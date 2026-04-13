Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына

02:59 21.04.2026

19 апреля было запущено пять ракет, которые поразили островную цель на дальности около 140 км, накрыв район площадью до 12,5–13 гектаров с высокой плотностью поражения.



Ранее, в начале апреля, уже тестировалась версия ракеты "Хвасон-11A" с кассетной боевой частью, способной поражать территорию 6,5–7 гектаров - новые испытания демонстрируют почти двукратный рост площади поражения, что может свидетельствовать о повышении эффективности или мощности боевых частей.



С военной точки зрения развитие подобных систем указывает на смещение акцента в сторону оружия площадного поражения, способного выводить из строя инфраструктуру, технику и живую силу на ограниченных участках фронта. Учитывая небольшую дальность "Хвасон-11D", основной целью остается Южная Корея, особенно с учетом того, что ранее Пхеньян уже передал более 250 этих пусковых установок в подразделения на границе.



