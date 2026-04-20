Понедельник, 20.04.2026
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
Реакция Кремля на продление Вашингтоном временного разрешения всему миру покупать российскую нефть
Кремль: Россия - ответственный игрок на мировых энергетических рынках. Комментарий последовал за разрешением США на экспорт некоторых видов российской нефти. Цель программы отмены ограничений - сдержать рост мировых цен на энергоносители на фоне войны с Ираном.

В понедельник, отвечая на вопрос о снятии санкций США с некоторых российских нефтяных экспортных поставок, Кремль заявил, что Россия является ответственным и важным игроком на мировых энергетических рынках и что трудно не учитывать объемы российского экспорта.

В пятницу администрация Дональда Трампа продлила действие исключения, позволяющего странам покупать продаваемую находящуюся под американскими санкциям российскую нефть, которая уже находится в море, примерно на месяц, несмотря на то, что законодатели обвинили правительство в снисходительном отношении к Москве в условиях продолжающегося конфликта на Украине.

Россия является третьим по величине производителем нефти в мире и вторым по величине экспортером сырой нефти.

"Россия остается ответственным и очень важным игроком на мировых энергетических рынках. В данный момент рынки переживают трудные времена", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе ежедневной пресс-конференции с журналистами.

"И, конечно, очень сложно не учитывать российские объемы или игнорировать их", - сказал он.

Этот шаг является частью усилий администрации по контролю над мировыми ценами на энергоносители, которые резко выросли во время американо-израильской войны с Ираном. Он был предпринят после того, как страны Азии, пострадавшие от глобального энергетического кризиса, оказали давление на Вашингтон с целью разрешить поступление на рынки альтернативных источников энергии.

Специальный посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что продление американского исключения затронет еще 100 миллионов баррелей российской нефти, в результате чего общий объем, затронутый обоими исключениями, составит 200 миллионов баррелей.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters

Источник - ProFinance.Ru
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам самоуправления
- Олжас Бектенов провел совещание по реализации проекта "Долина ЦОДов" в рамках исполнения поручений Президента
- У социума своя информационная повестка
- Сенаторы приняли участие в заседании Комиссии по сотрудничеству между Палатами Парламентов Казахстана и России
- Не "священное писание": Демпартия "Акжол" обсудила проблемы нового Налогового кодекса
- В Генеральной прокуратуре состоялось заседание Координационного совета Республики Казахстан
- В этом сезоне выборы в Курултай и в маслихаты будут разделены
- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
- Комментарий касательно продления временного запрета на вывоз нефтепродуктов
