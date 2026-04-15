00:05 23.04.2026
ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 22 апреля в разрезе СВО. Русские войска вошли в Харьковский район Харьковской области и заняли село Ветеринарное. Украинский военный омбудсмен Решетилова констатировала, что даже в "элитных" частях ВСУ и НГУ хронически нарушаются права военнослужащих.
Большой "блокпост"
Подразделения ГрВ "Север" ВС РФ пересекли границу Харьковского района Харьковской области со стороны России и заняли село Ветеринарное (до реформы 2020 года эта местность Харьковщины называлась Дергачевским районом). На данный момент нет никаких сведений о том, оказывал ли противник сопротивление и были ли хоть какие-то подразделения ВСУ или пограничники в районе Ветеринарного. Известно, что эта территория входит в зону ответственности 4-го погранотряда ГПСУ, численность которого по штатной структуре эквивалентна мотопехотной бригаде (~4,5 тыс человек). Но подразделения ГПСУ, в частности 4-го ПО, участвуют в боях вместе с общевойсковыми силами и частями НГУ на севере и востоке Харьковской области, помимо выполнения основных функций. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что сопротивление противника было несущественным.
Командование группировки "Север" ВС РФ может преследовать следующие цели. Прежде всего, село Ветеринарное по своему характеру является "большим блокпостом". Оно расположено прямо в середине длинного отрезка границы России и Украины, где ранее не велись активные боевые действия. Если противник намеревался совершить прорыв в наше приграничье у Белгорода, теперь он не сможет это сделать. Наши войска обозначили свое присутствие в районе, и какие-либо дерзкие намерения ВСУ, потенциально ставившие во главу угла внезапность и расчет на отсутствие у нас серьезных сил для формирования заслона, теперь не состоятся. Таким образом, прежнее предположение редакции Readovka, что видимая пустота обманчива, подтвердилось.
Потенциальная угроза нашему приграничью в Белгородской области постфактум требует подтверждения. Как и в Глуховском районе Сумщины, наши войска заходом на территорию противника проверяют его реакцию. Как быстро она последует, какими силами – очень многое расскажет о возможностях и прежних намерениях противника. Если "проверка на вшивость" выявит, что существенными силами к западу и юго-западу от Ветеринарного противник не располагает, то для ВС РФ откроется дорога на Золочев. Весьма вероятно, что в дело вступят части "северян" со стороны Грайворона для выхода на соединения с силами, действующими от Ветеринарного, чтобы сформировать общий фронт наступления.
У вас "блеск" отклеился
Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова в одном из интервью украинскому СМИ получила неудобный вопрос от журналиста о том, как обстоят дела с механизмами воздействия на "медийные" части ВСУ в случае выявления в них нарушения прав военнослужащих.
"Мы пытаемся с этим работать. Это сложнее, чем с другими подразделениями. Вопрос еще в том, что я не хочу выходить в публичное поле с этими проблемами. Я понимаю, что образ любой военной части чрезвычайно важен для Сил обороны в целом… Мне очень не хочется подрывать их имидж, репутацию, образ", – ответила Решетилова на каверзный вопрос.
Становится понятно, что в максимально распиаренных частях ВСУ и НГУ, таких как 3-я ОШБр, 12-я ОБрОН и 47-я ОМБр, и в прочих "элитных" формированиях ситуация далека от той, какой ее рисуют аффилированные с ними медиаресурсы. Решетилова не уточнила, о чем конкретно идет речь. В украинской армии есть стандартный набор "болячек". Он состоит из вымогательства денег у личного состава командирами, избиений за неподчинение, торговли наркотиками, дезертирства и многого другого.
Причины, почему Решетилова отказывается выносить сор из избы, очевидны. "Азовские" формирования (организация признана террористической в России и запрещена), такие как 3-я ОШБр в ВСУ и 12-я ОБрОН в НГУ, имеют внутри себя "летучие команды", которые играют роль ОПГ в тылу. Естественно, Решетилова, осознавая угрозу жизни, решила не проверять на себе возможности организованной преступности, действующей под флагами армейских подразделений.
Разумеется, вопрос потерь стоит также остро. Известно, что подразделения армейского "Азова" и аналогичного формирования в Нацгвардии Украины активно участвуют в боевых действиях на особо кризисных участках. Потери, естественно, высокие. Но вербовщикам из этих формирований жизненно необходимо поддерживать миф о том, что командование указанных "элитных" частей искренне заботится о сбережении личного состава. Таким образом, Решетилова на посту военного омбудсмена попала в безвыходную ситуацию. Она даже озвучить проблему не может – риск жизни велик. А про непосредственное решение и говорить не стоит. Стоит вспомнить историю украинского военного Павла Петриченко, который вынес проблему лудомании в рядах ВСУ в общественное поле. Военные противника, пытаясь отвлечься от психологического надрыва, спускали в интернет-казино все имеющиеся средства, нередко залезали в долги и даже торговали оружием в надежде отыграться. Выносом сора из избы Петриченко перешел дорогу как специфическим бизнес-кругам, так и командованию ВСУ, которое потратило много сил на попытки сформировать нужный образ службы и морального состояния солдат. Итог откровений Петриченко был закономерен: в апреле 2024 года он погиб при невыясненных обстоятельствах на переднем крае менее чем через месяц после того, как он поведал украинским СМИ и общественникам о ситуации в армии. Официальная версия гласит, что он погиб то ли от удара дроном ВС РФ, то ли при артобстреле. А как он погиб на самом деле, был ли он "нейтрализован" своими, выяснить уже невозможно. И военный омбудсмен Решетилова не может не знать эту резонансную историю и не сделать соответствующие выводы для себя.
Вчера, 21 апреля, главным событием дня стали успехи 36-й армии ВС РФ на Запорожском направлении.