Понедельник, 20.04.2026
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
02:38 20.04.2026

Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН

Евгений Рахимжанов
18.04.2026

Геополитическая пятница: в Анталье и Москве слушали Астану

Казахстанская дипломатия в минувшую пятницу наглядно показала многовекторную политику в действии. Пока президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Анталийском дипломатическом форуме (ADF-2026) в Турции рассказывал о своем видении причин текущих геополитических проблем, в Москве глава отечественного МИДа с коллегами из Центральной Азии и министром иностранных дел РФ обсуждали ключевые направления практического сотрудничества.

Помимо выступления на панельной сессии форума, о котором мы рассказывали накануне, Токаев принял участие в официальной церемонии открытия ADF-2026. На этом мероприятии выступил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

В работе форума приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Словении Наташа Пирц-Мусар, президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова, президент Молдовы Майя Санду, президент Сирии Ахмед Аш-Шараа, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, председатель президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и главы других делегаций.

Как объяснили в пресс-службе Акорды, Анталийский дипломатический форум - ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня. Мероприятие собирает политических лидеров, дипломатов, экспертов, представителей бизнеса, медиа и гражданского общества. Форум служит также эффективной платформой для двусторонних и многосторонних контактов, политических консультаций и неформальной дипломатии. Проводится с 2021 года.

Девиз нынешнего: "Проектируя будущее, справляясь с неопределенностью".

Политолог Марат Шибутов в своем Telegram-канале напоминает, что пятый форум проходит "в крайне напряженную для Ближнего Востока и Южной Азии эпоху", связанную с очередной крупномасштабной эскалацией.



"Поэтому цель форума сейчас как никогда актуальна. Даже девиз этого форума уже обо всем говорит. Наш президент выступил там на панельной сессии и много чего сказал про мировую обстановку, конфликт в Персидском заливе, состояние дипломатии и международных организаций и особенно ООН. Касым-Жомарт Токаев был откровенным и жестким в своих оценках, потому что иначе в это время нельзя", - подчеркнул Шибутов.

По его мнению, президент Казахстана поставил "довольно грустный, но честный диагноз всему происходящему в мире".

Отдельно политолог отметил фотографию Токаева и Эрдогана, сидящих рядом - несмотря на то, что на форум приглашены главы многих других государств.

"Это показывает его статус и уважение со стороны турецкого лидера", - считает Шибутов.

Политолог Данияр Ашимбаев отметил другое свидетельство теплых отношений лидеров Казахстана и Турции.



"Открывая форум, турецкий президент Эрдоган констатировал, что "мир переживает кризис вектора развития наряду с кризисом порядка". Он отметил, что "механизмы, призванные защищать права человека и международную безопасность, остаются неэффективными и зачастую бездействуют на фоне серьезных посягательств". Касым-Жомарт Токаев, судя по приведенному докладу, с учетом своего опыта и положения попытался ответить на обеспокоенность турецкого и иных лидеров", - полагает Ашимбаев.

Тезисы президента

Его коллега, политолог Андрей Чеботарев считает, что выступление Касым-Жомарта Токаева на ADF-2026 продемонстрировало следующие приоритеты во внешнеполитической повестке Казахстана.



"Во-первых, анонсирование государственного визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан, который состоится 14 мая т.г. Помимо обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия этот визит обусловлен также предстоящим проведением в городе Туркестан неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ). Следует вспомнить, что по итогам предыдущего неформального саммита ОТГ, прошедшего в онлайн-формате 31 марта 2021 года, Туркестан был официально признан духовной столицей тюркского мира. Поэтому проведение аналогичной встречи в верхах уже в режиме офлайн призвано подчеркнуть как значимость этого города, так и авторитет всего Казахстана в тюркском сообществе", - считает Чеботарев.

Вторым важным моментов политолог выделил "фактическое закрепление позиции Казахстана по критической ситуации на Ближнем Востоке, обусловленной вооруженным конфликтом между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном, с другой стороны".

"Еще ранее Астана обозначила свое дистанцирование от всех участников этого конфликта. При этом выражена солидарность с арабскими странами Персидского залива, которые, не являясь такими участниками, подверглись бомбардировками со стороны Ирана из-за присутствия на их территории американских военных баз. В этих условиях призыв казахстанского президента к противоборствующим сторонам относительно проявления сдержанности и прекращения военных действий является не просто показателем безучастного нейтралитета, а позицией активного международного актора, заинтересованного в скорейшем дипломатическом урегулировании данного конфликта. На этом фоне заявление президента США Дональда Трампа о готовности его страны продолжить переговоры с Ираном в Исламабаде (Пакистан) и открытие Ираном Ормузского пролива для всех коммерческих судов на период прекращения огня представляются первыми шагами к такому финалу", - полагает Андрей Чеботарев.

В-третьих, Касым-Жомарт Токаев акцентировал важность нераспространения ядерных технологий и ядерного оружия, не говоря уже о вероятном использовании последнего.

"Такова принципиальная и последовательная позиция Казахстана на международной арене. Кстати, в этом году исполняется 35 лет с момента закрытия Семипалатинского ядерного полигона как первого ключевого шага в формировании и продвижении антиядерной повестки страны", - напомнил политолог.

Наконец, четвертый важный момент выступления президента Казахстана: продвижение инициативы по реформированию ООН, включая обновление содержания ее устава и механизмов принятия решений при повышении роли средних держав, а также увеличение уровня использования инструментов превентивной дипломатии в целях предотвращения международных конфликтов.

"С данной инициативой Касым-Жомарт Токаев, в частности, выступил 23 сентября 2025 года на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сейчас же, судя по всему, эта тема актуализировалась с учетом предстоящей смены генерального секретаря ведущей глобальной организации. Вместе с тем глава государства дал понять о значимости не столько персоны, которая займет этот пост, сколько о жизнеспособности самой ООН в текущих условиях", - отметил Андрей Чеботарев.

При этом ему представляется обеспеченной поддержка Казахстана в этих вопросах со стороны Турции - хозяйки ADF-2026 и "одной из ведущих средних держав, стремящихся к усилению своего влияния на глобальном уровне".

Центральная Азия – Россия

А в Москве глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев принял участие в очередной встрече министров иностранных дел в формате "Центральная Азия – Россия". Ее участники рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам Второго саммита "Центральная Азия – Россия", прошедшего в октябре 2025 года в Душанбе.

В повестку обсуждений вошли ключевые направления сотрудничества в сфере торговли, энергетики, транспорта и логистики. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки и обеспечения региональной безопасности.

"Сочетание экономического потенциала Центральной Азии и России открывает долгосрочную перспективу для укрепления всеобъемлющего партнерства, формируя прочную основу для будущих достижений и новых горизонтов сотрудничества", - отметил в своем выступлении Ермек Кошербаев.

По итогам прошлого года совокупный товарооборот региона с Россией увеличился на 6,5 процента и достиг 50 миллиардов долларов США, более половины этого объема приходится на Казахстан.

Наряду с этим последовательно расширяются инвестиционное сотрудничество и взаимодействие в сфере промышленной кооперации. Только с Россией в Казахстане сформирован пул из 177 проектов общим объемом инвестиций свыше 55 млрд долларов, из которых 122 уже реализованы. Это наглядно подтверждает масштаб и предметный характер экономического взаимодействия в формате "Центральная Азия – Россия".

Глава МИД Казахстана особо отметил актуальность вопросов региональной безопасности, подчеркнув, что современные вызовы и угрозы приобретают все более комплексный характер и требуют согласованных ответов.

"В этих условиях особое значение приобретает координация усилий по противодействию терроризму, экстремизму, транснациональной организованной преступности, наркотрафику, незаконной торговле оружием и нелегальной миграции", - сообщил Ермек Кошербаев.

Отдельное внимание было уделено вопросам гуманитарного измерения, включая образование, культуру и межчеловеческие связи, являющихся одной из прочных опор взаимодействия Центральной Азии с Россией.

Касаясь этой темы, глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что общими усилиями с подачи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана Международная организация русского языка.

"Он остается языком общения не только между Россией и государствами Центральной Азии, но и между народами всего постсоветского пространства. Наши подходы к международным проблемам близки, и в большинстве случаев они совпадают. Высоко ценим, что, несмотря на беспрецедентное давление, центральноазиатские страны остаются верны своим союзническим обязательствам, способствуя динамичному развитию наших дружеских, взаимовыгодных связей и по двусторонней линии, и по многосторонним направлениям, включая наш механизм "Центральная Азия плюс Россия", - заявил Лавров.

Глава таджикского внешнеполитического ведомства Сироджиддин Мухриддин подчеркнул необходимость перехода к "зеленой трансформации" экономики, призвав углубить региональную кооперацию в сфере возобновляемой энергетики, формирования "зеленых кластеров" и адаптации к изменению климата.

Сироджиддин Мухриддин также выступил с инициативой создания специальной платформы для обмена передовыми технологиями и практиками в области экологической повестки.

По итогам мероприятия стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества в формате "Центральная Азия – Россия", отметив его ключевую роль в обеспечении устойчивого регионального развития, и выразили готовность к последовательной реализации достигнутых договоренностей.

Евгений Рахимжанов

Источник - Check-point.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776641880


