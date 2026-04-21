01:16 22.04.2026 "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок

Китайская валюта позволяет глобальному Югу без особых препятствий закупать нефтепродукты из России



Михаил Зубов

Материал комментируют:

Константин Смирнов

21 апреля 2026



Доллар перестает быть главной мировой валютой, по крайней мере - на рынке нефти. Власти Ирана подтвердили 20 апреля данное на прошлой неделе обещание пропускать через Ормузский пролив только танкеры с нефтью, сделки по которой осуществляются не за доллары. Через эту водную артерию перевозилось до начала кризиса около 20% всей мировой нефти и почти треть СПГ.



В то же время, 20 апреля, Объединенные Арабские Эмираты предупредили США, что в случае невозможности пользоваться долларами - они будут использовать китайский юань или валюту других стран.



А Китай (главный импортер нефти через залив) немногим ранее предложил главному экспортеру нефти в мире - Саудовской Аравии - более выгодные условия торговли в юанях, чем в долларах.



Саудиты вышли из сделки с США - продавать только за доллары - еще в 2024 году, но новыми возможностями сполна еще не пользовались, проведя всего несколько пилотных сделок в национальных валютах.



Убеждая саудовских шейхов перейти на китайские денежные знаки, представители Поднебесной сослались на опыт закупок у России углеводородов за юани. Около 90% таких сделок уже два года происходят в китайской валюте. Об этом сообщал, в частности, вице-премьер Александр Новак.



Иран еще 6 февраля заявил, что продает свою нефть только за евро или юани.



Таким образом, юань, конечно же, пока не потеснит доллары с первого места на мировых энергетических рынках, однако китайская валюта создаст серьезную конкуренцию "гегемону".



Что это будет означать для валют двух конкурирующих в экономике мировых держав? На этот вопрос "Свободной Прессы" ответил независимый экономический обозреватель Константин Смирнов:



"СП": Константин Сергеевич, это китайцы ставят перед собой цель потеснить доллар, или юань становится владыкой на финансовых рынках только из-за необдуманных шагов американских президентов, и по финансовым причинам: доллар слабеет?



- Китай не собирается перехватывать инициативу главной мировой валюты у традиционного американского доллара. Власти КНР держат значительную часть резерва в долларах США, и это только укрепляет юань.



Доллар вполне устраивает китайцев, как главный инвестиционный ресурс. Потому юань и не стал до сих пор глобальной мировой валютой, что его вполне устраивает доллар в этой роли.



Именно на американские деньги проще всего скупать самые интересные новые технологии по всему миру, чем Китай и занимается в последние несколько десятилетий. Поэтому Китаю сильный доллар и нужен. В КНР американской валюты много, и Поднебесная хочет потратить эти сбережения с пользой.



Последние исследования говорят, что количество долларов в золотовалютных запасах стран мира уменьшается, но все равно это - более 50%.



Юань и евро отстают в разы по данному показателю. В области инвестиций отрыв доллара еще значительнее, поэтому он еще долго будет оставаться главной мировой валютой.



Но в области чистой торговли - да, Китай хочет, чтобы юань был заметен, и хоть как-то потеснил, составил конкуренцию американской валюте.



Это позволит более удобным способом для КНР осуществлять покупки и продажи не самых сложных, но востребованных товаров.



В частности, углеводородов. Торговля при помощи китайской валюты, в частности, позволяет Пекину и всему глобальному Югу без особых препятствий закупать нефтепродукты из России.



В долларах, пути которых американцы могут заблокировать санкционными механизмами, было бы сложно, если вообще возможно, покупать у России столько нефти, сколько берет Китай.



"СП": Больше всех нефти в мире добывают Штаты, но они всю ее на себя же и тратят. Саудовская Аравия - вторая по добыче, но по экспорту - лидер с многократным отрывом от преследователей: России, Канады, Эмиратов. Зачем королевству делать выбор между долларом и юанем, если оно - монополист, и само может диктовать условия?



- Саудиты и начали диктовать условия. Они стали продавать нефть за национальные валюты в Индию, Китай, осуществлять логистические операции с другим поставщиком на мировые рынки - Эмиратами в дирхамах еще в 2023 году - за год до того, как была расторгнута сделка с США, которая гласила: только за доллары.



Естественно, шейхи не продлили долларовую кабалу с США вовсе не для того, чтобы попасть в юаневую. Но если Китай предложит наиболее выгодные условия торговли в юанях - разумные люди согласятся на это.



Кстати, мне думается, что одна из причин операции Трампа в Иране кроется в том, что американский президент захотел восстановить полное господство доллара в нефтяных расчетах.



"СП": Но пока у Трампа получается полная противоположность этому замыслу: Теперь уже и Эмираты, заметная величина в первой пятерке мировых экспортеров, готовы уйти в юань…



- Получилось, вспоминая Виктора Степановича (Черномырдина, - "СП") как всегда. Хотели одного, добились полностью противоположного.



Но мотивация в том была, чтобы пресечь торговлю нефтью за юани или любые другие валюты стран БРИКС.



Тем не менее, говорить о том, что главной энергетической валютой вместо доллара станет юань пока невозможно, потому что вопреки всем ошибкам американского руководства традиции рынка очень крепки.



Особенно - традиции, формировавшиеся с времен, когда нефтедобыча еще только становилась на ноги, на коммерческие рельсы.



Но юань уже потеснил американскую валюту в нефтяной сфере, и еще потеснит. Насколько - увидим. Это будет зависеть от обстоятельств, в том числе - и военных.



Еще важно помнить, что у Китая три разных курса валюты для трех разных историй: внешний юань, внутренний юань и гонконгский доллар. А чтобы стать мировой валютой - стандарт должен быть единым, к чему в КНР пока никто не стремится.



"СП": Паника в США, что юань может стать важнейшей мировой валютой, а следом - экономическая война против Китая, началась еще до Трампа и Байдена - при Обаме. Чем финансовая конкуренция так напугала американских олигархов? Мировым эталоном вообще является швейцарский франк, и там никто не комплексует, что глобальная валюта - другая.



- Швейцарский франк - это эталон накопления, банковский эталон. А для США доллар важен тем, что он позволяет Америке потреблять больше, чем она зарабатывает. Внешняя торговля в США - дефицитная, а доминирование доллара в мире позволяет им покупать все, что угодно. И вкладывать любые инвестиции в любые проекты - деньги из воздуха, со станка. Доллар - основа могущества США.



Америка сильна своими инновациями, а долларовая мировая система - доллар и в Африке доллар, и где угодно - это главная из инноваций США. Вот сейчас из этой системы выпала часть мира: сначала Иран, потом Россия. Американцы поняли, что ошиблись, стрельнули себе в ногу. Теперь пытаются исправить: с Ираном - по-плохому, с Россией хотят попробовать по-хорошему.



"СП": А наш рубль претендует на то, чтобы стать чем-то вроде доллара или юаня, или без этого можно легко обойтись?



- Рубль уже стал региональной валютой. Расчеты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС): а это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан - 9 стран, включая наблюдателей - идут, в основном, в рублях. Рубли для них нужнее, чем их национальная валюта, потому что в ЕАЭС на рубли купить можно все.



И в торговле с Китаем, хотя в ней используется, в основном, юань, и рубль тоже присутствует. (Самый популярный в КНР шоколад "Аленка", который есть в каждом их магазине, китайцы закупают за наши рубли. Так дешевле, - "СП").



За трубопроводный газ они нам частично платят рублями. А чтобы у них были эти рубли - они нам что-то за рубли продают.



"СП": По данным JPMorgan Chase, опубликованным в 2023 году, их также подтверждал Новак, 20% мировой нефти продаются не за доллары, а за другие валюты (юань, евро, фунт, дирхам ОАЭ, рубль и так далее). Какой вес останется за долларом в ближайшей перспективе - года или двух?



- То, что у "американца" отобрали 20% расчетов - уже огромный прогресс, потому что с 60−70 годов прошлого века нефть торговалась исключительно за доллары. Даже попытки Великобритании приобретать ее за фунты провалились.



Социалистические страны продавали друг другу нефть вообще за "переводный рубль", который не являлся никакой валютой. (Условная единица стран СЭВ не имела формы банкнот или счетов. Это была бумажная учетная запись, кто кому сколько должен в ходе бартерного обмена товарами, - "СП"). Только в 1988 году была выпущена памятная монета-сувенир - "Переводный рубль".



Поэтому переход к торговле нефтью вне доллара - завоевание буквально последних лет нового века. Я думаю, что примерно треть нефтяного рынка сейчас перейдет к юаню и всем остальным валютам, а две трети останутся за долларом США. Если не произойдет какой-то глобальной катастрофы. Источник - СвободнаяПресса

Источник - СвободнаяПресса





