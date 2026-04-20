Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть

15:00 20.04.2026

Реакция Кремля на продление Вашингтоном временного разрешения всему миру покупать российскую нефть

Кремль: Россия - ответственный игрок на мировых энергетических рынках. Комментарий последовал за разрешением США на экспорт некоторых видов российской нефти. Цель программы отмены ограничений - сдержать рост мировых цен на энергоносители на фоне войны с Ираном.



В понедельник, отвечая на вопрос о снятии санкций США с некоторых российских нефтяных экспортных поставок, Кремль заявил, что Россия является ответственным и важным игроком на мировых энергетических рынках и что трудно не учитывать объемы российского экспорта.



В пятницу администрация Дональда Трампа продлила действие исключения, позволяющего странам покупать продаваемую находящуюся под американскими санкциям российскую нефть, которая уже находится в море, примерно на месяц, несмотря на то, что законодатели обвинили правительство в снисходительном отношении к Москве в условиях продолжающегося конфликта на Украине.



Россия является третьим по величине производителем нефти в мире и вторым по величине экспортером сырой нефти.



"Россия остается ответственным и очень важным игроком на мировых энергетических рынках. В данный момент рынки переживают трудные времена", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе ежедневной пресс-конференции с журналистами.



"И, конечно, очень сложно не учитывать российские объемы или игнорировать их", - сказал он.



Этот шаг является частью усилий администрации по контролю над мировыми ценами на энергоносители, которые резко выросли во время американо-израильской войны с Ираном. Он был предпринят после того, как страны Азии, пострадавшие от глобального энергетического кризиса, оказали давление на Вашингтон с целью разрешить поступление на рынки альтернативных источников энергии.



Специальный посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что продление американского исключения затронет еще 100 миллионов баррелей российской нефти, в результате чего общий объем, затронутый обоими исключениями, составит 200 миллионов баррелей.



Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters