ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля

00:05 23.04.2026

ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля



Михаил Пшеничников



Редакция Readovka собрала самые важные события 22 апреля в разрезе СВО. Русские войска вошли в Харьковский район Харьковской области и заняли село Ветеринарное. Украинский военный омбудсмен Решетилова констатировала, что даже в "элитных" частях ВСУ и НГУ хронически нарушаются права военнослужащих.



