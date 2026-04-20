Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
13:09 21.04.2026

20 апреля 2026

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиеев, а также руководитель парламента и члены правительства страны выразили глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни государственного и общественного деятеля, ветерана труда Рима Гиниятуллина, скончавшегося 19 апреля в возрасте 83 лет.

Рим Гиниятуллин родился 18 сентября 1943 года в Зааминском районе Джизакской области. В 1963 году окончил Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства (ныне Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"), получив специальность инженера-гидротехника.

Начав трудовую деятельность простым рабочим в Министерстве строительства, он прошел путь до руководящих должностей в системе водного хозяйства и агропромышленного комплекса.

В 1989–1996 годах занимал пост министра мелиорации и водного хозяйства, а в 1996–1997 годах - заместителя премьер-министра Узбекистана. Он внес значительный вклад в развитие водного и сельского хозяйства, а также активно участвовал в деятельности Международного фонда спасения Арала.

В последние годы жизни он продолжал общественную деятельность, внося вклад в укрепление межнационального согласия, поддержку ветеранов и воспитание молодежи.

За многолетний труд и заслуги перед страной Гиниятуллин был удостоен почетных званий "Заслуженный ирригатор Республики Узбекистан" и "Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан", а также награжден орденами "Меҳнат шуҳрати" и "Дўстлик".

Память о видном руководителе, наставнике и искреннем человеке навсегда сохранится в сердцах соотечественников.



Соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля Рима Абдуловича Гиниятуллина

https://president.uz/
20.04.2026

19 апреля этого года на 83-м году жизни скончался государственный и общественный деятель, ветеран труда Рим Абдулович Гиниятуллин.

Рим Гиниятуллин родился 18 сентября 1943 года в Зааминском районе Джизакской области. В 1963 году окончил Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства (ныне Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"), получив специальность инженера-гидротехника. Трудовую деятельность начал простым рабочим в Министерстве строительства Узбекистана, позже в этом министерстве был мастером, главным инженером. Работая на посту заместителя начальника управления, начальника главного управления Министерства водного хозяйства Узбекистана, заместителя министра водного хозяйства, заместителя председателя Государственного планового комитета, заместителя председателя Государственного агропромышенного комитета, он приобрел большие знания и опыт.

Умелый руководитель-организатор самоотверженно трудился на ответственных должностях: в 1989–1996 годах – министра мелиорации и водного хозяйства, в 1996–1997 годах – заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан, развивая отрасли водного и сельского хозяйства республики, внес достойный вклад в социально-экономический прогресс страны.

Р.А.Гиниятуллин занимал разные руководящие должности в Международном фонде спасения Арала, проявил инициативность в разработке практических мер по смягчению негативных последствий высыхания моря.

В последние годы своей жизни он активно участвовал в процессах построения Нового Узбекистана, в частности, укреплении атмосферы мира, толерантности и согласия в нашем многонациональном обществе, поддержке старшего поколения и ветеранов, воспитании молодежи в духе любви к Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.

Заслуги Рима Гиниятуллина в деле развития нашей страны высоко оценены государством. Он был удостоен почетных званий "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ирригатор" ("Заслуженный ирригатор Республики Узбекистан"), "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ешлар мураббийси" ("Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"), орденов "Меҳнат шуҳрати" и "Дўстлик".

Память о видном руководителе, заботливом наставнике молодежи, искреннем и скромном человеке Риме Абдуловиче Гиниятуллине навсегда останется в наших сердцах.

Ш.Мирзиеев, Т.Нарбаева, Н.Исмоилов, А.Арипов, С.Турдиев

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776766140


