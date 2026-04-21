|Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
21 апреля 2026
Мост длиной почти 5 км через реку Туманную откроют для рабочего движения летом 2026 года
Россия и Северная Корея соединили пролеты строящегося автомобильного моста через реку Туманную. Это первый в истории автомобильный переход между двумя странами - сейчас существует только железнодорожное сообщение. Церемония стыковки прошла на границе государств. Старт строительству дали глава правительства России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон 30 апреля 2025 года.
Общая протяженность мостового перехода составляет почти 5 километров, из которых около 1 километра - сам мост. На его возведение ушло более 5 тысяч тонн металлоконструкций и свыше 9 тысяч кубометров бетона. Менее чем за год строители выполнили сложнейшие этапы: от возведения опор до надвижки пролетов. Рабочее движение по новому мосту планируют открыть уже летом 2026 года.
Для Сибири и Дальнего Востока проект имеет стратегическое значение. Как отметил глава Минтранса Андрей Никитин, запуск моста позволит нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику, укрепить культурные связи и превратить приграничные территории в динамично развивающиеся экономические узлы. Кроме того, в районе моста в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" строят современный пункт пропуска "Хасан" с 10 полосами движения. Он сможет принимать до 300 транспортных средств в сутки.