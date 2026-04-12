Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля

00:05 21.04.2026
ВС РФ сдержали попытку ВСУ прорваться в Степногорск – сводка Readovka за 20 апреля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 20 апреля в разрезе СВО. Русские войска встретили во всеоружии очередную попытку ВСУ прорвать фронт в западном секторе Запорожского направления. В незалежной зафиксированы последствия строительства полевых укреплений с участием гражданских инженеров. Украинская журналистка заявила, что активизация ВС РФ на Сумском направлении может означать начало весенне-летней наступательной кампании.
"Степной волнорез"
7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВС РФ вновь сдерживает попытку ВСУ перейти в контрнаступление в западном секторе Запорожского направления. Как и во время февральских событий, противник сосредоточил усилия на окрестностях Приморского и группе населенных пунктов к северо-востоку от Степногорска. В этот раз ВСУ расширили масштаб действий и оказывают давление непосредственно на Степногорск и Павловку.
Подразделениям 7-й гвардейской ДШД пришлось сгруппироваться для обороны и временно оставить район Магдалиновки и поселка Запасное. Основные оборонительные усилия сосредоточены на Степногорске и Приморском. Неприятель пытался вернуть контроль над рубежом Приморское – Степногорск – Лукьяновское, однако максимум, чего ему удалось добиться, – вынудить ВС РФ временно свернуть наступательную активность и перейти к обороне.
Как и в конце зимы, русские войска используют особенности рельефа в качестве элемента удержания местности. Оборона Приморского опирается на систему сухих балок, которые затрудняют продвижение противника к границам населенного пункта. Рубежи группы "населенников" к северо-востоку от Степногорска удерживаются в окрестностях Лукьяновского, Новояковлевки и Павловки, а также на ранее оставленных ВСУ полевых фортификациях. Ключевым узлом остается Степногорск, овладение которым позволило бы расчленить оборону 7-й гвардейской ДШД и отбросить ВС РФ к Каменскому, восстановив положение, существовавшее в середине лета 2025 года.
Несмотря на предпринимаемые усилия, подразделениям ВСУ и НГУ не удается прорваться в город или обойти его для охвата. На стыке Приморского и Степногорска расположены крупные опорные пункты, ранее оставленные противником и используемые русскими десантниками. К востоку от города находится заброшенный Таврический горно-обогатительный комбинат, который благодаря подземным коммуникациям представляет собой малую крепость, способную обороняться автономно. Таким образом, перед украинскими силами стоит задача прорыва через укрепленный район.
Активизация ВСУ в западном секторе Запорожского направления стала следствием неудачных действий на востоке, в полосе 29-й армии ВС РФ. Неприятель продолжает стремиться снизить угрозу логистике Орехова и после неудачи на одном участке предпринимает попытки добиться результата на другом.
Гражданский подход
В сети появилось видео, опубликованное офицером штурмовых войск ВСУ Денисом Ярославским. На нем демонстрируются последствия нарушения регламента строительства полевого укрепления, что привело к затоплению взводного опорного пункта (ВОП) в Изюмском районе Харьковской области.
ВСУ из-за дефицита возможностей с середины 2023 года активно привлекают к фортификационным работам гражданских строителей. Последствия такого подхода могут различаться. Украинские военные и блогеры уже неоднократно жаловались, что возведенные гражданскими инженерами укрепления с тактической точки зрения бесполезны, так как они строились без учета особенностей местности. Как показывают опубликованные Ярославским кадры, существует и еще одна проблема. Гражданские инженеры не учли фактор грунтовых вод, что делает ВОП фактически непригодным для эксплуатации. После постройки опорный пункт со временем начинает затапливаться, а меры по осушению помогают лишь на короткий срок, после чего подтопление возобновляется.
Остается загадкой, какой процент полевых фортификаций, возведенных гражданскими инженерами с 2023 года, может оказаться непригодным по техническим причинам. В этом контексте наши военные могут использовать карты глубин залегания водоносных горизонтов, чтобы определить, какими долговременными укреплениями противник потенциально не сможет пользоваться.
Весенне-летняя наступательная кампания началась
Журналистка украинского телеканала ТСН (Телевизионная служба новостей) Юлия Кириенко сделала тревожное для оперативного командования ВСУ "Север" заявление.
"ВС РФ начали активные штурмы на Сумщине. Худшая из возможных ситуаций: Сумы могут оказаться в полуокружении", – сообщил Telegram-канал INSIDER UA.
К публикации также приложена карта Сумского и Краснопольского районов Сумской области. Согласно карте, ВС РФ, судя по словам Юлии Кириенко, приступили к попытке прорыва основной линии обороны ВСУ к северу от Сум при вспомогательных действиях к востоку от областного центра. Более подробная информация о ходе боев на Сумском направлении может появиться в ближайшее время.
Вчера, 19 апреля, редакция подвела итоги недели.