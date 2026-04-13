05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
    ЦентрАзия   |   Узбекистан 
В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
04:20 21.04.2026

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Шестая международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" стартовала в Ташкенте и будет работать до 22 апреля, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Свои инновации представляют около 100 компаний из Узбекистана и порядка 250 компаний из России, Беларуси, Казахстана и Китая. Свои разработки будут демонстрировать представители 16 регионов РФ. Общая площадь выставочной экспозиции - 18 тыс. кв. м.

Экспозиция охватывает широкий спектр современных технологий для различных отраслей промышленности, включая решения для улучшения городской среды и транспортной инфраструктуры, а также сложное промоборудование.

Ключевым событием деловой программы Иннопрома станет пленарная сессия "Технологические хабы - новый промышленный ландшафт Евразии" с участием первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, заместителя премьер-министра РУз Жамшида Ходжаева, заместителя премьер-министра Беларуси Виктора Каранкевича, министра промышленности и строительства Казахстана Ерсайына Нагаспаева, министра промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабира, а также министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.

Деловая программа включает 13 сессий, в ходе которых обсудят актуальные вопросы развития промышленности. Ожидают, что за три дня выставку посетят представители более чем трех десятков стран, а участие в мероприятии примут свыше 1,5 тыс. компаний.

Sputnik Узбекистан - официальный информационный партнер выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия".

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Алюминиевые решения представлены на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия"

Инновационная продукция из алюминиевых сплавов будет представлена сразу на нескольких коллективных стендах выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Так, на стенде Министерства промышленности и торговли Российской Федерации под эгидой Алюминиевой Ассоциации будут представлены сетчатые структурные оболочки системы SpaceStructure и биметаллический контактный рельс. На стенде Правительства Москвы посетители мероприятия ознакомятся с экспозицией кабельных решений "Завода Москабель", разработанных с применением инновационного алюминиевого сплава. Выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" проходит при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Минпромторга РФ в Ташкенте с 20 по 22 апреля 2026 года.

Производителем сетчатых структурных оболочек является компания с 15-летним опытом работы на строительном рынке "Несущие Системы" из Новосибирска. Сегодня она объединяет проектно-инжиниринговые подразделения в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве и Дубае (ОАЭ). Самонесущие конструкции свободной геометрии изготавливаются из высокопрочных алюминиевых сплавов АД35Т1 и Д16Т. Технологичные решения позволяют создавать большепролетные здания и сооружения, пешеходные мосты, спортивные сооружения, модульные отели и многое другое. Среди ярких проектов, реализованных при помощи продукции "Несущих Систем": аэропорт "Толмачево" и СКА Арена (Новосибирск), амфитеатр парка на острове Татышев (Красноярск), аквапарк в Завидово (Тверская область), новый кампус МГТУ им. Баумана и галерея к Останкинской телебашне (Москва), Музей мирового океана в Калининграде. Продукция компании востребована на экспортных рынках - успешно реализованы объекты в Египте, Турции, Палестине, Казахстане, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Одно из ключевых преимуществ для архитекторов и инженеров состоит в том, что самонесущие конструкции применяются не только при создании новых ультрасовременных строений, но и при реставрации объектов исторического наследия. Так, светопрозрачные несущие купола из алюминиевых сплавов применены при реставрации исторических зданий двух столиц: Политехнического музея в Москве и Консерватории Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Установка светопрозрачных конструкций помогла решить одну из ключевых задач проектов по увеличению полезной площади здания. Причем светопрозрачная кровля Политехнического музея позволила не только превратить два двора здания в общественные пространства, где всегда поддерживается комфортная плюсовая температура, - при необходимости она сама становится частью экспозиции. Конструкция устроена таким образом, что с ее помощью возможно подвешивать макеты самолетов и спутников в натуральную величину. Сегодня продукция "Несущих систем" применяется при реконструкции старейшего железнодорожного вокзала Москвы – Ленинградского.

Биметаллические контактные рельсы применяют для прокладки в транспортной системе многих европейских и других стран. В России первая партия отечественного биметаллического рельса была произведена в 2021 году, а в 2023 году "ПК ТИТАЛИТ" вместе с Московским метрополитеном договорились о проведении опытной эксплуатации нового типа рельса и на следующий год на третьем пути станции "Новоясеневская" был смонтирован участок длиной 167 м., состоящий из концевых отводов, термостыков и непосредственно биметаллического контактного рельса - все это сделано в России. Биметаллический контактный рельс обладает пониженным электрическим сопротивлением по сравнению со стальными аналогами, что позволяет снизить потери электроэнергии до 45%, повысить безопасность перевозки пассажиров и увеличить надежность работы тягового оборудования и подстанций. Уникальная особенность - надежное соединение нержавеющей износостойкой накладки с алюминиевой токопроводящей основой, обеспечивающее стабильный контакт и низкое переходное сопротивление. "ПК ТИТАЛИТ" является лауреатом премии "Зеленый свет" и призером конкурса "Новатор Москвы".

"Завод Москабель" - одно из системообразующих предприятий кабельной промышленности России. Представляет широкую номенклатуру кабельно-проводниковой продукции из инновационных алюминиевых сплавов 8ххх серии. Такие кабели обеспечивают повышенную надежность и долговечность проводника, устойчивость к низкотемпературной ползучести и надежность контактных соединений за счет легирования железом и медью без потери электропроводности.

В линейке продуктов участника Алюминиевой Ассоциации силовые, контрольные, монтажные, шахтные, зарядные, судовые, кабели управления и другие. Силовые кабели, произведенные "Заводом Москабель", питают подземные линии БКЛ Московского метрополитена, а выпускаемые предприятием контактные провода проложены вдоль линий МЦД и МЦК. Новейший речной транспорт столицы - речные электротрамваи - заряжается от станций, где установлены судовые кабели "Завода Москабель". Все атомные станции по проектам РОСАТОМ работают на кабельно-проводниковой продукции, произведенной предприятием. Кроме того, продукция предприятия используется и при благоустройстве инфраструктуры. Кабели "Москабеля" применяются и при реализации программы "Чистое небо" - в столице продолжают убирать под землю кабели питания для наружного освещения, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров и др. В ходе реализации программы в Москве убрали свыше 700 километров воздушных линий, что позволило не только улучшить безопасность эксплуатации коммуникаций, но и придать пространствам новый облик.

"Россия обладает высоким технологическим потенциалом в области алюминиевых решений и продукция, представленная на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", является ярким примером научного и производственного прогресса. Алюминиевая отрасль страны открыта ко всем экспортным инициативам и готова предложить широкую номенклатуру продукции мирового уровня в самых разных областях", - отметил председатель Алюминиевой Ассоциации Игорь Игнашов.

Выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" является одной из ключевых площадок для развития промышленного сотрудничества в Евразийском регионе. Свои решения представляют более 350 компаний из России, Беларуси, Китая, Казахстана и Узбекистана. Ожидается, что выставку посетят представители более чем 30 стран и 1500 компаний.

Об Ассоциации (www.aluminas.ru):

Ассоциация "Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия" (Алюминиевая Ассоциация) создана при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ в декабре 2015 года. Деятельность Ассоциации направлена на создание оптимальных условий для развития алюминиевой промышленности и смежных с ней отраслей. В Ассоциацию входят 150 компаний, в том числе крупнейшие предприятия алюминиевой отрасли России. На долю этих компаний приходится более 80% всего объема производства алюминиевой продукции высоких переделов.

Источник - Sputnik
Источник - Sputnik


