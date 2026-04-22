Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад

Александр Широкорад: Кто и зачем шельмовал Ленина - и что в результате получилось

22 апреля 2026



Сегодня 22 апреля - и миллионы людей по всей планете отмечают 156-ю годовщину со дня рождения Ленина. Где-то в далеком Эквадоре около 14 тысяч человек носят имя Ленин. Кстати, президентом страны с 2017 по 2021 год был Ленин Морено.



В апреле 2014 года ялтинский таксист рассказал мне, как его коллеги уже в начале февраля 2014 года организовали круглосуточное дежурство около памятника Ленину. Как-то щирые пытались напакостить, но таксисты по рациям вызвали подмогу и накостыляли бандеровским прихвостням. 20 февраля у подножия памятника водрузили большой флаг России с надписью "Русский Крым". На следующий день тысячи ялтинцев вышли к памятнику на митинг, на котором единогласно решили возвращаться в Россию.



Не прошло и четырех лет, как супруга главы Крыма Елена Аксенова в эфире потребовала убрать все памятники Ленину в Крыму.



Хаять Ленина давно стало хорошим тоном у политиков и деятелей культуры. Особенно когда о них забыли и нет лишнего повода попиариться. Так, давно забытая Красная Шапочка заявила, что во всех бедах современной России виноват… Ленин.



По мнению Поплавской "строить социализм хотят лишь люди, которые подвержены иностранным влияниям". "Мой прадедушка - офицер царской армии, лишился всего и остаток своей жизни прожил в доме своего же денщика".



Десятки политиков, которые сами причастны вместе с Горбачевым и Ельциным к развалу Советского Союза в 1991 году, винят в этом вовсе не себя, а Ленина.



Почему Россия проиграла войну с Японией? Естественно, виноват Ленин. Это он предсказал позорные поражения на суше и на море, а японцы лишь выполнили его указания.



"Мы никогда не простим Ленину развал русской армии", - вещает с телеэкрана упитанный профессор. Увы, Ленин в силу ряда обстоятельств, в том числе и интриг Шляпникова в Стокгольме, в 1914-1916 годах был практически лишен связей с Россией.



Ленин действительно высказал идею превращения "войны империалистической в войну гражданскую", но это было напечатано лишь в паре брошюр тиражом около ста экземпляров. Советские историки свыше полувека тужились, чтобы доказать проникновение в Россию хоть одного экземпляра таких брошюр. Но увы…



Между прочим, еще в 1912 году (!) на Базельском конгрессе II Интернационала был принят манифест, в котором говорилось: "Рабочие считают преступлением стрелять друг в друга из-за выгод капиталистов, из-за честолюбия династий или из-за хитросплетения тайных соглашений", и содержался призыв к рабочим выступать против своих правительств.



Тезисы Ленина не попали в русские окопы. Зато над ними германские аэропланы сбрасывали листовки с изображениями кайзера, меряющего сантиметром 38-сантиметровый снаряд весом в тонну, и царя, меряющего таким же сантиметром мужское достоинство Распутина.



Это по вине Ленина русская армия к августу 1914 года не имела вообще ни тяжелой артиллерии, ни полковой, ни батальонной, ни минометов?



Это из-за происков большевиков к 1917 году русская промышленность выпускала только 10% необходимых авиационных моторов, а остальные покупались за рубежом? На фронте свыше половины пулеметов были иностранного производства. В России не изготавливались ни ручные пулеметы, ни авиационные.



О крупнокалиберных пулеметах и пистолетах-пулеметах, которые на Западном фронте использовались тысячами, в России даже и не слыхивали.



В армиях Англии, Франции и Германии к 1917 году состояли сотни тяжелых железнодорожных установок калибров от 150 до 380 мм. А в России - целых две 254-мм установки и то неисправных.



Как уверяет нас один модный священник - Ленин украл у царя победу, а заодно спер прямо с царского письменного стола план ГОЭЛРО. Действительно, сей план был составлен до 1917 года, но его разработали инженеры-социалисты, которых Николай II отправлял в тюрьмы.



Ну а Ленин в 1916 - январе 1917 года не написал ни одной (!) статьи о России. Все его работы были посвящены социалистическому движению в Европе.



Ленин и все лидеры большевиков узнали о Февральской революции из газет и с большим опозданием. В марте 1917 года в революционном Петрограде оказались целых три (!) большевика: Скрябин (будущий Молотов), Шляпников и Залуцкий.



3 (16) марта 1917 года в Кронштадте началось восстание матросов. Они отправили в расход сто офицеров, арестовали еще триста и установили в городе и на острове советскую власть.



Кронштадтский Совет издал несколько декретов - о 8-часовом рабочем дне, об отделении церкви от государства и т. д., опередив большевиков на целых полгода! Любопытно, что первые 7 большевиков прибыли в Кронштадт лишь в начале апреля.



А еще говорят, что Ленин развязал Гражданскую войну. Пардон, так крестьянская война уже шла с марта 1917 года, и к 25 октября 1917 года подавляющее большинство помещичьей земли было поделено, а сотни помещиков убиты.



Гражданскую войну в феврале-марте 1918 года развязала Антанта, высадив десанты в Мурманске, Архангельске, Владивостоке, Севастополе и Одессе. Все без исключения белые армии были сформированы в районах, оккупированных войсками Антанты или Германии.



Важную роль в развязывании Гражданской войны сыграл и Чехословацкий корпус, командование которого выполняло указания Антанты. Наши демократы поставили свыше 40 памятников чехословацким легионерам. Но лучшим памятником им служит огромное 7-этажное роскошное здание в Праге - "Легиябанк".



Провоевав три месяца с большевиками, легионеры покинули фронт и занялись более прибыльным делом - тотальным грабежом и рэкетом. Они собирали дань с большей части предприятий в Сибири и Приморья, в том числе с Транссиба и КВЖД.



Денежки надо было где-то хранить. Для этого осенью 1919 года был основан "Банк легионеров". По возвращении легионеров на родину в конце 1920−1921 годах золотой запас Чехословакии вырос в три (!) раза. Ну Ленин же, понятно.



Военный министр Англии в 1919-1920 годах Уинстон Черчилль отправил в Россию не только войска, но и тысячи тонн отравляющих веществ: "Газ - лучшее лекарство для большевиков". А в 1920 году Черчилль признал: "Не мы воевали за интересы белых, а они - за наши".



Победу в войне с Антантой обеспечили не только красная конница, бронепоезда и канонерские лодки, но и идеи Ленина. В мае 1918 года на Украину и в Крым церемониальным маршем вошла кайзеровская армия.



А через полгода оттуда уходила уже германская советская армия. Да-да! В каждом батальоне уже был Солдатский Совет. Другой вопрос, что руководители Советов и офицеров имели одно желание - как можно быстрее вернуться в Рейх.



Осенью 1919 года британский премьер Ллойд Джордж сказал: "Если мы не выведем войска из России, то получим Совет на Темзе".



Сейчас в Европе покончено со всеми остатками демократии. Люди не смеют даже слушать русскую дореволюционную музыку. Правители максимально влезли в личную, включая семейную жизнь людей.



Вспомним, что благодаря Ленину два десятка великих князей Романовых устроили свое лично счастье путем свободных браков и разводов. Царь за "неправильные" браки обобрал и выслал из страны четырех великих князей.



Запад развязал разрушительные войны на Украине, в Ливане, Иране, разбои в Латинской Америке и т. д. Разве это не подтверждает теории Ленина?



Куда идет мир? К торжеству капитализма - светлому будущему всего человечества? Или к полному краху существующей системы? А может к термоядерной войне? И, случись беда, наверняка найдутся знатоки, точно знающие - и к атомной бомбе Ленин точно руку приложил.