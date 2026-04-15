Четверг, 23.04.2026
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
00:05 23.04.2026

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 22 апреля в разрезе СВО. Русские войска вошли в Харьковский район Харьковской области и заняли село Ветеринарное. Украинский военный омбудсмен Решетилова констатировала, что даже в "элитных" частях ВСУ и НГУ хронически нарушаются права военнослужащих.



Большой "блокпост"

Подразделения ГрВ "Север" ВС РФ пересекли границу Харьковского района Харьковской области со стороны России и заняли село Ветеринарное (до реформы 2020 года эта местность Харьковщины называлась Дергачевским районом). На данный момент нет никаких сведений о том, оказывал ли противник сопротивление и были ли хоть какие-то подразделения ВСУ или пограничники в районе Ветеринарного. Известно, что эта территория входит в зону ответственности 4-го погранотряда ГПСУ, численность которого по штатной структуре эквивалентна мотопехотной бригаде (~4,5 тыс человек). Но подразделения ГПСУ, в частности 4-го ПО, участвуют в боях вместе с общевойсковыми силами и частями НГУ на севере и востоке Харьковской области, помимо выполнения основных функций. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что сопротивление противника было несущественным.

Командование группировки "Север" ВС РФ может преследовать следующие цели. Прежде всего, село Ветеринарное по своему характеру является "большим блокпостом". Оно расположено прямо в середине длинного отрезка границы России и Украины, где ранее не велись активные боевые действия. Если противник намеревался совершить прорыв в наше приграничье у Белгорода, теперь он не сможет это сделать. Наши войска обозначили свое присутствие в районе, и какие-либо дерзкие намерения ВСУ, потенциально ставившие во главу угла внезапность и расчет на отсутствие у нас серьезных сил для формирования заслона, теперь не состоятся. Таким образом, прежнее предположение редакции Readovka, что видимая пустота обманчива, подтвердилось.

Потенциальная угроза нашему приграничью в Белгородской области постфактум требует подтверждения. Как и в Глуховском районе Сумщины, наши войска заходом на территорию противника проверяют его реакцию. Как быстро она последует, какими силами – очень многое расскажет о возможностях и прежних намерениях противника. Если "проверка на вшивость" выявит, что существенными силами к западу и юго-западу от Ветеринарного противник не располагает, то для ВС РФ откроется дорога на Золочев. Весьма вероятно, что в дело вступят части "северян" со стороны Грайворона для выхода на соединения с силами, действующими от Ветеринарного, чтобы сформировать общий фронт наступления.

У вас "блеск" отклеился

Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова в одном из интервью украинскому СМИ получила неудобный вопрос от журналиста о том, как обстоят дела с механизмами воздействия на "медийные" части ВСУ в случае выявления в них нарушения прав военнослужащих.

"Мы пытаемся с этим работать. Это сложнее, чем с другими подразделениями. Вопрос еще в том, что я не хочу выходить в публичное поле с этими проблемами. Я понимаю, что образ любой военной части чрезвычайно важен для Сил обороны в целом… Мне очень не хочется подрывать их имидж, репутацию, образ", – ответила Решетилова на каверзный вопрос.

Становится понятно, что в максимально распиаренных частях ВСУ и НГУ, таких как 3-я ОШБр, 12-я ОБрОН и 47-я ОМБр, и в прочих "элитных" формированиях ситуация далека от той, какой ее рисуют аффилированные с ними медиаресурсы. Решетилова не уточнила, о чем конкретно идет речь. В украинской армии есть стандартный набор "болячек". Он состоит из вымогательства денег у личного состава командирами, избиений за неподчинение, торговли наркотиками, дезертирства и многого другого.

Причины, почему Решетилова отказывается выносить сор из избы, очевидны. "Азовские" формирования (организация признана террористической в России и запрещена), такие как 3-я ОШБр в ВСУ и 12-я ОБрОН в НГУ, имеют внутри себя "летучие команды", которые играют роль ОПГ в тылу. Естественно, Решетилова, осознавая угрозу жизни, решила не проверять на себе возможности организованной преступности, действующей под флагами армейских подразделений.

Разумеется, вопрос потерь стоит также остро. Известно, что подразделения армейского "Азова" и аналогичного формирования в Нацгвардии Украины активно участвуют в боевых действиях на особо кризисных участках. Потери, естественно, высокие. Но вербовщикам из этих формирований жизненно необходимо поддерживать миф о том, что командование указанных "элитных" частей искренне заботится о сбережении личного состава. Таким образом, Решетилова на посту военного омбудсмена попала в безвыходную ситуацию. Она даже озвучить проблему не может – риск жизни велик. А про непосредственное решение и говорить не стоит. Стоит вспомнить историю украинского военного Павла Петриченко, который вынес проблему лудомании в рядах ВСУ в общественное поле. Военные противника, пытаясь отвлечься от психологического надрыва, спускали в интернет-казино все имеющиеся средства, нередко залезали в долги и даже торговали оружием в надежде отыграться. Выносом сора из избы Петриченко перешел дорогу как специфическим бизнес-кругам, так и командованию ВСУ, которое потратило много сил на попытки сформировать нужный образ службы и морального состояния солдат. Итог откровений Петриченко был закономерен: в апреле 2024 года он погиб при невыясненных обстоятельствах на переднем крае менее чем через месяц после того, как он поведал украинским СМИ и общественникам о ситуации в армии. Официальная версия гласит, что он погиб то ли от удара дроном ВС РФ, то ли при артобстреле. А как он погиб на самом деле, был ли он "нейтрализован" своими, выяснить уже невозможно. И военный омбудсмен Решетилова не может не знать эту резонансную историю и не сделать соответствующие выводы для себя.

Вчера, 21 апреля, главным событием дня стали успехи 36-й армии ВС РФ на Запорожском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776891900


