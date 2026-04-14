ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
00:05 22.04.2026

ВС РФ пресекли возможность ВСУ заводить маневренные группы на восточный берег Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 апреля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 21 апреля в разрезе СВО. Русские войска разорвали локтевой контакт между гарнизонами ВСУ в Верхней Терсе и Воздвиженке и попутно лишили противника возможности заводить силы для накопления за рекой Гайчур. Редакция Readovka рассмотрела очередные признаки политической борьбы, идущей в высших эшелонах власти на Украине.



Локтевой контакт нарушен

Части 36-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ совершили рывок, ее передовые штурмовые подразделения вышли на сельскую трассу, соединяющую украинские гарнизоны в селах Верхняя Терса и Воздвиженка. Таким образом локтевой контакт противника в этих хорошо укрепленных населенных пунктах оказался нарушен. Данный маневр совершен ВС РФ ради решения целого спектра задач. Вышеуказанные села являются последними узлами, оставшимися от общей линии обороны ВСУ по реке Гайчур. Опираясь на них, украинские подразделения до недавнего времени проникали за реку и пытались накапливаться на ранее брошенных позициях между Варваровкой и Ровнопольем. Неприятель таким образом намеревался осуществить попытку выхода на соединение со своими силами, действующими от Великомихайловки. Но с провалом операции против 29-й гвардейской ОА ВС РФ и усилением давления на Верхнюю Терсу при угрозе Воздвиженке ВСУ были вынуждены прекратить отправку маневренных групп за Гайчур.

Помимо нарушения локтевого контакта между селами, части 36-й армии добились возможности наносить удары во фланги сельским гарнизонам противника. Однако неприятель максимально упорен в обороне и всячески пытается не допустить утраты контроля над Верхней Терсой и Воздвиженкой. Но рывок наших штурмовиков вынуждает его распылять силы, лишая возможности концентрироваться на обороне какого-то одного угрожаемого направления.

Русским соединениям в деле добивания обороны ВСУ на оставшихся рубежах по Гайчуру активно помогает авиация. Несмотря на то, что попытки проникать в Верхнюю Терсу и Воздвиженку ранее предпринимались, стало понятно, что ситуация требует дополнительной обработки украинских позиций. На данный момент эти сверхценные для противника рубежи превратились для него в ловушку. Командование незалежной и не думает уводить из населенных пунктов свою мотопехоту и время от времени отправляет подкрепления. Средства поражения ВС РФ методично выбивают все, что обнаруживает себя в этих селах. Таким образом Киев продолжает выигрывать время в обмен на забой своего личного состава на этих рубежах.

Нож за спиной

Украинские источники начали публиковать фото и видео, свидетельствовавшие об участии экс-главы ГУР и нынешнего руководителя ОП незалежной Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в операциях на буровых платформах в Черном море. Записи и иные материалы датированы летом 2025 года.

Когда Буданов возглавлял ГУР МОУ, время от время проводившиеся информационные операции по его пиару выглядели органично. Как-никак один из высших постов в силовых структурах мог открывать путь на финальную карьерную ступеньку. Сейчас, когда Буданов назначен руководителем Офиса президента, сменив отправленного в отставку по итогу "Миндичгейта" Ермака, выше расти уже некуда – остается лишь президентское кресло. Более того, назначение экс-руководителя ГУР на должность главного фактического распорядителя внутренних дел и прямого проводника интересов президента Украины на международных площадках, по мнению Зеленского, могло бы стать компромиссом, который удовлетворит амбиции Буданова, избавляя самого хозяина Банковой от конкурента в лице бывшего главы военной разведки. Как-никак Буданов считался одним из претендентов на президентское кресло наравне с экс-главкомом ВСУ Залужным.

Однако старая тактика пиара Буданова продолжается. Содержание вброса преследует цель показать его в еще более "боевом образе", чем выставлялось ранее. Эдакий "народный генерал", участвовавший в операциях как рядовой. Это может говорить о нескольких вещах. Прежде всего, появление Буданова в качестве руководителя ОП упрочило его позиции, приблизив его к, может быть, самой заветной цели. Ведь за Офисом президента Украины закреплены полномочия назначать и увольнять старших госчиновников и в некоторых случаях даже военных. Таким образом Буданов заполучил еще более существенные рычаги влияния как на внутриполитическую ситуацию в стране, так и на теневые аспекты бизнеса при сохранении им старых связей с Западом, появившихся еще со времен его работы в ГУР. То есть видимый компромисс и мнимое устранение конкурента за власть через его повышение скорее создало Зеленскому больше угроз, чем сняло их. И вышесказанное дает основания считать, что продолжение пиара Буданова в роли "боевого разведчика" говорит о том, что те представители западных элит, кто за ним стоит, продолжают рассматривать его в качестве альтернативы Зеленскому. Дошедшему до карьерного пика продолжение "рекламной кампании" просто не нужно.

Отдельно стоит обратить внимание на видео. Для опытных пловцов эта запись, созданная для пиара, скорее послужит поводом для смеха. Прыжок в воду с приличной высоты "мешком" может привести к травме. Излишне дополнительно пояснять, что травмированный член группы во время боевого выхода становится обузой, ставящей под угрозу всех. Таким образом вместо демонстрации "боевитости" Буданов продемонстрировал то, что для него участие в спецоперации, как для "коровы седло".

Вчера, 20 апреля, главным событием дня стали успешные действия 7-й гвардейской ДШД ВС РФ в обороне в западном секторе Запорожского направления.

Источник - Readovka
