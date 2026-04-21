Вторник, 21.04.2026
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
05:43 21.04.2026

Море проблем: к чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
Эксперты предрекают экологические войны

Игорь Кармазин
21 апреля 2026

В Астане 22–24 апреля пройдет экологический саммит, ожидается участие всех пяти президентов стран Центральной Азии. Центральной темой станет водная проблема. В целом в регионе нарастает дефицит воды - реки мелеют, потребление растет из-за развития экономики и роста численности населения. Эксперты прогнозируют, что в таких условиях могут вспыхнуть вооруженные конфликты, на выезд потянутся миллионы мигрантов. "Известия" разбирались в ситуации.

Ожидание засухи

Центральная Азия вступает в засушливый летний период с тяжелыми ожиданиями. Последняя на сегодняшний день официальная статистика датируется серединой февраля, когда прошло 92 заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК), в которую входят Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан и Киргизия. Согласно опубликованным данным, бассейны крупнейших рек региона серьезно усохли.

Водность Амударьи в нынешнем году составляет всего 66,8% от средней многолетней нормы. При этом еще год назад показатель держался на отметке 101,8%, то есть река потеряла треть стока. В связи с этим упал и уровень воды в водохранилищах. Ключевой для Узбекистана и Туркменистана Туямуюнский водный узел в этом году накопил 4349 млн кубометров воды, что на 600 млн меньше прошлогоднего показателя.

Дефицит воды вынудил также сдвинуть сроки важнейшей агротехнической процедуры - промывных поливов, которые нужны для восстановления плодородности почв. В нынешнем году они начались только 10 февраля, что на два месяца позже обычного. В засушливых районах Узбекистана без промывки засоленных почв урожай невозможен в принципе, поэтому такая задержка грозит серьезными потерями.

На второй крупной центральноазиатской реке - Сырдарье - ситуация более оптимистичная, хотя и здесь есть поводы для тревоги. При норме общей приточности 11,7 млн кубометров фактически поступило 10,2 млн, то есть 87%. На крупнейшем Нарын-Сырдарьинском каскаде водохранилищ запасы на 2,5 млн кубометров меньше, чем год назад. Фактически не хватает целого отдельного водоема.

В сухом остатке: к чему приведет обмеление Каспийского моря
Прибрежные страны говорят о катастрофе и бьют тревогу

Отмечается также, что бассейн Аральского моря недополучил треть запланированного объема воды. В таких условиях чиновники предупреждают, что нынешнее лето может побить новые антирекорды. Министр водных ресурсов Казахстана Нуржан Нуржигитов говорит, что в бассейнах Сырдарьи и Таласа ожидается "водность ниже многолетней нормы", то есть предрекает засуху.

Петля пустыни

В целом за последние годы проблема вододефицита в Центральной Азии серьезно усугубилась. Согласно данным международного аналитического центра New Lines Institute, за 40 лет обеспеченность водой на душу населения сократилась более чем втрое - с 8400 до 2500 кубометров в год. "Дефицит жидкости превращается в одну из ключевых угроз экономическому развитию и стабильности", - говорится в докладе.

Также уже не раз обострялись экологические проблемы. Весной 2023 года масштабные сбои с водоснабжением фиксировались в крупнейших городах. В Бишкеке, Астане и Алма-Ате тогда вводили графики отключения воды, на этом фоне прошли крупные акции протеста. Летом того же года в нескольких районах на юге Казахстана из-за засухи вводился режим ЧС.

Причин такой ситуации несколько. Во-первых, растет численность населения Центральной Азии - в конце советского периода в пяти республиках проживало 49 млн человек, сейчас - более 80 млн. В среднем в регионе прибавляется миллион жителей ежегодно, то есть к 2050 году должна быть преодолена планка в 100 млн человек. Понятно, что все это приводит и к большему потреблению.

Во-вторых, растет экономика. Согласно оценкам Евразийского банка развития, совокупный ВВП стран региона за последние 20 лет в среднем повышался на 6,2% в год. По итогам 2025 года рост составил 7%, что значительно превышает показатели развивающихся экономик мира. При этом в структуре преобладают промышленность и сельское хозяйство, которые требуют большого количества воды.

Вводные ресурсы: Узбекистан рассчитывает на помощь РФ в Приаралье
Насколько серьезна проблема опустынивания для Центральной Азии

В-третьих, влияние на ситуацию оказывает изменение климата. Метеорологи говорят, что среднегодовые температуры в регионе растут в два раза быстрее, чем в целом на планете. При этом министр сельского хозяйства Таджикистана Курбон Хакимзода сообщал о массовом таянии ледников, питающих крупнейшие реки. По его данным, из 14 тыс. скоплений льда за последние годы исчезла тысяча.

Специалисты говорят о так называемой климатической петле Центральной Азии. Лето становится более жарким и засушливым, разрастается территория пустынь. В таких условиях растет потребление воды, а площадь водоемов сокращается, даже Каспийское море отступает от своих берегов. В результате в регионе выпадает меньше осадков, а климат становится еще более жарким.

В-четвертых, немало сложностей связано с устаревшей инфраструктурой. Известно, что при орошении сельхозугодий из-за изношенности каналов, плотин и распределительных систем теряется до половины всей воды. Многие годы эксперты говорят о необходимости внедрения современных систем капельного полива, но повсеместного распространения эти технологии пока так и не получили.

Наконец, проблемой остается слабая координация стран Центральной Азии между собой. Если постсоветские республики еще взаимодействуют в рамках той самой МКВК и других механизмов, то соседний Афганистан в стороне от этих процессов. При этом Кабул в последние годы развил бурную деятельность, например, уже достраивает канал Кош-Тепа, который будет забирать воду из многострадальной Амударьи.

Все против всех

Последствий водного кризиса тоже просматривается несколько. Вполне вероятно, что при усугублении проблемы дело может дойти до вооруженных столкновений. Известно, что ранее подобное уже происходило. На протяжении долгого времени напряженной оставалась ситуация вокруг таджикского анклава Ворух, окруженного территорией Киргизии. Не раз здесь вспыхивали боестолкновения, в ходе которых даже применялась бронетехника.

При этом непосредственным поводом были как раз споры местных жителей за колодцы. Позже сторонам удалось урегулировать разногласия, но эксперты говорят, что такие инциденты могут повториться. "Рост дефицита воды станет триггером эскалации насилия между странами, что закончится полномасштабной войной всех против всех. Области, обладающие водными ресурсами, закроются в границах, не имеющих отношения к государственным", - отмечается в одном из прогнозов.

Кроме того, немало говорится о возникновении многочисленных бытовых проблем. При негативном сценарии воду в крупных городах могут подавать строго по лимиту, неограниченный доступ к питьевой жидкости будет привилегией. В засушливых районах не исключены вспышки заболеваний, а кризис в сельском хозяйстве может спровоцировать голод и социальную нестабильность.

На этом фоне вероятен массовый отъезд людей из региона. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приводил оценки, согласно которым к 2050 году из-за засухи в Центральной Азии может появиться около 5 млн внутренних "климатических" мигрантов. Для сравнения: это больше, чем совокупное население двух крупнейших городов региона - Ташкента и Алма-Аты.

Осушение Европы: континенту предрекают невиданную засуху
Еврокомиссия обозначила планы по экономии воды

Альтернатива только одна

Решения проблемы вододефицита в Центральной Азии не существует, считает директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский. Можно строить разные графики, планы, программы, но воды просто физически нет, подчеркивает он.

- Амударья и Сырдарья убиты из-за выращивания водопоглощающих культур - риса, хлопка. К тому же в Афганистане достраивают огромный канал Куш-Тепа, из-за которого Амударья окончательно деградирует. Я уверен, что в таких условиях война будет неизбежной. Альтернатива для всех пяти стран региона только одна - более тесное взаимодействие с Россией, которая может помочь сохранить мир и порядок, - объясняет эксперт.

В этом году серьезных проблем политолог Рустам Бурнашев не ожидает, хотя в более отдаленной перспективе они возможны.

- На это лето согласовано квотирование водозабора, воды в водохранилищах набрано достаточно. Если все договоренности будут соблюдаться, то никаких проблем не возникнет. В среднесрочной перспективе ситуация, конечно, сложная. Ледники тают, полноводность рек падает, рисков вододефицита становится больше. Думаю, уже в ближайшем политическом цикле, то есть на протяжении четырех-пяти лет, ситуация может ухудшиться, - прогнозирует он.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776739380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам самоуправления
- Олжас Бектенов провел совещание по реализации проекта "Долина ЦОДов" в рамках исполнения поручений Президента
- У социума своя информационная повестка
- Сенаторы приняли участие в заседании Комиссии по сотрудничеству между Палатами Парламентов Казахстана и России
- Не "священное писание": Демпартия "Акжол" обсудила проблемы нового Налогового кодекса
- В Генеральной прокуратуре состоялось заседание Координационного совета Республики Казахстан
- В этом сезоне выборы в Курултай и в маслихаты будут разделены
- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
- Комментарий касательно продления временного запрета на вывоз нефтепродуктов
