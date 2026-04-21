Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную

14:39 21.04.2026

Мост длиной почти 5 км через реку Туманную откроют для рабочего движения летом 2026 года



Россия и Северная Корея соединили пролеты строящегося автомобильного моста через реку Туманную. Это первый в истории автомобильный переход между двумя странами - сейчас существует только железнодорожное сообщение. Церемония стыковки прошла на границе государств. Старт строительству дали глава правительства России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон 30 апреля 2025 года.



