05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
03:31 21.04.2026

США запускают инициативу "Шелковая семерка плюс"
Ситуация вокруг Ирана может спровоцировать перенос военных действий на Каспий

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
20.04.2026

В Вашингтоне готовится к запуску геополитическая инициатива "Шелковая семерка плюс" (S7+), призванная кардинально изменить экономический ландшафт Центральной и Южной Азии. Цель проекта – развитие стратегических торговых и транспортных связей, снижение зависимости региона от ограниченного круга внешних партнеров, открывающее путь к более широкой интеграции и доступу к мировым рынкам.

В рамках проекта "S7+" к сотрудничеству приглашены Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан с возможностью присоединения Пакистана. Как отметил бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута, Вашингтону необходим новый подход к Центральной Азии. "Мы не можем продолжать действовать старыми методами. Инициатива "S7+" – часть необходимых изменений", – заявил Секута.

Разработанный Институтом стратегии и политики New Lines (специализируется на внешней политике США, глобальной безопасности и изучении мусульманских государств и обществ), проект "S7+" ставит перед собой амбициозные цели. Центральная Азия остается одним из самых стратегически важных, но слабо интегрированных регионов мира. А основными вызовами региона, как подчеркивают авторы проекта, являются ограниченная инфраструктура, зависимость от внешних рынков и уязвимость торговых цепочек.

Ключевая задача "S7+" – укрепить экономическую интеграцию и радикально улучшить доступ к морским портам. Статус "сухопутных" стран ограничивает торговый потенциал региона, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) становится решающим фактором, связывающим эти государства с Европой, Ближним Востоком и Индо-Тихоокеанским регионом.

Особое внимание в концепции уделяется вопросам совместного управления водными и энергетическими ресурсами, а также развитию торговли критически важными минералами. Важной частью стратегии является диверсификация внешнеэкономических связей стран Центральной Азии.

Презентация "Шелковой семерки плюс" пройдет в ближайшее время на Капитолийском холме с участием американских законодателей и экспертов. Сенатор Стив Дэйнс подчеркнул стратегическое значение Центральной Азии для США, отметив важность расширения экономического взаимодействия. "Я посетил все пять стран Центральной Азии и понимаю важность наших общих целей – от торговли до безопасности", – подчеркнул он. Делегат Конгресса Джеймс Мойлан отметил, что инициатива поможет снизить зависимость региона от одного внешнего партнера, добавив: "Это шаг к укреплению экономической устойчивости и расширению возможностей роста".

После презентации в Вашингтоне инициативу планируется представить в европейских столицах, включая Лондон и Брюссель. В рамках этого проекта уже готовятся детальные аналитические доклады, содержащие конкретные предложения по развитию инфраструктуры, углублению энергетического сотрудничества и совершенствованию торговых механизмов в Центральной и Южной Азии.

Эта новая инициатива – "Шелковая семерка плюс" – представляет собой не просто расширение, а стратегическое углубление уже существующей платформы "С5+1" ("Центральная Азия – США"), чьи возможности сотрудничества до сих пор были ограничены региональными рамками. Американские эксперты и дипломаты давно указывали на необходимость расширения этого формата, предлагая включить в него Азербайджан, что привело бы к формированию "С6+1" или концепции "Большой Центральной Азии".

Как подчеркивал председатель правления Caspian Policy Center, посол Ричард Хогланд в ходе февральского мероприятия в Вашингтоне "Десятилетие партнерства: что ждет формат C5+1 впереди?", речь идет об институционализации формата "С5+1" как полноценной международной организации. Или, возможно, как он уточнил, "С6+1", учитывая растущую активность Азербайджана во всех встречах "С5+1".

Включение Азербайджана несет в себе мультипликативный эффект: оно не только укрепит логистические цепочки и транспортные коридоры, в особенности Транскаспийский маршрут, но и повысит энергетическую безопасность всего региона, ослабляя его зависимость от традиционных партнеров – России и Китая.

Эта инициатива направлена на преобразование Южного Кавказа и Центральной Азии в единое, интегрированное геополитическое пространство, соответствующее видению "Большой Центральной Азии". Азербайджан с его современной портовой инфраструктурой в Аляте становится незаменимым партнером, примечательно, что и Афганистан уже прочно включен в повестку сотрудничества со странами Центральной Азии.

По мнению ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России Александра Князева, в этой инициативе нет ничего нового, кроме разве что антуража, который, как известно, формирует восприятие лишь на уровне эмоций. Идее "Большой Центральной Азии" больше 20 лет, как, собственно, и Транскаспийскому маршруту.

"Существуют естественные ограничения – мультимодальность, создающая слишком высокие транспортные издержки, неясная ситуация с уровнем Каспия (диктующая загруженность судов до 60–65%), незавершенное международно-правовое оформление в акватории (Каспийская конвенция не ратифицирована парламентом Ирана). Низкую экономическую целесообразность этого маршрута подчеркивал и Всемирный банк – альтернативой глобальным транспортным маршрутам ТМТМ быть не может, в лучшем случае он был бы важен для торговли между странами Центральной Азии и Кавказа, хотя экономики двух регионов вовсе не комплементарны друг к другу", – сказал "НГ" Александр Князев.

По его словам, совершенно новую ситуацию в сфере безопасности формирует агрессия США и Израиля против Ирана. Израильскими ударами по порту Энзели и судам ВМФ Исламской Республики создан прецедент переноса военных действий на Каспий, и они в любой момент могут быть продолжены.

"Совершенно неясной выглядит и судьба Зангезурского коридора, который теперь называют TRIPP ("Дорогой Трампа"): жестко отрицательное отношение Ирана к этой затее существовало и ранее, теперь любая американская активность в этом регионе становится объектом ударов со стороны Ирана", – отметил Князев.

Источник - Независимая газета
Источник - Независимая газета


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам самоуправления
- Олжас Бектенов провел совещание по реализации проекта "Долина ЦОДов" в рамках исполнения поручений Президента
- У социума своя информационная повестка
- Сенаторы приняли участие в заседании Комиссии по сотрудничеству между Палатами Парламентов Казахстана и России
- Не "священное писание": Демпартия "Акжол" обсудила проблемы нового Налогового кодекса
- В Генеральной прокуратуре состоялось заседание Координационного совета Республики Казахстан
- В этом сезоне выборы в Курултай и в маслихаты будут разделены
- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
- Комментарий касательно продления временного запрета на вывоз нефтепродуктов
