НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют

Каспий и Арал катастрофически мелеют

Экологи Центральной Азии и Южного Кавказа обсудили последствия изменения климата



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

22.04.2026



В Астане 22 апреля стартовал двухдневный Региональный экологический саммит под эгидой ООН, объединивший президентов и глав правительств Центральной Азии и Южного Кавказа. Параллельно проходит заседание учредителей Международного фонда спасения Арала, в ходе которого участники обсудят вопросы – от изменения климата и острого дефицита воды до катастрофического обмеления Каспия и Арала.



Приветствуя участников саммита в Астане в День Земли, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул общую ответственность региона за будущее планеты. Он заявил, что экология – это не только климат, но и основа существования человечества, охватывающая чистый воздух, воду, почву и продовольствие. По словам главы государства, "сотрудничество должно основываться на партнерстве, доверии и общей ответственности – без публичного осуждения, упреков и обвинений". Он отметил, что ни одна страна не способна самостоятельно справиться с глобальными вызовами.



По его словам, Аральское море и по сей день сурово напоминает о последствиях нерациональной политики. Арал, некогда раскинувшийся на 68 тыс. кв. км, за несколько десятилетий сократился в пятнадцать раз, превратившись в два небольших озера – одно находится в границах Узбекистана, другое – в границах Казахстана. А бывшая морская гладь образовала новую соленую пустыню – Аралкум. Токаев отметил, что Казахстану удалось восстановить около 36% Северного Арала, улучшив качество воды, увеличив рыбные запасы и повысив уровень жизни населения. Но обмеление Арала в течение ближайшего полувека продолжится, считает заместитель директора по физическому направлению Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН РФ Петр Завьялов.



Не менее критическая ситуация разворачивается на берегах Каспийского моря, чьи воды омывают пять государств – Казахстан, Россию, Азербайджан, Иран и Туркменистан. Этот водоем, обладающий колоссальным экономическим и экологическим значением, уже два десятилетия неотвратимо мелеет. Береговая линия местами отступила на 35 км. Экологи бьют тревогу, отмечая критическое загрязнение вод и катастрофическое сокращение популяции эндемичного каспийского тюленя почти на 90%.



Между тем, как сказал "НГ" политолог Дерья Караев, экзистенциальным вызовом для всего бассейна Амударьи является строительство ирригационного канала Кош-Тепа в северном Афганистане (см. "НГ" от 28.05.23). "Политики и водные чиновники региона говорят о том, что Кош-Тепа не нанесет существенного ущерба водохозяйственному комплексу Узбекистана и Туркменистана, ссылаясь на то, что и Афганистан имеет "право на развитие" и законную долю воды для орошения. И что странам ниже по течению необходимо больше заниматься экономией воды. Это все так. "Но есть как минимум один вопрос, на который ни один чиновник не дал ответа и который старательно замалчивают политики и политологи. Что делать с высокоминерализованными дренажными водами, которые будут формироваться в зоне орошения Кош-Тепа на севере Афганистана и сбрасываться в Амударью, что приведет к катастрофическим последствиям для всего бассейна Амударьи – региона, который уже признан ООН зоной экологического бедствия?" – отметил Караев.



Несмотря на объединившиеся призывы лидеров трех стран к Афганистану о взаимодействии в рамках международного водного права, реальных шагов к урегулированию ситуации до сих пор не предпринято (см. "НГ" от 07.08.23).



Политолог считает, что этот вопрос не поднимается из политкорректности, но это не значит, что проблемы нет. "Эти дренажные воды будут содержать не только повышенное содержание солей, но и остатки удобрений и ядохимикатов и будут поступать в Амударью до основных водозаборов Каракумского канала, ведущего воду во внутренние районы Туркменистана и машинных каналов Узбекистана, отводящих воду Амударьи в массивы орошения, не говоря обо всем нижнем течении Амударьи. Экологи давно поднимают этот вопрос, но его старательно обходят политики и политологи. А именно этот фактор в ближайшем будущем будет определять экологическую обстановку в бассейне Амударьи – вне зависимости от количества воды в ней ее качество будет постоянно ухудшаться", – подчеркнул Дерья Караев.



Экологи предупреждают, что существует и другой немаловажный фактор, который грозит непредсказуемыми последствиями для среднего и нижнего течения Амударьи. Сокращение водного стока за счет забора воды Кош-Тепа и сокращения стока за счет строительства Рогунской ГЭС приведет к снижению транспортирующей способности вод Амударьи, одной из самых мутных рек мира, и непредсказуемому характеру выпадения взвешенных наносов в русле реки, особенно ниже впадения Вахша. В этой связи создаются предпосылки для возникновения заторов, особенно в районе Келифской теснины, вплоть до размыва левого берега и ухода Амударьи в Каракумы.



Как утверждают специалисты, несмотря на фантасмагоричность такого утверждения, следует учитывать, что современное русло Амударьи уже балансирует на грани равновесного состояния за счет накопленных наносов и изменение ее русла – дело времени и часто сдерживается только вмешательством человека.



"Проблема таких заседаний, как нынешний саммит в Астане, – это абсолютная неконкретность их результатов, неспособность сформулировать реальные угрозы и вызовы, что ведет за собой отсутствие четких целей. Все это плодит множество бюрократических структур международного и национального масштаба", – убежден политолог.



В частности, одну из таких структур предложил создать Токаев – Международную водную организацию в качестве агентства ООН.