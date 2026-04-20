Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)

03:31 21.04.2026

США запускают инициативу "Шелковая семерка плюс"

Ситуация вокруг Ирана может спровоцировать перенос военных действий на Каспий



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

20.04.2026



В Вашингтоне готовится к запуску геополитическая инициатива "Шелковая семерка плюс" (S7+), призванная кардинально изменить экономический ландшафт Центральной и Южной Азии. Цель проекта – развитие стратегических торговых и транспортных связей, снижение зависимости региона от ограниченного круга внешних партнеров, открывающее путь к более широкой интеграции и доступу к мировым рынкам.



В рамках проекта "S7+" к сотрудничеству приглашены Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан с возможностью присоединения Пакистана. Как отметил бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута, Вашингтону необходим новый подход к Центральной Азии. "Мы не можем продолжать действовать старыми методами. Инициатива "S7+" – часть необходимых изменений", – заявил Секута.



Разработанный Институтом стратегии и политики New Lines (специализируется на внешней политике США, глобальной безопасности и изучении мусульманских государств и обществ), проект "S7+" ставит перед собой амбициозные цели. Центральная Азия остается одним из самых стратегически важных, но слабо интегрированных регионов мира. А основными вызовами региона, как подчеркивают авторы проекта, являются ограниченная инфраструктура, зависимость от внешних рынков и уязвимость торговых цепочек.



Ключевая задача "S7+" – укрепить экономическую интеграцию и радикально улучшить доступ к морским портам. Статус "сухопутных" стран ограничивает торговый потенциал региона, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) становится решающим фактором, связывающим эти государства с Европой, Ближним Востоком и Индо-Тихоокеанским регионом.



Особое внимание в концепции уделяется вопросам совместного управления водными и энергетическими ресурсами, а также развитию торговли критически важными минералами. Важной частью стратегии является диверсификация внешнеэкономических связей стран Центральной Азии.



Презентация "Шелковой семерки плюс" пройдет в ближайшее время на Капитолийском холме с участием американских законодателей и экспертов. Сенатор Стив Дэйнс подчеркнул стратегическое значение Центральной Азии для США, отметив важность расширения экономического взаимодействия. "Я посетил все пять стран Центральной Азии и понимаю важность наших общих целей – от торговли до безопасности", – подчеркнул он. Делегат Конгресса Джеймс Мойлан отметил, что инициатива поможет снизить зависимость региона от одного внешнего партнера, добавив: "Это шаг к укреплению экономической устойчивости и расширению возможностей роста".



После презентации в Вашингтоне инициативу планируется представить в европейских столицах, включая Лондон и Брюссель. В рамках этого проекта уже готовятся детальные аналитические доклады, содержащие конкретные предложения по развитию инфраструктуры, углублению энергетического сотрудничества и совершенствованию торговых механизмов в Центральной и Южной Азии.



Эта новая инициатива – "Шелковая семерка плюс" – представляет собой не просто расширение, а стратегическое углубление уже существующей платформы "С5+1" ("Центральная Азия – США"), чьи возможности сотрудничества до сих пор были ограничены региональными рамками. Американские эксперты и дипломаты давно указывали на необходимость расширения этого формата, предлагая включить в него Азербайджан, что привело бы к формированию "С6+1" или концепции "Большой Центральной Азии".



Как подчеркивал председатель правления Caspian Policy Center, посол Ричард Хогланд в ходе февральского мероприятия в Вашингтоне "Десятилетие партнерства: что ждет формат C5+1 впереди?", речь идет об институционализации формата "С5+1" как полноценной международной организации. Или, возможно, как он уточнил, "С6+1", учитывая растущую активность Азербайджана во всех встречах "С5+1".



Включение Азербайджана несет в себе мультипликативный эффект: оно не только укрепит логистические цепочки и транспортные коридоры, в особенности Транскаспийский маршрут, но и повысит энергетическую безопасность всего региона, ослабляя его зависимость от традиционных партнеров – России и Китая.



Эта инициатива направлена на преобразование Южного Кавказа и Центральной Азии в единое, интегрированное геополитическое пространство, соответствующее видению "Большой Центральной Азии". Азербайджан с его современной портовой инфраструктурой в Аляте становится незаменимым партнером, примечательно, что и Афганистан уже прочно включен в повестку сотрудничества со странами Центральной Азии.



По мнению ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России Александра Князева, в этой инициативе нет ничего нового, кроме разве что антуража, который, как известно, формирует восприятие лишь на уровне эмоций. Идее "Большой Центральной Азии" больше 20 лет, как, собственно, и Транскаспийскому маршруту.



"Существуют естественные ограничения – мультимодальность, создающая слишком высокие транспортные издержки, неясная ситуация с уровнем Каспия (диктующая загруженность судов до 60–65%), незавершенное международно-правовое оформление в акватории (Каспийская конвенция не ратифицирована парламентом Ирана). Низкую экономическую целесообразность этого маршрута подчеркивал и Всемирный банк – альтернативой глобальным транспортным маршрутам ТМТМ быть не может, в лучшем случае он был бы важен для торговли между странами Центральной Азии и Кавказа, хотя экономики двух регионов вовсе не комплементарны друг к другу", – сказал "НГ" Александр Князев.



По его словам, совершенно новую ситуацию в сфере безопасности формирует агрессия США и Израиля против Ирана. Израильскими ударами по порту Энзели и судам ВМФ Исламской Республики создан прецедент переноса военных действий на Каспий, и они в любой момент могут быть продолжены.



"Совершенно неясной выглядит и судьба Зангезурского коридора, который теперь называют TRIPP ("Дорогой Трампа"): жестко отрицательное отношение Ирана к этой затее существовало и ранее, теперь любая американская активность в этом регионе становится объектом ударов со стороны Ирана", – отметил Князев.