому цель форума сейчас как никогда актуальна. Даже девиз этого форума уже обо всем говорит. Наш президент выступил там на панельной сессии и много чего сказал про мировую обстановку, конфликт в Персидском заливе, состояние дипломатии и международных организаций и особенно ООН. Касым-Жомарт Токаев был откровенным и жестким в своих оценках, потому что иначе в это время нельзя", - подчеркнул Шибутов.



По его мнению, президент Казахстана поставил "довольно грустный, но честный диагноз всему происходящему в мире".



Отдельно политолог отметил фотографию Токаева и Эрдогана, сидящих рядом - несмотря на то, что на форум приглашены главы многих других государств.



"Это показывает его статус и уважение со стороны турецкого лидера", - считает Шибутов.



Политолог Данияр Ашимбаев отметил другое свидетельство теплых отношений лидеров Казахстана и Турции.







"Открывая форум, турецкий президент Эрдоган констатировал, что "мир переживает кризис вектора развития наряду с кризисом порядка". Он отметил, что "механизмы, призванные защищать права человека и международную безопасность, остаются неэффективными и зачастую бездействуют на фоне серьезных посягательств". Касым-Жомарт Токаев, судя по приведенному докладу, с учетом своего опыта и положения попытался ответить на обеспокоенность турецкого и иных лидеров", - полагает Ашимбаев.



Тезисы президента



Его коллега, политолог Андрей Чеботарев считает, что выступление Касым-Жомарта Токаева на ADF-2026 продемонстрировало следующие приоритеты во внешнеполитической повестке Казахстана.







"Во-первых, анонсирование государственного визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан, который состоится 14 мая т.г. Помимо обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия этот визит обусловлен также предстоящим проведением в городе Туркестан неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ). Следует вспомнить, что по итогам предыдущего неформального саммита ОТГ, прошедшего в онлайн-формате 31 марта 2021 года, Туркестан был официально признан духовной столицей тюркского мира. Поэтому проведение аналогичной встречи в верхах уже в режиме офлайн призвано подчеркнуть как значимость этого города, так и авторитет всего Казахстана в тюркском сообществе", - считает Чеботарев.



Вторым важным моментов политолог выделил "фактическое закрепление позиции Казахстана по критической ситуации на Ближнем Востоке, обусловленной вооруженным конфликтом между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном, с другой стороны".



"Еще ранее Астана обозначила свое дистанцирование от всех участников этого конфликта. При этом выражена солидарность с арабскими странами Персидского залива, которые, не являясь такими участниками, подверглись бомбардировками со стороны Ирана из-за присутствия на их территории американских военных баз. В этих условиях призыв казахстанского президента к противоборствующим сторонам относительно проявления сдержанности и прекращения военных действий является не просто показателем безучастного нейтралитета, а позицией активного международного актора, заинтересованного в скорейшем дипломатическом урегулировании данного конфликта. На этом фоне заявление президента США Дональда Трампа о готовности его страны продолжить переговоры с Ираном в Исламабаде (Пакистан) и открытие Ираном Ормузского пролива для всех коммерческих судов на период прекращения огня представляются первыми шагами к такому финалу", - полагает Андрей Чеботарев.



В-третьих, Касым-Жомарт Токаев акцентировал важность нераспространения ядерных технологий и ядерного оружия, не говоря уже о вероятном использовании последнего.



"Такова принципиальная и последовательная позиция Казахстана на международной арене. Кстати, в этом году исполняется 35 лет с момента закрытия Семипалатинского ядерного полигона как первого ключевого шага в формировании и продвижении антиядерной повестки страны", - напомнил политолог.



Наконец, четвертый важный момент выступления президента Казахстана: продвижение инициативы по реформированию ООН, включая обновление содержания ее устава и механизмов принятия решений при повышении роли средних держав, а также увеличение уровня использования инструментов превентивной дипломатии в целях предотвращения международных конфликтов.



"С данной инициативой Касым-Жомарт Токаев, в частности, выступил 23 сентября 2025 года на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сейчас же, судя по всему, эта тема актуализировалась с учетом предстоящей смены генерального секретаря ведущей глобальной организации. Вместе с тем глава государства дал понять о значимости не столько персоны, которая займет этот пост, сколько о жизнеспособности самой ООН в текущих условиях", - отметил Андрей Чеботарев.



При этом ему представляется обеспеченной поддержка Казахстана в этих вопросах со стороны Турции - хозяйки ADF-2026 и "одной из ведущих средних держав, стремящихся к усилению своего влияния на глобальном уровне".



Центральная Азия – Россия



А в Москве глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев принял участие в очередной встрече министров иностранных дел в формате "Центральная Азия – Россия". Ее участники рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам Второго саммита "Центральная Азия – Россия", прошедшего в октябре 2025 года в Душанбе.



В повестку обсуждений вошли ключевые направления сотрудничества в сфере торговли, энергетики, транспорта и логистики. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки и обеспечения региональной безопасности.



"Сочетание экономического потенциала Центральной Азии и России открывает долгосрочную перспективу для укрепления всеобъемлющего партнерства, формируя прочную основу для будущих достижений и новых горизонтов сотрудничества", - отметил в своем выступлении Ермек Кошербаев.



По итогам прошлого года совокупный товарооборот региона с Россией увеличился на 6,5 процента и достиг 50 миллиардов долларов США, более половины этого объема приходится на Казахстан.



Наряду с этим последовательно расширяются инвестиционное сотрудничество и взаимодействие в сфере промышленной кооперации. Только с Россией в Казахстане сформирован пул из 177 проектов общим объемом инвестиций свыше 55 млрд долларов, из которых 122 уже реализованы. Это наглядно подтверждает масштаб и предметный характер экономического взаимодействия в формате "Центральная Азия – Россия".



Глава МИД Казахстана особо отметил актуальность вопросов региональной безопасности, подчеркнув, что современные вызовы и угрозы приобретают все более комплексный характер и требуют согласованных ответов.



"В этих условиях особое значение приобретает координация усилий по противодействию терроризму, экстремизму, транснациональной организованной преступности, наркотрафику, незаконной торговле оружием и нелегальной миграции", - сообщил Ермек Кошербаев.



Отдельное внимание было уделено вопросам гуманитарного измерения, включая образование, культуру и межчеловеческие связи, являющихся одной из прочных опор взаимодействия Центральной Азии с Россией.



Касаясь этой темы, глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что общими усилиями с подачи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана Международная организация русского языка.



"Он остается языком общения не только между Россией и государствами Центральной Азии, но и между народами всего постсоветского пространства. Наши подходы к международным проблемам близки, и в большинстве случаев они совпадают. Высоко ценим, что, несмотря на беспрецедентное давление, центральноазиатские страны остаются верны своим союзническим обязательствам, способствуя динамичному развитию наших дружеских, взаимовыгодных связей и по двусторонней линии, и по многосторонним направлениям, включая наш механизм "Центральная Азия плюс Россия", - заявил Лавров.



Глава таджикского внешнеполитического ведомства Сироджиддин Мухриддин подчеркнул необходимость перехода к "зеленой трансформации" экономики, призвав углубить региональную кооперацию в сфере возобновляемой энергетики, формирования "зеленых кластеров" и адаптации к изменению климата.



Сироджиддин Мухриддин также выступил с инициативой создания специальной платформы для обмена передовыми технологиями и практиками в области экологической повестки.



По итогам мероприятия стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества в формате "Центральная Азия – Россия", отметив его ключевую роль в обеспечении устойчивого регионального развития, и выразили готовность к последовательной реализации достигнутых договоренностей.



Евгений Рахимжанов Источник - Check-point.kz

