НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала

03:08 22.04.2026

В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала

Центральная Азия стремится сохранить экосистему региона



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

21.04.2026



Узбекистан и Казахстан с 20 по 24 апреля стали центрами ключевых региональных событий, объединивших промышленную повестку и вопросы экологической безопасности. Ташкент принимает международную выставку "Иннопром. Центральная Азия", ставшую площадкой для переговоров президента Шавката Мирзиеева с главой российской делегации Денисом Мантуровым. В Астане обсуждают судьбу Арала.



На экспозиции в Ташкенте свои технологические решения представили ведущие компании из России, Белоруссии, Китая, Казахстана и Узбекистана. По словам первого вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова, планка товарооборота Москвы и Ташкента к концу года должна подняться с 11,5 млрд до 14 млрд долл. Акцент сегодня смещается в сторону технологического суверенитета и создания совместных производств. Фундамент для этого уже заложен: портфель из 150 инвестпроектов на 4 трлн руб. подкреплен работой тысяч предприятий с участием российского капитала. Спектр общих интересов охватывает практически все ключевые ниши – от легкой промышленности и фармации до глобальных строек в сфере мирного атома и гидроэнергетики.



Президент Шавкат Мирзиеев принял российскую делегацию во главе с Денисом Мантуровым на полях форума. В центре внимания переговоров – дорожная карта практических шагов по реализации договоренностей на высшем уровне. Собеседники детально обсудили прогресс в ключевых отраслях: от машиностроения и транспорта до высокотехнологичных проектов в атомной энергетике. Речь идет об ускорении запуска совместных производств в индустриальных парках и активизации прямого диалога между региональным бизнесом России и Узбекистана.



Ключевой темой, интересующей Узбекистан, стала выставка госкорпорации "Росатом". Среди передовых разработок – проект интегрированной атомной станции и стратегическая концепция "Атомград". В рамках экспозиции были представлены макеты интегрированной атомной станции, включающей реакторы РИТМ-200Н и ВВЭР-1000, а также с инновациями в сфере электротранспорта: от литийионных ячеек до универсальных аккумуляторных батарей.



Напомним, дорожная карта сотрудничества, а также дополнительное соглашение к контракту на строительство АЭС были подписаны 24 марта (см. "НГ" от 25.03.26). Документ предусматривает строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ) по российскому проекту. В ее состав войдут не только два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 поколения 3+, но и два блока с реакторами РИТМ-200Н, каждый мощностью 55 МВт. По завершении строительства такая гибридная АЭС сможет покрывать до 14% энергетических потребностей страны. Проект также обещает значительный вклад в занятость: в пиковые периоды строительства одновременно будут работать до 13 тыс. человек, а в ходе эксплуатации интегрированной станции постоянные рабочие места получат около 2 тыс. специалистов.



Подобные шаги Узбекистана в развитии атомной энергетики вписываются в его более широкую стратегическую повестку. 22 апреля Мирзиеев примет участие в Региональном экологическом саммите и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала в Астане. На этих встречах будут рассмотрены вопросы укрепления регионального сотрудничества для устойчивого развития Центральной Азии, а также решения текущих экологических, климатических и водных проблем.