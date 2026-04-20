НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана

Турция не хочет оказаться следующей после Ирана

Анкара видит в позиции Израиля стремление к территориальной экспансии



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

20.04.2026



Укрепляющийся альянс Израиля, Греции и Кипра вызывает тревогу у мусульманских государств. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан, намекнув, что подобный союз может быть направлен и против его страны. О том, что Турция рискует стать следующим соперником Израиля после конфликта в Иране, премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил вполне открыто. Такого рода вызовы бросают тень на планы Анкары создать у себя финансовую гавань для иностранных инвесторов, покинувших страны Персидского залива на фоне войны.



Свои заявления Фидан сделал на пресс-конференции по итогам трехдневного дипломатического форума в Анталье. "Этот альянс (Израиля, Греции и Кипра. – "НГ") вызывает озабоченность не только у Турции, но и у других мусульманских стран региона, которые говорят нам об этом", – обратил внимание министр.



Фидан обвинил Израиль в региональной экспансии. "Никто не давал нам гарантий, что это не является инициативой, направленной против нас… Правительство Нетаньяху использует соображения безопасности как предлог для захвата новых территорий, – выразил уверенность турецкий министр. – Проблема израильского экспансионизма стала теперь не только вопросом безопасности для региона, но и для всего мира".



Такие заявления в адрес Израиля стали частым явлением среди турецких чиновников. На днях спикер Великого национального собрания (парламента) Нуман Куртулмуш выразил уверенность, что Нетаньяху хочет расширить границы своего государства. "Экспансионистская политика Израиля в регионе Ближнего Востока не знает границ, – отметил Куртулмуш. – Америка и Израиль преследуют в нем разные цели. Целями Америки являются ограничение возможностей иранского режима и, если выйдет, его смена. Главной целью Израиля же является не Иран. Его цель – сформировать "Великий Израиль" в районе от Нила до Евфрата, который включает в себя и турецкую территорию. Они так и говорят: давайте восстановим "Великий Израиль".



Но что больше всего беспокоит Турцию и его союзников в регионе, так это то, что военные отношения с Израилем активно укрепляют Греция и Кипр. В минувшие выходные лидер Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман обвинил Никосию в предоставлении Израилю особых прав на использование авиабазы "Пафос". "Вы думаете, что, вооружившись и заручившись поддержкой крупных государств, вы сможете установить военный баланс против Турции? Позвольте мне сразу сказать: это тщетная попытка, – подчеркнул Эрхюрман. – Если будет заключен союз с государством, убивающим детей, и более того, если этот союз поставит под угрозу безопасность и волю турецко-кипрского народа, мой народ не примет подписание такого соглашения".



Что касается Греции, то в начале этого месяца она поставила точку в длившихся почти два года переговорах с израильской компанией Elbit Systems о приобретении высокоточных и универсальных реактивных систем залпового огня PULS. Стоимость контракта, который стороны назвали отражением углубляющегося оборонного сотрудничества между Израилем и Грецией, оценивается примерно в 750 млн долл. Как отмечали в этой связи израильские издания, приобретение PULS является частью масштабной кампании Афин по наращиванию собственной военной мощи на фоне растущей напряженности в отношениях с Турцией и подготовки к потенциальному будущему конфликту.



То, что Израиль формирует собственный региональный блок с участием арабских и африканских стран, Индии, а также Греции, Кипра, Нетаньяху говорил открыто. "Цель состоит в создании оси государств, которые разделяют общие взгляды на реальность, вызовы и цели в борьбе с радикальными течениями, как с радикальной шиитской осью (имеются в виду лояльные Ирану силы. – "НГ"), против которой мы нанесли очень сильный удар, так и с зарождающейся радикальной суннитской осью (это лагерь близких к Турции государств. – "НГ"), – подчеркивал израильский премьер в феврале. – Все эти страны разделяют иное восприятие, и наше сотрудничество может принести отличные результаты и, конечно же, обеспечить устойчивость и наше будущее".



Однако такая конфронтационная повестка бросает вызов плану Турции воспользоваться кризисом в Персидском заливе и сформировать в своей юрисдикции привлекательный деловой хаб по модели Дубая или Дохи. Турецкие источники агентства Bloomberg отмечали в этом месяце, что война в Иране открывает возможности для привлечения в Турцию иностранных компаний, которые ранее отдавали предпочтение ОАЭ или Катару, но были вынуждены уйти оттуда из-за регулярных иранских обстрелов. То, что республика, находящаяся под "зонтиком" НАТО, не пропустила ни одного мощного удара со стороны Ирана, дало президенту Реджепу Тайипу Эрдогану основание обдумывать превращение Стамбула в "новый Дубай".



По словам источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, Министерство финансов и казначейства Турции уже готовит специальный законопроект, который может дать иностранным инвесторам льготы для того, чтобы они смогли работать в турецкой юрисдикции.



"Как и в период пандемии, мы искренне верим, что этот глобальный кризис (имеется в виду война в Иране и кризис в Персидском заливе. – "НГ") также откроет перед нашей страной новые возможности", – заявил Эрдоган на встрече с представителями иностранных компаний, которая была созвана в марте в Турции.



Однако новые возможности на фоне региональных кризисов нередко приходят рука об руку с новыми вызовами в сфере безопасности. И именно таким вызовом для Турции может стать израильское видение блоковой архитектуры Ближнего Востока.