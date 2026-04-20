Понедельник, 20.04.2026
Агрессия США и Израиля против Ирана привела повысила ...конкурентоспособность хлопка
Впервые за два года хедж-фонды начали приобретать хлопок
Инвесторы стали отдавать предпочтение хлопку, поскольку растущие цены на нефть повышают привлекательность натурального волокна по сравнению с синтетическим. Война между США и Израилем и Ираном привела к росту цен на энергоносители и синтетических волокон на основе нефти, что повысило конкурентоспособность хлопка

Инвесторы переключились на хлопок из-за увеличения стоимости нефти, что сделало натуральное волокно более привлекательным по сравнению с синтетическими аналогами.

Конфликт между США, Израилем и Ираном вызвал рост цен на энергоносители и синтетические материалы на основе нефти, что повысило конкурентоспособность хлопка.

Фьючерсы на хлопок значительно выросли в цене и могут сохранить высокие уровни из-за рисков, связанных с поставками, и ожидания восстановления предложения.

Инвестиционные управляющие стали более оптимистично оценивать перспективы хлопка, поскольку рост цен на нефть, вызванный конфликтом в Иране, делает натуральное волокно более привлекательным в сравнении с дорожающими синтетическими продуктами.



По данным, опубликованным Комиссией по торговле товарными фьючерсами США в пятницу, на неделе, завершенной 14 апреля, длинные позиции по нью-йоркскому хлопку превышали короткие на 16 825 контрактов. С апреля 2024 года ситуация на рынке изменилась на противоположную.

Американо-израильский конфликт против Ирана привел к росту цен на энергоносители и, соответственно, на синтетические волокна на масляной основе, такие как полиэстер и нейлон. Этот фактор повысил конкурентоспособность хлопка, как отметил Бинь Хуэй Онг, аналитик по сырьевым товарам подразделения Fitch Solutions BMI. Наиболее активные фьючерсы на хлопок выросли за последние шесть недель. Азиатские текстильные фабрики, особенно, сильно зависят от поставок сырья из региона Персидского залива, и растущие затраты могут вынудить производителей пересмотреть свои смеси, увеличив долю хлопка.

Поставки также подвержены рискам, что способствует росту цен. Из-за конфликта цены на удобрения растут, что может привести к сокращению посевных площадей и объемов производства в следующем сельскохозяйственном сезоне. По прогнозам аналитической компании Cotlook, дефицит хлопка на мировом рынке в сезоне 2026–2027 годов может составить около 295 000 тонн, а продолжающаяся засуха в хлопковом поясе США усиливает неопределенность в отношении производства в стране.

С начала конфликта фьючерсы на хлопок увеличились примерно на 22% и достигли почти двухлетних максимумов. Согласно Онгу, этот рост может продолжиться даже при снижении цен на нефть.

"Даже если влияние нефтяного рынка ослабнет, мы ожидаем сохранения высоких цен на хлопок, так как оптимизм в отношении предложения, который поддерживал цены в 2025 году, постепенно снижается", - отметила она, добавив, что рост цен может быть ограничен наличием достаточных буферных запасов.

По информации Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, новая чистая длинная позиция, наиболее бычья за последние два года, сформировалась после увеличения количества длинных позиций до 56 736 лотов и сокращения коротких позиций до 23-месячного минимума.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776685140


