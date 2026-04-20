Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа

17:02 20.04.2026

Валерий Панов

20.04.2026



Для геноцида, который был совершен нацистской Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., нацисты использовали термин Vernichtungskrieg - "война на уничтожение". Им обозначали уничтожение, как СССР, так и истребление населявших его народов.







Известен также термин "Холокост", но мало кто знает о Поражмосе. Это слово в цыганском языке означает одновременно "резня" и "разрушение". Им определяют геноцид цыган. Немцы уничтожали их нещадно.



Приход Гитлера к власти в Германии означал победу крайнего национализма. Германия тогда была практически моноэтничным государством, с двумя крупными национальными меньшинствами - евреями и цыганами. Один этот факт диктовал идеологам расовой исключительности выбор первых мишеней для преследований.



Но еще в 1926 г. в Баварии был принят "Закон о борьбе с цыганами, бродягами и тунеядцами", на который нацисты и решили опереться в дальнейшем преследовании цыган и не только. Аналогичные законы были приняты и в других регионах Германии. Как видим, основы расовой теории немецких нацистов закладывались до прихода Гитлера к власти, и не было ни хороших, ни плохих германских оккупантов. Фюрер помазал их одним нацистским "миром", освободив от "грязных и унизительных самоистязаний химеры, именуемой совестью и моралью".



Нацисты, пришедшие к власти, руководствуясь своей расовой теорией, определили всех цыган в категорию "опасных" для чистоты немцев. Якобы этот кочевой народ представлял для идеологии серьезную проблему, поскольку цыгане, как и арийцы, являлись выходцами из Индии. Таким образом, получалось, что жители таборов тоже являлись ответвлением легендарной "чистой" расы.



По официальной версии, все цыгане, живущие в Европе, были признаны плодами смешения низших рас с арийцами. Поэтому специальная комиссия рекомендовала верхам отделить чистый немецкий народ от соседствующего с ним "цыганства".



Так называемые "Нюрнбергские законы", принятые 15 сентября 1935 г., объявляли еврейский, а вслед за ним и цыганский народы расово чуждыми группами. В 1936 г. при министерстве здравоохранения был основан центр по изучению цыганской проблемы (получивший вскоре название Центра расовой гигиены). К февралю 1941 г. на учете было 20 000 цыган, а к весне 1942 г. уже 30 000. На учет были взяты даже цыгане, служившие в вермахте, авиации и на флоте, а также дети в приютах. Была составлена статистика, учитывающая этнический фактор: помимо синти в отдельных графах были указаны повари, кэлдэрары и представители других цыганских групп, проживающих в пределах рейха.



Еще в мае 1938 г. рейхсфюрер СС Гиммлер приказал создать управление по борьбе с "цыганской угрозой", которое заменило собой Службу информации по цыганам. А в декабре того же года Гиммлер издал циркуляр "О борьбе с цыганской угрозой", главная мысль которого звучала так: "урегулировании цыганского вопроса исходя из расовых принципов". В конце 1930-х гг. цыганские женщины подверглись обязательной стерилизации.



Уничтожение цыган нацистами сопровождалось медицинскими опытами над ними в концлагерях. У немцев к ним был особый интерес, так как они тоже относились к индоарийской расе. Так, среди цыган нередко встречались люди с голубыми глазами. В Дахау у них удаляли глаза, чтобы разобраться в этом феномене и изучить его. В этом же концлагере по приказу Гиммлера был поставлен опыт по обезвоживанию организма над 40 представителями цыган. Проводились и другие эксперименты, которые часто приводили к смерти или инвалидности подопытных узников.



Печально известный немецкий доктор-садист Менгеле проводил соответствующие опыты в Освенциме, его "научные" изыскания продолжались и в 1944 г. В концлагере Равенсбрюк врачи-эсэсовцы стерилизовали 120 девочек-цыганок. Даже в 1945 г. в разгар бомбежек, когда больницы были заполнены пострадавшими от бомб немцами, малолетних цыганок продолжали стерилизовать. Некоторые из девочек через несколько дней умирали в страшных мучениях.



Когда в 1944 г. Красная армия близко подошла к Освенциму, нацисты в панике начали избавляться от детей и нетрудоспособных заключенных в "цыганском секторе". Их массово загоняли в газовые камеры. А остальных экстренно эвакуировали в другие лагеря, находящиеся на расстоянии от линии фронта. Немцы боялись, что советские солдаты освободят узников и старались не оставлять свидетелей своих страшных преступлений.



Геноцид был неотъемлемой частью политики Третьего рейха. Ради чистоты "арийско-нордической германской крови" Адольф Гитлер следовал человеконенавистнической программе "Кровь, отбор, строгость". Целям в отношении СССР Гитлер посвятил отдельную главу "Восточная ориентация, или Восточная политика" своей книги "Моя борьба" (признана экстремистской и запрещена в России).



Но если на Западе немецкие фашисты до поры, до времени сдерживали свои кровавые инстинкты, то во время войны на Востоке им было позволено все. Уже в первую зиму после вторжения в СССР немцы планировали уничтожить от 20 до 30 млн славян. В основе фашистского плана геноцида славян - организация голода.



При этом нацистская Германия целенаправленно убивала цыган в той же степени, что и евреев. По разным подсчетам, на оккупированной нацистами территории СССР в 1941-1944 гг. было уничтожено до 50% цыганского населения: жителей городов, колхозов и "вольных таборов".



В славянских и прибалтийских странах цыган начали расстреливать еще до того, как было принято решение о ликвидации собственно немецкой цыганской диаспоры. Были созданы специальные карательные отряды, в задачу которых входило убийство цыган. Кроме профессиональных карателей, эсэсовцев и полиции, соучастниками массовых убийств были лица из числа местного населения. Польские, украинские, сербские, а также другие националисты не только включались в карательные акции, но и совершили немало зверств по собственной инициативе.



На оккупированной территории СССР цыгане также подверглись геноциду. Так, 29 апреля прошлого года пресс-службой управления ФСБ по ДНР были опубликованы архивные документы, из которых следовало, что в 1941 г. каратели из числа немецко-фашистских войск и их пособники расстреляли 36 цыган возле села Ново-Бахметьево в Донбассе. Каратели действовали по одной и той же схеме. Они выстраивали свои жертвы на краю противотанкового рва или братской могилы, расстреливали и зарывали, осыпав предварительно известью.



Специальные айнзацгруппы рыскали в поисках таборов и уничтожали все, что только могли найти. Айнзацгруппа "D"** устроила кровавую зачистку Крыма. Причем, уничтожали не только кочевых, но и оседлых цыган. Вскоре подобная практика распространилась на все оккупированные территории СССР. Руководствуясь "принципом крови", нацисты не щадили ни колхозников, ни рабочих, ни артистов. Под уничтожение попали даже дети от смешанных браков. С весны 1943 г. началось истребление цыган в концлагерях.



Цыган уничтожали нещадно. Особенно это проявилось на территории Смоленской области, а также в Ленинградской и Псковской. За несколько лет здесь и на территории Западной Украины было уничтожено более 30 тыс. цыган.



В 1942 г. в селах Кардымовка и Александровка на Смоленщине немцы зарывали цыган в землю живыми. Русских заставили выкопать две братские могилы каждая на 200-300 чел. Закопав цыганские семьи, фашисты выставили часовых, которые несколько дней дня сторожили, чтобы никто не выбрался. Очевидцы рассказывают, что земля ходила ходуном...



Выявлены многочисленные примеры уничтожения цыган на территории Псковского края, пережившего из всех российских областей самую длительную оккупацию. Самые первые сведения об этом содержатся в докладе областной комиссии по итогам ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками г. Пскову и Псковской области (1945 г.), в котором зафиксировано: "В мае 1942 г. по приказу немецкого командования полевой жандармерией (карательная структура) Новоржевского района было согнано в Новоржевскую тюрьму около 200 семей цыган, в числе которых было много стариков и детей. В тюрьме их подвергали жестоким пыткам и издевательствам, унижая их человеческое достоинство, а затем вывезли в район совхоза "Красный лебединец", где и уничтожили".



В июне 1942 г. группа фашистских захватчиков во главе с комендантом зондерфюрером Зингергом и полковником Амелем на территории Пушкиногорского района расстреляла группу цыган - свыше 70 чел. Среди расстрелянных было шесть грудных детей и 17 малышей в возрасте от одного года до шести лет.



После поражения нацизма немецкие кабинетные ученые избежали ответственности, солгав, что не знали окончательных целей своей работы. Вместе с тем в среде национал-социалистического руководства до самого конца Третьего рейха боролись две точки зрения на пути решения "цыганского вопроса". Выбор стоял между стерилизацией и физическим истреблением.



Итогом карательной политики немцев была гибель более чем 500 тыс. европейских цыган, стерилизация многих тысяч цыган, принадлежавших к молодому поколению.



Между тем Западная Германия официально признала геноцид цыган только в 1982 г. Жертвы Поражмоса не получили никаких выплат и других финансовых компенсаций. Министр внутренних дел земли Вюртемберг заявил: "Это не было преступлением на расовой почве, цыган уничтожали за их вовлечение в преступность".



По данным руководителя Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елены Малышевой, судами регионов России вынесено 34 решения о признании факта геноцида со стороны нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан и военнопленных. Фактически подтверждено, что преступления были совершены в отношении 8 млн 200 тыс. чел. - расстреляны, сожжены, похоронены заживо.



Зарубежные исследователи считают, что на территории СССР было расстреляно и замучено не менее 30 тыс. цыган. Однако, по мнению многих экспертов, немецкая документация не отражает реальности.



Существует множество свидетельств (в том числе, немцев), что даже рядовые солдаты по собственной инициативе расстреливали кочующие таборы: каждый из них знал о полной безнаказанности и упивался своей властью над беззащитными цыганами. Только победа Красной армии спасла их от тотального истребления.



Однако материалы из советских архивов не могут пролить свет на то, что творилось на оккупированных территориях. Многочисленные комиссии по расследованию немецко-фашистских зверств оперировали понятием "советские люди" и крайне редко указывали национальность погибших. Многие массовые убийства цыган на востоке странствующими эскадронами смерти нацистов, айнзатцгруппами, остались не задокументированными, так что картина гибели цыган, вероятно, никогда не будет полностью раскрыта.



По последним данным, количество жертв среди цыганского население составило от 200 тыс. до 1,5 млн чел. В таких странах, как Хорватия, Эстония, Литва, Голландия, и на территории современной Чехии было убито более 90% довоенного цыганского населения. Пострадавших, понятно намного больше.



Осознав, что гитлеровский фашизм несет цыганскому народу уничтожение, многие цыгане вступали в ряды вооруженных сил (в том числе, и добровольцами), становились участниками партизанской борьбы на оккупированной территории. Архивы Министерства обороны РФ свидетельствуют, что цыган Т. Прокофьев был даже удостоен звания Героя Советского Союза.



Однако статистика в данном случае не может поностью отразить действительность, поскольку большинство цыган в паспортах значились русскими, украинцами или татарами. По имеющимся у экспертов сведениям, к концу войны среди цыган 11 Героев Советского Союза и множество кавалеров высоких наград. Военные профессии цыган разнообразны: они были пехотинцами, танкистами, летчиками, стрелками-радистами, артиллеристами, десантниками. Цыганки служили санитарками, ходили в разведку.



Особая страница в истории цыган - участие артистов, певцов и танцоров в концертах для армии. Артисты театра "Ромэн" и члены цыганских ансамблей не только выступали перед ранеными в госпиталях, но и ездили на передовую.



Сегодня в репертуаре знаменитого театра "Ромэн" есть спектакль "Мы – цыгане", в нем тема геноцида ярко отражена в драматической массовой сцене, которая становится кульминационной. В 2012 г. в театре состоялась премьера еще одного спектакля о страданиях цыган во время Второй мировой войны. Он называется "Цыганский рай", и поставлен по пьесе Старчевского, написанной по мотивам знаменитого романа румынского писателя Захария Станку "Табор". Преследованиям цыганского народа на оккупированных территориях Советского Союза посвящена лента российского режиссера и актера Дуфуни Вишневского "Грешные апостолы любви" (1995 г.).



Самый известный пример отражения трагедии цыган в мировом кинематографе - польская военная драма Александра Рамати "И скрипки умолкли", вышедшая на экраны в 1988 г. А в 2012 г. в Берлине был открыт мемориал, посвященный цыганам, которые стали жертвами геноцида на территории нацистской Германии. Франция впервые извинилась за пособничество нацистам в совершении преступлений против цыган в 2016 г. Примечательно, что ООН до сих пор не считает представителей этого народа жертвами геноцида.



Несколько лет назад испанская газета Rebelión в статье "Цыгане - забытый геноцид Второй мировой войны" писала (авторы Барабара Варнок и Тоби Симпсон):



"По сравнению с Холокостом массовое убийство полумиллиона цыган в Европе, по сути дела, игнорируется. Этот факт предан забвению, а продолжающееся преследование цыган вызывает ряд вопросов, на которые пока нет четких ответов. Почему же так поздно наступило признание этих преступлений?"



Газета отметила, что "в послевоенной ФРГ царила атмосфера отрицания значимости преступлений, совершенных в отношении цыган, которые зачастую даже не получали компенсаций, полагавшихся жертвам расовых преследований нацистов". Справедливо также утверждение Rebelión, что "в СССР и странах Восточной Европы геноцид цыган также в значительной степени игнорировался".



В современной России обращаются к этой проблеме и сегодня. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что День памяти жертв геноцида советского народа напоминает о катастрофических последствиях идеологии ненависти и расового превосходства. Однако не покидает ощущение, что перед светлой памятью безвинно убиенных гитлеровцами цыган наше общество в долгу…



Специально для Столетия

