Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане

14:01 22.04.2026

20.04.2026



На территории Туркменистана прошел этап съемок международного художественного фильма "Молла Насреддин – друг тяжелых дней". Масштабный проект, реализуемый под эгидой ТЮРКСОЙ, объединяет кинематографистов Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.



Одной из важнейших остановок проекта стали съемки в Туркменистане. Очередной этап развернулся в живописных локациях Ахалского велаята – селе Гяверс и поселке Бокурдак. Выбор этих мест обусловлен их уникальным природным колоритом, идеально передающим дух приключений Моллы Насреддина. Здесь были отсняты эпизоды с караваном, покоряющим бескрайние просторы Каракумов.



Процесс прошел при активном содействии Объединения "Türkmenfilm" имени Огузхана и завершился успешно благодаря слаженной работе международной команды профессионалов. В туркменском блоке был задействован народный артист Туркменистана Чары Сейтлиев, а в массовых сценах приняли участие студенты творческих специальностей. Богатая историческая архитектура и природные красоты страны придали истории народного мудреца уникальную глубину.



Фильм, в центре которого находится образ Насреддина, через призму юмора раскрывает общие ценности и древнюю мудрость тюркских народов. Выходя за рамки обычного кино, эта лента становится мощным культурным мостом, объединяющим наши страны.



Автор сценария и режиссер-постановщик – народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев. По словам режиссера, Молла Насреддин – это не только юмор и сатира, но и символ мудрости, иронии и художественного отклика на боль общества, поэтому экранизация этого образа является большой ответственностью и моральным долгом.



Проект официально поддержан организацией ТЮРКСОЙ и был принят на 40-м заседании Постоянного совета министров культуры стран-членов организации в рамках I Форума культуры Тюркского мира, прошедшего в октябре 2023 года в городе Шуша.



Производство осуществляется компанией Nasreddin Production MMC при поддержке министерств культуры стран-членов ТЮРКСОЙ. После завершения съемочного процесса, который внесет значительный вклад в международное продвижение культурного наследия тюркских народов, начнется этап постпродакшена. Завершить работу над фильмом и представить его на международных фестивалях планируют к лету текущего года.



Светлана Чирцова