Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?

04:11 20.04.2026



Кирилл Степанюк

16 Апрель 2026



Анонсированное президентом Кыргызстана упразднение областей и районов, и создание вместо них 20-ти округов, это не столько административно-территориальная реформа, сколько капитальная перестройка вертикали власти. Такие оценки в комментариях ИА "Кабар" дали представители экспертного сообщества.



Политологи отмечают, что Садыр Жапаров не просто так заговорил о новом этапе АТР в ходе поездки в регионы, где он воочию увидел, что местные власти плохо контролируют ситуацию, не справляются с исполнением указов президента и распоряжений правительства, а зоны ответственности между областными и районными начальниками размыты. Иначе говоря, система государственного управления громоздка и малоэффективна, сигналы "сверху" до чиновников на периферии часто не доходят как в прямом, так и в переносном смысле.



Как подчеркивают эксперты, реформа находится в стадии разработки, о ее деталях говорить пока рано, но ряд очевидных преимуществ можно выделить уже сейчас. Вместо администраций 7 областей, 33 городов и 44 районов с аппаратами будут созданы 20 региональных представительств. То есть бюджетные траты на содержание такой громоздкой системы могут быть существенно сокращены. При этом значительно сокращается плечо согласования и принятия решений, вертикаль власти становится более гибкой и эффективной.



Компактная система государственного управления, где все более прозрачно и понятно на уровне взаимодействия, убирает те места, где приживалась бюрократия, то есть сужает пространство для коррупции, обращает внимание общественный и политический деятель Зайнидин Курманов.



"Переход на простую двухзвенную (двухуровневую) систему административно-территориального устройства - это обычно путь к децентрализации и повышению эффективности управления. Чаще всего это выглядит как схема: центральное правительство - муниципалитеты (общины), без промежуточных звеньев вроде областей или районов.



Это дает урезание расходов на содержание аппаратов, увеличивает скорость реализации принятых решений, более высокий уровень ответственности руководителей, рост конкуренции между муниципалитетами. Каждая ошибка, недоработка в такой системе очень быстро персонифицируется. То есть управленец выпадает из обоймы сразу, как только не справился с выполнением своих непосредственных обязанностей.



В идеале новая система упростит доступ населения к начальству. Когда власть на местах будет более адекватной, люди будут меньше ходить и жаловаться президенту", - говорит Зайнидин Курманов.



Как рассказал президент Садыр Жапаров, до начала административно-территориальной реформы еще есть 2-3 года. За это время в пилотном режиме будет создан экспериментальный округ, где новая система взаимодействия будет апробирована и отшлифована в рабочем режиме. Суть в том, чтобы регионы, получив больше самостоятельности, вышли из дотационной зависимости от центра, были самодостаточны и реализовывали экономические возможности, создавали предприятия, улучшали инфраструктуру и решали социальные вопросы.



Эксперты констатируют, чем лучше будут развиты регионы, тем сильнее укрепится экономика Кыргызстана. Доктор экономических наук Толонбек Абдыров акцентирует внимание на том, что сейчас речь идет не о сохранении темпов умеренного перехода, а о переходе страны на новый уровень развития.



"Развитие регионов действительно повышает потенциал и возможности промышленного сектора, потому как расширяется производственная база, налаживается эффективность управления и появляется конкуренция между территориями.



Такой эффект достижим при реальной децентрализации, когда регионам передадут финансы, полномочия и ответственность. Судя по тому, что говорит президент Садыр Жапаров, трансформации будут значительными и нацеленными на достижение конкретного результата. С учетом того, что к 2030 году в Кыргызстане, в рамках Национальной программы развития, поставлена задача достичь уровня ВВП в 30 млрд $. К поставленной цели мы пойдем в том числе через серьезные системные преобразования, в том числе через АТР", - делает вывод Толонбек Абдыров.



Ранее мы не раз проходили через разного рода реформы, но они редко доходили до логического завершения и приносили реальные плоды. 30 лет Кыргызстан тщетно искал свой путь развития, сталкиваясь с множеством проблем, остававшихся неразрешимыми. Как говорят представители экспертного сообщества, курс, на который республика встала 4 года назад, оказался верным. В стране были проведены успешные трансформации, которые затронули политику, экономику и социальную сферу. Государство смогло создать надежный фундамент для того, чтобы начать строительство нового Кыргызстана.



Очередной этап в развитии, это углубленная административно-территориальная реформа, ее цель – сокращение бюрократии и повышение управляемости. Вертикаль власти должна отвечать требованиям времени, быть гибкой и эффективной.



Округа вместо областей и районов. Заслуженный экономист КР оценил предложенную президентом реформу



Кирилл Степанюк

18 Апрель 2026



Заслуженный экономист Кыргызстана Нурбек Элебаев предметно и детально разобрал административно-территориальную реформу, предложенную президентом Кыргызстана. Эксперт отметил ряд неоспоримых преимуществ, которые позволяет достичь заявленная главой государства трансформация.



Экономия средств на содержание аппаратов и сокращение армии чиновников, это то, что лежит на поверхности. Эксперт проанализировал то, как оптимизация вертикали власти и совершенствование механизмов управления в Кыргызстане могут придать импульс появлению новых точек роста, укреплению и развитию экономического потенциала. При этом активность инвесторов и бизнеса, промышленных предприятий будет более равномерно распределена по территории республики, то есть в стране появятся дополнительные ресурсы и возможности к созданию производств, комплексов и кластеров во всех регионах. Подробности в эксклюзивном материале для ИА "Кабар":



Основными целями президентской реформы являются создание финансово независимых айыл окмоту, повышение эффективности госуправления, сокращение бюрократии и дотационности из республиканского бюджета.



Как емко и точно выразился сам президент, реформа направлена на масштабное укрупнение и создание крупных и экономически устойчивых административных единиц, стремясь обеспечить их самодостаточность. При этом процесс должен проводиться в тесном контакте с местными кенешами и населением и с учетом их мнения. Ожидаемыми результатами реформы являются повышение эффективности затрат на содержание местного госаппарата, более ответственное и эффективное управление ресурсами усиленными местными органами и открытый им доступ к государственным и муниципальным ресурсам.



Следует также отметить, что АТР реализуется в рамках Национальной программы развития КР до 2026 года. А это значит, что мы вошли в завершающую стадию ее реализации.



В этой связи необходимо отметить, что в наступившем 2026 году стало очевидно, что простое механическое слияние границ не дает автоматического экономического роста. Чтобы реформа из "бумажной" стала реально полезной для граждан, акцент должен сместиться с административного на экономическую самодостаточность.



Именно поэтому такого рода необходимые шаги, которые отмечаются экспертами, как наиболее правильные для продвижения реформы сегодня:



1. Финансовая децентрализация ("Деньги должны оставаться на местах").



Бесполезно укрупнять айыл окмоту, если они по-прежнему будут ждать субсидий из центра.



- Реформа налогов: нужно оставлять больший процент подоходного налога и налога с продаж в бюджете нового округа.

- Стимулирующие гранты: выделять средства не на "проедание", а только на проекты, которые создадут новые рабочие места в округе.



2. Создание "Точек роста" вместо круговой поруки. Нельзя просто объединить пять бедных сел и надеяться, что они станут богатыми.



- Специализация: Каждый новый округ должен иметь свою экономическую специализацию (логистический хаб, переработка сельхозпродукции, туризм).

- Инфраструктурный каркас: Инвестиции должны идти в связующие дороги и коммуникации внутри объединенного округа, чтобы жители окраин не чувствовали себя отрезанными от нового центра.



3. Цифровизация вместо физического присутствия чиновника.



Если раньше жителю нужно было ехать в райцентр, то теперь (в условиях укрупненных округов) расстояния увеличились.



- Мобильные госуслуги: Развитие приложения "Түндүк" до уровня, когда 100% справок и разрешений получаются без посещения администрации.

- Цифровой айыл окмоту: Глава округа должен управлять территорией через онлайн-мониторинг земель, пастбищ и бюджета, а не через бесконечные совещания.



4.Реальное местное самоуправление



Главный риск АТР - отдаление власти от народа.



- Усиление местных кенешей: Депутаты объединенных округов должны получить реальные рычаги контроля над акимами и главами управлений.

- Прозрачность: Внедрение "гражданского бюджета", где жители сами решают голосованием, на что потратить свободные средства округа (парк, освещение или ремонт канала).



5. Профессионализация кадров



Укрупнение требует управленцев нового типа, то есть не "хозяйственников", а менеджеров-экономистов. Их нужно набирать через:



- Конкурсный отбор: Назначение глав округов должно проходить через жесткий фильтр с учетом их KPI по способности привлечьинвестиции.

- Обучение: Постоянная переподготовка муниципальных служащих для работы в новых правовых и цифровых условиях.



Как продвигать АТР сегодня?



Нужно перестать продавать АТР как "сокращение чиновников" (это пугает аппарат и мало волнует людей). Реформу нужно продвигать, как проект равных возможностей: чтобы качество дорог, школ и сервиса в отдаленном округе не уступало городскому за счет концентрации ресурсов.



Чтобы финансовая модель укрупненных округов (айыльных аймаков) в Кыргызстане заработала в 2026 году, она должна перейти от системы "выживания" к системе "заработка".



Вот, как это должно выглядеть на практике по мнению экспертов:



Переход на "Единый кошелек" округа



Раньше каждое маленькое село имело свой крошечный бюджет, которого хватало только на зарплату бухгалтера и освещение одной улицы. А теперь:



- Концентрация ресурсов: Объединение бюджетов 5–8 сел позволяет накопить критическую массу средств для серьезных проектов (например, закупка спецтехники, ремонт всей ирригационной сети или строительство перерабатывающего цеха).

- Снижение операционных расходов: вместо пяти бухгалтерий и пяти зданий администраций содержится одна, а высвободившиеся деньги направляются в бюджет развития.



2.Оставление налогов "на местах"



Главный стимул для акима или главы округа - это когда его бюджет напрямую зависит от количества работающих предприятий и хозяйств.



- Расщепление налогов: Увеличение доли подоходного налога (ПН) и налога с продаж (НсП), которые остаются в округе (например, до 70-80% вместо нынешних показателей).

- Налог на имущество и землю: Эти налоги должны на 100% оставаться в округе. При укрупнении становится выгодно проводить качественную инвентаризацию земель и выявлять неучтенные объекты.



3.Фонды развития регионов (ФРР)



Для новых округов в 2026 году должна измениться логика работы этих фондов через :



- Проектный подход: Деньги из ФРР не должны раздаваться "всем поровну". Их нужно выделять на условиях софинансирования: округ вкладывает 30% своих заработанных денег, а фонд добавляет 70% на проект, который окупится (например, туристический кластер).

- Прозрачность через "Түндүк": Жители должны видеть в приложении каждый сом фонда и голосовать за приоритетные проекты.



4.Механизм выравнивания (Дотации)



Полностью отказаться от дотаций в КР пока невозможно, но правила должны измениться:



- Стимулирующие субсидии: Если округ увеличил собственные доходы на 10%, государство должно премировать его дополнительным грантом.

- Отказ от "уравниловки": Дотации не должны сокращаться сразу, как только округ начал зарабатывать, иначе у местной власти пропадет стимул развиваться.



5.Привлечение частных инвестиций



Округ должен получить право на Государственно-частное партнерство (ГЧП) и выпуск государственных ценных бумаг.



- Муниципальные облигации: Укрупненный округ с хорошим кредитным рейтингом вправе выпускать ценные бумаги для финансирования строительства рынков или логистических центров.



Для подкрепления своих предложений предлагаю ниже посмотреть динамику местных бюджетов до 2026 года.



Динамика местных бюджетов



Только за январь 2026 года доходы местных бюджетов КР достигли 4,9 млрд сомов, что на 48,3% выше, чем в январе прошлого года. Это подтверждает, что концентрация ресурсов в укрупненных округах начинает приносить реальные деньги.



Налог Доля в местных налогах (%) Особенности на 2026 год



Подоходный (НДФЛ) ~70-80% Главный стимул создавать рабочие места в округе.



Налог на имущество ~5-10% Новые ставки до 100 сом/м², утвержденные местными кенешами.



Земельный налог ~5% Стабильный доход, зависящий от кадастровой оценки.



Роялти (50%) Зависит от региона Прямой доход от разработки местных карьеров. Источник - Кабар

