Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина

13:09 21.04.2026

20 апреля 2026



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиеев, а также руководитель парламента и члены правительства страны выразили глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни государственного и общественного деятеля, ветерана труда Рима Гиниятуллина, скончавшегося 19 апреля в возрасте 83 лет.



Рим Гиниятуллин родился 18 сентября 1943 года в Зааминском районе Джизакской области. В 1963 году окончил Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства (ныне Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"), получив специальность инженера-гидротехника.



Начав трудовую деятельность простым рабочим в Министерстве строительства, он прошел путь до руководящих должностей в системе водного хозяйства и агропромышленного комплекса.



В 1989–1996 годах занимал пост министра мелиорации и водного хозяйства, а в 1996–1997 годах - заместителя премьер-министра Узбекистана. Он внес значительный вклад в развитие водного и сельского хозяйства, а также активно участвовал в деятельности Международного фонда спасения Арала.



В последние годы жизни он продолжал общественную деятельность, внося вклад в укрепление межнационального согласия, поддержку ветеранов и воспитание молодежи.



За многолетний труд и заслуги перед страной Гиниятуллин был удостоен почетных званий "Заслуженный ирригатор Республики Узбекистан" и "Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан", а также награжден орденами "Меҳнат шуҳрати" и "Дўстлик".



Память о видном руководителе, наставнике и искреннем человеке навсегда сохранится в сердцах соотечественников.



