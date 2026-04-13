В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"

04:20 21.04.2026

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Шестая международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" стартовала в Ташкенте и будет работать до 22 апреля, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.



Свои инновации представляют около 100 компаний из Узбекистана и порядка 250 компаний из России, Беларуси, Казахстана и Китая. Свои разработки будут демонстрировать представители 16 регионов РФ. Общая площадь выставочной экспозиции - 18 тыс. кв. м.



Экспозиция охватывает широкий спектр современных технологий для различных отраслей промышленности, включая решения для улучшения городской среды и транспортной инфраструктуры, а также сложное промоборудование.



Ключевым событием деловой программы Иннопрома станет пленарная сессия "Технологические хабы - новый промышленный ландшафт Евразии" с участием первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, заместителя премьер-министра РУз Жамшида Ходжаева, заместителя премьер-министра Беларуси Виктора Каранкевича, министра промышленности и строительства Казахстана Ерсайына Нагаспаева, министра промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабира, а также министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.



Деловая программа включает 13 сессий, в ходе которых обсудят актуальные вопросы развития промышленности. Ожидают, что за три дня выставку посетят представители более чем трех десятков стран, а участие в мероприятии примут свыше 1,5 тыс. компаний.



Sputnik Узбекистан - официальный информационный партнер выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия".



***



ПРЕСС-РЕЛИЗ



Алюминиевые решения представлены на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия"



Инновационная продукция из алюминиевых сплавов будет представлена сразу на нескольких коллективных стендах выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Так, на стенде Министерства промышленности и торговли Российской Федерации под эгидой Алюминиевой Ассоциации будут представлены сетчатые структурные оболочки системы SpaceStructure и биметаллический контактный рельс. На стенде Правительства Москвы посетители мероприятия ознакомятся с экспозицией кабельных решений "Завода Москабель", разработанных с применением инновационного алюминиевого сплава. Выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" проходит при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Минпромторга РФ в Ташкенте с 20 по 22 апреля 2026 года.



Производителем сетчатых структурных оболочек является компания с 15-летним опытом работы на строительном рынке "Несущие Системы" из Новосибирска. Сегодня она объединяет проектно-инжиниринговые подразделения в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве и Дубае (ОАЭ). Самонесущие конструкции свободной геометрии изготавливаются из высокопрочных алюминиевых сплавов АД35Т1 и Д16Т. Технологичные решения позволяют создавать большепролетные здания и сооружения, пешеходные мосты, спортивные сооружения, модульные отели и многое другое. Среди ярких проектов, реализованных при помощи продукции "Несущих Систем": аэропорт "Толмачево" и СКА Арена (Новосибирск), амфитеатр парка на острове Татышев (Красноярск), аквапарк в Завидово (Тверская область), новый кампус МГТУ им. Баумана и галерея к Останкинской телебашне (Москва), Музей мирового океана в Калининграде. Продукция компании востребована на экспортных рынках - успешно реализованы объекты в Египте, Турции, Палестине, Казахстане, ОАЭ и Саудовской Аравии.



Одно из ключевых преимуществ для архитекторов и инженеров состоит в том, что самонесущие конструкции применяются не только при создании новых ультрасовременных строений, но и при реставрации объектов исторического наследия. Так, светопрозрачные несущие купола из алюминиевых сплавов применены при реставрации исторических зданий двух столиц: Политехнического музея в Москве и Консерватории Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Установка светопрозрачных конструкций помогла решить одну из ключевых задач проектов по увеличению полезной площади здания. Причем светопрозрачная кровля Политехнического музея позволила не только превратить два двора здания в общественные пространства, где всегда поддерживается комфортная плюсовая температура, - при необходимости она сама становится частью экспозиции. Конструкция устроена таким образом, что с ее помощью возможно подвешивать макеты самолетов и спутников в натуральную величину. Сегодня продукция "Несущих систем" применяется при реконструкции старейшего железнодорожного вокзала Москвы – Ленинградского.



Биметаллические контактные рельсы применяют для прокладки в транспортной системе многих европейских и других стран. В России первая партия отечественного биметаллического рельса была произведена в 2021 году, а в 2023 году "ПК ТИТАЛИТ" вместе с Московским метрополитеном договорились о проведении опытной эксплуатации нового типа рельса и на следующий год на третьем пути станции "Новоясеневская" был смонтирован участок длиной 167 м., состоящий из концевых отводов, термостыков и непосредственно биметаллического контактного рельса - все это сделано в России. Биметаллический контактный рельс обладает пониженным электрическим сопротивлением по сравнению со стальными аналогами, что позволяет снизить потери электроэнергии до 45%, повысить безопасность перевозки пассажиров и увеличить надежность работы тягового оборудования и подстанций. Уникальная особенность - надежное соединение нержавеющей износостойкой накладки с алюминиевой токопроводящей основой, обеспечивающее стабильный контакт и низкое переходное сопротивление. "ПК ТИТАЛИТ" является лауреатом премии "Зеленый свет" и призером конкурса "Новатор Москвы".



"Завод Москабель" - одно из системообразующих предприятий кабельной промышленности России. Представляет широкую номенклатуру кабельно-проводниковой продукции из инновационных алюминиевых сплавов 8ххх серии. Такие кабели обеспечивают повышенную надежность и долговечность проводника, устойчивость к низкотемпературной ползучести и надежность контактных соединений за счет легирования железом и медью без потери электропроводности.



В линейке продуктов участника Алюминиевой Ассоциации силовые, контрольные, монтажные, шахтные, зарядные, судовые, кабели управления и другие. Силовые кабели, произведенные "Заводом Москабель", питают подземные линии БКЛ Московского метрополитена, а выпускаемые предприятием контактные провода проложены вдоль линий МЦД и МЦК. Новейший речной транспорт столицы - речные электротрамваи - заряжается от станций, где установлены судовые кабели "Завода Москабель". Все атомные станции по проектам РОСАТОМ работают на кабельно-проводниковой продукции, произведенной предприятием. Кроме того, продукция предприятия используется и при благоустройстве инфраструктуры. Кабели "Москабеля" применяются и при реализации программы "Чистое небо" - в столице продолжают убирать под землю кабели питания для наружного освещения, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров и др. В ходе реализации программы в Москве убрали свыше 700 километров воздушных линий, что позволило не только улучшить безопасность эксплуатации коммуникаций, но и придать пространствам новый облик.



"Россия обладает высоким технологическим потенциалом в области алюминиевых решений и продукция, представленная на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", является ярким примером научного и производственного прогресса. Алюминиевая отрасль страны открыта ко всем экспортным инициативам и готова предложить широкую номенклатуру продукции мирового уровня в самых разных областях", - отметил председатель Алюминиевой Ассоциации Игорь Игнашов.



Выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" является одной из ключевых площадок для развития промышленного сотрудничества в Евразийском регионе. Свои решения представляют более 350 компаний из России, Беларуси, Китая, Казахстана и Узбекистана. Ожидается, что выставку посетят представители более чем 30 стран и 1500 компаний.



Об Ассоциации (www.aluminas.ru):



Ассоциация "Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия" (Алюминиевая Ассоциация) создана при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ в декабре 2015 года. Деятельность Ассоциации направлена на создание оптимальных условий для развития алюминиевой промышленности и смежных с ней отраслей. В Ассоциацию входят 150 компаний, в том числе крупнейшие предприятия алюминиевой отрасли России. На долю этих компаний приходится более 80% всего объема производства алюминиевой продукции высоких переделов.