|Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:49 22.04.2026
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики".
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 19 марта 2026 года.
Целью Закона является создание системы высших почетных званий, отражающих моральное признание заслуг граждан перед государством и обществом.
Законом предлагается нижеследующее:
1) утверждение видов государственных наград, почетных званий и государственных премий с одновременным совершенствованием их системы путем установления 22 из 46 существующих видов, в частности:
- учреждением:
государственной награды первой категории – орден "Эрдик" (без степеней);
государственной награды второй категории – медали "Ардак";
почетного звания "Кыргыз Республикасынын жаратманы";
почетного звания "Кыргыз Республикасынын сыймыгы";
- сохранением почетных званий:
"Кыргыз Республикасынын эл мугалими";
"Кыргыз Республикасынын эл врачы";
"Кыргыз Республикасынын эл артисти";
"Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу";
"Кыргыз Республикасынын эл акыны";
"Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү";
- исключением:
государственной награды особой категории – степени отличия Кыргызской Республики "Ата Мекен Баатыры";
государственной награды первой категории – ордена "Данакер";
государственной награды первой категории – ордена "Эрдик" 3 степеней;
государственной награды второй категории – медали "Даңк";
государственной награды третьей категории – Почетная грамота Кыргызской Республики;
почетных званий второй категории "Заслуженный";
2) определение статуса государственных наград, почетных званий и государственных премий;
3) определение порядка представления к государственным наградам, почетным званиям и государственным премиям;
4) определение порядка награждения государственными наградами, присвоения почетных званий и присуждения государственных премий;
5) закрепление прав и обязанностей лиц, удостоенных государственных наград, почетных званий и государственных премий;
6) установление социальных гарантий лицам, удостоенным государственных наград, почетных званий и государственных премий, Президентом Кыргызской Республики.