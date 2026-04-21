СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать

05:37 22.04.2026

Китай строит аэропорты будущего, которым мы можем только завидовать

Многие из них построены с нуля и являются настоящими архитектурными шедеврами



Дмитрий Капустин

21 апреля 2026



Китай за последние годы буквально заново изобрел аэропорты. Это уже не просто место "прилетел - улетел", а огромные технологичные хабы, где все продумано - от скорости досмотра до того, сколько шагов тебе придется пройти до посадки.



Причем самое интересное - многие из этих аэропортов построены с нуля. В России, например, аэропорты модернизируют десятилетиями, а вот Китай строит новые за считанные годы. И делает это так, что они сразу становятся одними из самых современных в мире.



Разберемся, как это получилось и почему сейчас на китайцев завистливо смотрит весь мир.



Аэропорт как витрина страны



Международный аэропорт Сянгана недавно получил звание "Лучший аэропорт мира" по версии Global Travel Awards 2026. Гавань оценили по многим параметрам: безопасность, инфраструктура, сервис. И ведь это не разовая история, Сянган уже третий год подряд признается лучшим аэропортом Китая и стабильно получает награды от Skytrax.



Благодаря Си Цзиньпину Китай давно превратил аэропорты в неотъемлемую частью международного имиджа страны. Главный пример - Международный аэропорт Пекин-Дасин. Его открыли в 2019 году при личном участии Си Цзиньпин - и это был не просто запуск, а демонстрация возможностей страны.



Аэропорт - один из крупнейших в мире. Он построен в форме звезды (что обеспечивает минимальные расстояния для пассажиров), а в перспективе будет обслуживать до 100 млн человек в год. Биометрия и автоматизация тут внедрены почти на каждом этапе. Причем на строительство ушло меньше 5 лет.



Давайте сравним: аэропорт Берлин-Бранденбург планировали закончить за 5−6 лет, а реально растянулось все на 14 лет.



Расширение лондонского аэропорта Хитроу растянулось более чем на 10 лет (и конца ему не видно): по 5 лет потратили на строительство даже не новых аэропортов, а отдельных терминалов.



В нью-йоркской Ла-Гуардии модернизация терминалов длится уже более 8 лет, и конца-края также не видно.



Чэнду-Тяньфу: второй аэропорт для одного города



У китайцев такой бюрократии, как в Германии или США, нет: проект реализуют точно в срок. Вт еще один пример - международный аэропорт Чэнду-Тяньфу.



Открылся он в 2021 году, и его задача - разгрузить уже существующий аэропорт. Потому что пассажиропоток вырос настолько, что одного стало мало.



Что в нем особенного? Сразу три взлетно-посадочные полосы (с перспективой расширения до шести). Кстати, в Хитроу только обсуждают строительство третьей полосы, но даже к работам не приступили.



Чэнду-Тяньфу построен в форме мифической птицы, рассчитан он на обслуживание 60 миллионов пассажиров, а в перспективе - 160 миллионов.



Кстати, Чэнду стал третьим городом Китая с системой "два международных аэропорта". А вот в международном аэропорту Сиань-Сяньян пошли еще дальше. Там в новом терминале (открыт в 2024 году) построили полноценный музей: тут реальные артефакты, найденные при строительстве.



То есть аэропорт становится не только транспортным, но и культурным пространством. А еще в аэропорту используют роботизированные системы досмотра и внедрили одну из самых продвинутых систем обработки багажа.



В чем секрет? Почему Китай обгоняет Запад



Новые китайские аэропорты проектируют сразу под 50−100 млн пассажиров. Не "на сейчас", а на будущее.



По умолчанию во всех новых аэропортах уже внедрены биометрия, автоматическая регистрация, умные системы безопасности.



Все гавани тесно связаны с другими видами транспорта: это метро, скоростные поезда (иногда станция стоит прямо под терминалом, как, например, в Дасине). Тут есть магазины, зоны отдыха, выставки.



Китайский эксперт в области авиационного планирования подчеркивает: аэропорт - это часть экономики, а не просто инфраструктура.



По словам эксперта, современные аэропорты становятся "узлами роста регионов", вокруг которых развиваются города.



В общем, если раньше все равнялись на Европу или США, то теперь все чаще смотрят на Китай и думают: "А почему у нас так не получается?"