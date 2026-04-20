|Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
13:09 21.04.2026
20 апреля 2026
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиеев, а также руководитель парламента и члены правительства страны выразили глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни государственного и общественного деятеля, ветерана труда Рима Гиниятуллина, скончавшегося 19 апреля в возрасте 83 лет.
Рим Гиниятуллин родился 18 сентября 1943 года в Зааминском районе Джизакской области. В 1963 году окончил Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства (ныне Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"), получив специальность инженера-гидротехника.
Начав трудовую деятельность простым рабочим в Министерстве строительства, он прошел путь до руководящих должностей в системе водного хозяйства и агропромышленного комплекса.
В 1989–1996 годах занимал пост министра мелиорации и водного хозяйства, а в 1996–1997 годах - заместителя премьер-министра Узбекистана. Он внес значительный вклад в развитие водного и сельского хозяйства, а также активно участвовал в деятельности Международного фонда спасения Арала.
В последние годы жизни он продолжал общественную деятельность, внося вклад в укрепление межнационального согласия, поддержку ветеранов и воспитание молодежи.
За многолетний труд и заслуги перед страной Гиниятуллин был удостоен почетных званий "Заслуженный ирригатор Республики Узбекистан" и "Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан", а также награжден орденами "Меҳнат шуҳрати" и "Дўстлик".
Память о видном руководителе, наставнике и искреннем человеке навсегда сохранится в сердцах соотечественников.
Соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля Рима Абдуловича Гиниятуллина
20.04.2026
19 апреля этого года на 83-м году жизни скончался государственный и общественный деятель, ветеран труда Рим Абдулович Гиниятуллин.
Рим Гиниятуллин родился 18 сентября 1943 года в Зааминском районе Джизакской области. В 1963 году окончил Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства (ныне Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"), получив специальность инженера-гидротехника. Трудовую деятельность начал простым рабочим в Министерстве строительства Узбекистана, позже в этом министерстве был мастером, главным инженером. Работая на посту заместителя начальника управления, начальника главного управления Министерства водного хозяйства Узбекистана, заместителя министра водного хозяйства, заместителя председателя Государственного планового комитета, заместителя председателя Государственного агропромышенного комитета, он приобрел большие знания и опыт.
Умелый руководитель-организатор самоотверженно трудился на ответственных должностях: в 1989–1996 годах – министра мелиорации и водного хозяйства, в 1996–1997 годах – заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан, развивая отрасли водного и сельского хозяйства республики, внес достойный вклад в социально-экономический прогресс страны.
Р.А.Гиниятуллин занимал разные руководящие должности в Международном фонде спасения Арала, проявил инициативность в разработке практических мер по смягчению негативных последствий высыхания моря.
В последние годы своей жизни он активно участвовал в процессах построения Нового Узбекистана, в частности, укреплении атмосферы мира, толерантности и согласия в нашем многонациональном обществе, поддержке старшего поколения и ветеранов, воспитании молодежи в духе любви к Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.
Заслуги Рима Гиниятуллина в деле развития нашей страны высоко оценены государством. Он был удостоен почетных званий "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ирригатор" ("Заслуженный ирригатор Республики Узбекистан"), "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ешлар мураббийси" ("Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"), орденов "Меҳнат шуҳрати" и "Дўстлик".
Память о видном руководителе, заботливом наставнике молодежи, искреннем и скромном человеке Риме Абдуловиче Гиниятуллине навсегда останется в наших сердцах.
Ш.Мирзиеев, Т.Нарбаева, Н.Исмоилов, А.Арипов, С.Турдиев