В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум

03:42 20.04.2026

ООН, Интерпол и эксперты из 50 стран.



19 апреля 2026



Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. Самарканд 20–21 апреля станет центром мирового обсуждения проблем наркобезопасности. В городе пройдет масштабный глобальный форум на тему "Борьба с трансмиллионными наркоугрозами в целях обеспечения общественного здоровья и безопасности", организованный совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности.



Мероприятие соберет беспрецедентный состав участников: ожидается прибытие руководителей правоохранительных органов почти из 50 государств. В форуме примут участие представители более 20 влиятельных международных структур, включая ООН, Интерпол, Евросоюз, Шанхайскую организацию сотрудничества, СНГ и Всемирную таможенную организацию. Всего в Самарканд приедут около 500 международных экспертов и профильных специалистов.



Особое внимание в программе уделено подрастающему поколению. В рамках форума будет организован молодежный саммит, участники которого обсудят методы профилактики наркозависимости среди молодежи и популяризацию здорового образа жизни. Эксперты и молодежные лидеры рассмотрят пути повышения социальной активности молодежи и их вовлечение в решение глобальных проблем современности.



Ожидается, что по итогам встреч будут выработаны новые механизмы координации между спецслужбами разных стран для эффективного противодействия наркотрафику.