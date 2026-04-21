 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.04.2026
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
05:37 22.04.2026

Многие из них построены с нуля и являются настоящими архитектурными шедеврами

Дмитрий Капустин
21 апреля 2026

Китай за последние годы буквально заново изобрел аэропорты. Это уже не просто место "прилетел - улетел", а огромные технологичные хабы, где все продумано - от скорости досмотра до того, сколько шагов тебе придется пройти до посадки.

Причем самое интересное - многие из этих аэропортов построены с нуля. В России, например, аэропорты модернизируют десятилетиями, а вот Китай строит новые за считанные годы. И делает это так, что они сразу становятся одними из самых современных в мире.

Разберемся, как это получилось и почему сейчас на китайцев завистливо смотрит весь мир.

Аэропорт как витрина страны

Международный аэропорт Сянгана недавно получил звание "Лучший аэропорт мира" по версии Global Travel Awards 2026. Гавань оценили по многим параметрам: безопасность, инфраструктура, сервис. И ведь это не разовая история, Сянган уже третий год подряд признается лучшим аэропортом Китая и стабильно получает награды от Skytrax.

Благодаря Си Цзиньпину Китай давно превратил аэропорты в неотъемлемую частью международного имиджа страны. Главный пример - Международный аэропорт Пекин-Дасин. Его открыли в 2019 году при личном участии Си Цзиньпин - и это был не просто запуск, а демонстрация возможностей страны.

Аэропорт - один из крупнейших в мире. Он построен в форме звезды (что обеспечивает минимальные расстояния для пассажиров), а в перспективе будет обслуживать до 100 млн человек в год. Биометрия и автоматизация тут внедрены почти на каждом этапе. Причем на строительство ушло меньше 5 лет.

Давайте сравним: аэропорт Берлин-Бранденбург планировали закончить за 5−6 лет, а реально растянулось все на 14 лет.

Расширение лондонского аэропорта Хитроу растянулось более чем на 10 лет (и конца ему не видно): по 5 лет потратили на строительство даже не новых аэропортов, а отдельных терминалов.

В нью-йоркской Ла-Гуардии модернизация терминалов длится уже более 8 лет, и конца-края также не видно.

Чэнду-Тяньфу: второй аэропорт для одного города

У китайцев такой бюрократии, как в Германии или США, нет: проект реализуют точно в срок. Вт еще один пример - международный аэропорт Чэнду-Тяньфу.

Открылся он в 2021 году, и его задача - разгрузить уже существующий аэропорт. Потому что пассажиропоток вырос настолько, что одного стало мало.

Что в нем особенного? Сразу три взлетно-посадочные полосы (с перспективой расширения до шести). Кстати, в Хитроу только обсуждают строительство третьей полосы, но даже к работам не приступили.

Чэнду-Тяньфу построен в форме мифической птицы, рассчитан он на обслуживание 60 миллионов пассажиров, а в перспективе - 160 миллионов.

Кстати, Чэнду стал третьим городом Китая с системой "два международных аэропорта". А вот в международном аэропорту Сиань-Сяньян пошли еще дальше. Там в новом терминале (открыт в 2024 году) построили полноценный музей: тут реальные артефакты, найденные при строительстве.

То есть аэропорт становится не только транспортным, но и культурным пространством. А еще в аэропорту используют роботизированные системы досмотра и внедрили одну из самых продвинутых систем обработки багажа.

В чем секрет? Почему Китай обгоняет Запад

Новые китайские аэропорты проектируют сразу под 50−100 млн пассажиров. Не "на сейчас", а на будущее.

По умолчанию во всех новых аэропортах уже внедрены биометрия, автоматическая регистрация, умные системы безопасности.

Все гавани тесно связаны с другими видами транспорта: это метро, скоростные поезда (иногда станция стоит прямо под терминалом, как, например, в Дасине). Тут есть магазины, зоны отдыха, выставки.

Китайский эксперт в области авиационного планирования подчеркивает: аэропорт - это часть экономики, а не просто инфраструктура.

По словам эксперта, современные аэропорты становятся "узлами роста регионов", вокруг которых развиваются города.

В общем, если раньше все равнялись на Европу или США, то теперь все чаще смотрят на Китай и думают: "А почему у нас так не получается?"

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776825420


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  