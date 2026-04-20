 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
22:29 20.04.2026

Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
Анкара видит в позиции Израиля стремление к территориальной экспансии

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
20.04.2026

Укрепляющийся альянс Израиля, Греции и Кипра вызывает тревогу у мусульманских государств. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан, намекнув, что подобный союз может быть направлен и против его страны. О том, что Турция рискует стать следующим соперником Израиля после конфликта в Иране, премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил вполне открыто. Такого рода вызовы бросают тень на планы Анкары создать у себя финансовую гавань для иностранных инвесторов, покинувших страны Персидского залива на фоне войны.

Свои заявления Фидан сделал на пресс-конференции по итогам трехдневного дипломатического форума в Анталье. "Этот альянс (Израиля, Греции и Кипра. – "НГ") вызывает озабоченность не только у Турции, но и у других мусульманских стран региона, которые говорят нам об этом", – обратил внимание министр.

Фидан обвинил Израиль в региональной экспансии. "Никто не давал нам гарантий, что это не является инициативой, направленной против нас… Правительство Нетаньяху использует соображения безопасности как предлог для захвата новых территорий, – выразил уверенность турецкий министр. – Проблема израильского экспансионизма стала теперь не только вопросом безопасности для региона, но и для всего мира".

Такие заявления в адрес Израиля стали частым явлением среди турецких чиновников. На днях спикер Великого национального собрания (парламента) Нуман Куртулмуш выразил уверенность, что Нетаньяху хочет расширить границы своего государства. "Экспансионистская политика Израиля в регионе Ближнего Востока не знает границ, – отметил Куртулмуш. – Америка и Израиль преследуют в нем разные цели. Целями Америки являются ограничение возможностей иранского режима и, если выйдет, его смена. Главной целью Израиля же является не Иран. Его цель – сформировать "Великий Израиль" в районе от Нила до Евфрата, который включает в себя и турецкую территорию. Они так и говорят: давайте восстановим "Великий Израиль".

Но что больше всего беспокоит Турцию и его союзников в регионе, так это то, что военные отношения с Израилем активно укрепляют Греция и Кипр. В минувшие выходные лидер Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман обвинил Никосию в предоставлении Израилю особых прав на использование авиабазы "Пафос". "Вы думаете, что, вооружившись и заручившись поддержкой крупных государств, вы сможете установить военный баланс против Турции? Позвольте мне сразу сказать: это тщетная попытка, – подчеркнул Эрхюрман. – Если будет заключен союз с государством, убивающим детей, и более того, если этот союз поставит под угрозу безопасность и волю турецко-кипрского народа, мой народ не примет подписание такого соглашения".

Что касается Греции, то в начале этого месяца она поставила точку в длившихся почти два года переговорах с израильской компанией Elbit Systems о приобретении высокоточных и универсальных реактивных систем залпового огня PULS. Стоимость контракта, который стороны назвали отражением углубляющегося оборонного сотрудничества между Израилем и Грецией, оценивается примерно в 750 млн долл. Как отмечали в этой связи израильские издания, приобретение PULS является частью масштабной кампании Афин по наращиванию собственной военной мощи на фоне растущей напряженности в отношениях с Турцией и подготовки к потенциальному будущему конфликту.

То, что Израиль формирует собственный региональный блок с участием арабских и африканских стран, Индии, а также Греции, Кипра, Нетаньяху говорил открыто. "Цель состоит в создании оси государств, которые разделяют общие взгляды на реальность, вызовы и цели в борьбе с радикальными течениями, как с радикальной шиитской осью (имеются в виду лояльные Ирану силы. – "НГ"), против которой мы нанесли очень сильный удар, так и с зарождающейся радикальной суннитской осью (это лагерь близких к Турции государств. – "НГ"), – подчеркивал израильский премьер в феврале. – Все эти страны разделяют иное восприятие, и наше сотрудничество может принести отличные результаты и, конечно же, обеспечить устойчивость и наше будущее".

Однако такая конфронтационная повестка бросает вызов плану Турции воспользоваться кризисом в Персидском заливе и сформировать в своей юрисдикции привлекательный деловой хаб по модели Дубая или Дохи. Турецкие источники агентства Bloomberg отмечали в этом месяце, что война в Иране открывает возможности для привлечения в Турцию иностранных компаний, которые ранее отдавали предпочтение ОАЭ или Катару, но были вынуждены уйти оттуда из-за регулярных иранских обстрелов. То, что республика, находящаяся под "зонтиком" НАТО, не пропустила ни одного мощного удара со стороны Ирана, дало президенту Реджепу Тайипу Эрдогану основание обдумывать превращение Стамбула в "новый Дубай".

По словам источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, Министерство финансов и казначейства Турции уже готовит специальный законопроект, который может дать иностранным инвесторам льготы для того, чтобы они смогли работать в турецкой юрисдикции.

"Как и в период пандемии, мы искренне верим, что этот глобальный кризис (имеется в виду война в Иране и кризис в Персидском заливе. – "НГ") также откроет перед нашей страной новые возможности", – заявил Эрдоган на встрече с представителями иностранных компаний, которая была созвана в марте в Турции.

Однако новые возможности на фоне региональных кризисов нередко приходят рука об руку с новыми вызовами в сфере безопасности. И именно таким вызовом для Турции может стать израильское видение блоковой архитектуры Ближнего Востока.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776713340


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  