Вторник, 21.04.2026
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
00:05 21.04.2026

ВС РФ сдержали попытку ВСУ прорваться в Степногорск – сводка Readovka за 20 апреля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 20 апреля в разрезе СВО. Русские войска встретили во всеоружии очередную попытку ВСУ прорвать фронт в западном секторе Запорожского направления. В незалежной зафиксированы последствия строительства полевых укреплений с участием гражданских инженеров. Украинская журналистка заявила, что активизация ВС РФ на Сумском направлении может означать начало весенне-летней наступательной кампании.



"Степной волнорез"

7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВС РФ вновь сдерживает попытку ВСУ перейти в контрнаступление в западном секторе Запорожского направления. Как и во время февральских событий, противник сосредоточил усилия на окрестностях Приморского и группе населенных пунктов к северо-востоку от Степногорска. В этот раз ВСУ расширили масштаб действий и оказывают давление непосредственно на Степногорск и Павловку.

Подразделениям 7-й гвардейской ДШД пришлось сгруппироваться для обороны и временно оставить район Магдалиновки и поселка Запасное. Основные оборонительные усилия сосредоточены на Степногорске и Приморском. Неприятель пытался вернуть контроль над рубежом Приморское – Степногорск – Лукьяновское, однако максимум, чего ему удалось добиться, – вынудить ВС РФ временно свернуть наступательную активность и перейти к обороне.

Как и в конце зимы, русские войска используют особенности рельефа в качестве элемента удержания местности. Оборона Приморского опирается на систему сухих балок, которые затрудняют продвижение противника к границам населенного пункта. Рубежи группы "населенников" к северо-востоку от Степногорска удерживаются в окрестностях Лукьяновского, Новояковлевки и Павловки, а также на ранее оставленных ВСУ полевых фортификациях. Ключевым узлом остается Степногорск, овладение которым позволило бы расчленить оборону 7-й гвардейской ДШД и отбросить ВС РФ к Каменскому, восстановив положение, существовавшее в середине лета 2025 года.

Несмотря на предпринимаемые усилия, подразделениям ВСУ и НГУ не удается прорваться в город или обойти его для охвата. На стыке Приморского и Степногорска расположены крупные опорные пункты, ранее оставленные противником и используемые русскими десантниками. К востоку от города находится заброшенный Таврический горно-обогатительный комбинат, который благодаря подземным коммуникациям представляет собой малую крепость, способную обороняться автономно. Таким образом, перед украинскими силами стоит задача прорыва через укрепленный район.

Активизация ВСУ в западном секторе Запорожского направления стала следствием неудачных действий на востоке, в полосе 29-й армии ВС РФ. Неприятель продолжает стремиться снизить угрозу логистике Орехова и после неудачи на одном участке предпринимает попытки добиться результата на другом.

Гражданский подход

В сети появилось видео, опубликованное офицером штурмовых войск ВСУ Денисом Ярославским. На нем демонстрируются последствия нарушения регламента строительства полевого укрепления, что привело к затоплению взводного опорного пункта (ВОП) в Изюмском районе Харьковской области.

ВСУ из-за дефицита возможностей с середины 2023 года активно привлекают к фортификационным работам гражданских строителей. Последствия такого подхода могут различаться. Украинские военные и блогеры уже неоднократно жаловались, что возведенные гражданскими инженерами укрепления с тактической точки зрения бесполезны, так как они строились без учета особенностей местности. Как показывают опубликованные Ярославским кадры, существует и еще одна проблема. Гражданские инженеры не учли фактор грунтовых вод, что делает ВОП фактически непригодным для эксплуатации. После постройки опорный пункт со временем начинает затапливаться, а меры по осушению помогают лишь на короткий срок, после чего подтопление возобновляется.

Остается загадкой, какой процент полевых фортификаций, возведенных гражданскими инженерами с 2023 года, может оказаться непригодным по техническим причинам. В этом контексте наши военные могут использовать карты глубин залегания водоносных горизонтов, чтобы определить, какими долговременными укреплениями противник потенциально не сможет пользоваться.

Весенне-летняя наступательная кампания началась

Журналистка украинского телеканала ТСН (Телевизионная служба новостей) Юлия Кириенко сделала тревожное для оперативного командования ВСУ "Север" заявление.

"ВС РФ начали активные штурмы на Сумщине. Худшая из возможных ситуаций: Сумы могут оказаться в полуокружении", – сообщил Telegram-канал INSIDER UA.

К публикации также приложена карта Сумского и Краснопольского районов Сумской области. Согласно карте, ВС РФ, судя по словам Юлии Кириенко, приступили к попытке прорыва основной линии обороны ВСУ к северу от Сум при вспомогательных действиях к востоку от областного центра. Более подробная информация о ходе боев на Сумском направлении может появиться в ближайшее время.

Вчера, 19 апреля, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776719100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам самоуправления
- Олжас Бектенов провел совещание по реализации проекта "Долина ЦОДов" в рамках исполнения поручений Президента
- У социума своя информационная повестка
- Сенаторы приняли участие в заседании Комиссии по сотрудничеству между Палатами Парламентов Казахстана и России
- Не "священное писание": Демпартия "Акжол" обсудила проблемы нового Налогового кодекса
- В Генеральной прокуратуре состоялось заседание Координационного совета Республики Казахстан
- В этом сезоне выборы в Курултай и в маслихаты будут разделены
- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
- Комментарий касательно продления временного запрета на вывоз нефтепродуктов
