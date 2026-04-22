Четверг, 23.04.2026
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
02:56 23.04.2026

Экологи Центральной Азии и Южного Кавказа обсудили последствия изменения климата

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
22.04.2026

В Астане 22 апреля стартовал двухдневный Региональный экологический саммит под эгидой ООН, объединивший президентов и глав правительств Центральной Азии и Южного Кавказа. Параллельно проходит заседание учредителей Международного фонда спасения Арала, в ходе которого участники обсудят вопросы – от изменения климата и острого дефицита воды до катастрофического обмеления Каспия и Арала.

Приветствуя участников саммита в Астане в День Земли, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул общую ответственность региона за будущее планеты. Он заявил, что экология – это не только климат, но и основа существования человечества, охватывающая чистый воздух, воду, почву и продовольствие. По словам главы государства, "сотрудничество должно основываться на партнерстве, доверии и общей ответственности – без публичного осуждения, упреков и обвинений". Он отметил, что ни одна страна не способна самостоятельно справиться с глобальными вызовами.

По его словам, Аральское море и по сей день сурово напоминает о последствиях нерациональной политики. Арал, некогда раскинувшийся на 68 тыс. кв. км, за несколько десятилетий сократился в пятнадцать раз, превратившись в два небольших озера – одно находится в границах Узбекистана, другое – в границах Казахстана. А бывшая морская гладь образовала новую соленую пустыню – Аралкум. Токаев отметил, что Казахстану удалось восстановить около 36% Северного Арала, улучшив качество воды, увеличив рыбные запасы и повысив уровень жизни населения. Но обмеление Арала в течение ближайшего полувека продолжится, считает заместитель директора по физическому направлению Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН РФ Петр Завьялов.

Не менее критическая ситуация разворачивается на берегах Каспийского моря, чьи воды омывают пять государств – Казахстан, Россию, Азербайджан, Иран и Туркменистан. Этот водоем, обладающий колоссальным экономическим и экологическим значением, уже два десятилетия неотвратимо мелеет. Береговая линия местами отступила на 35 км. Экологи бьют тревогу, отмечая критическое загрязнение вод и катастрофическое сокращение популяции эндемичного каспийского тюленя почти на 90%.

Между тем, как сказал "НГ" политолог Дерья Караев, экзистенциальным вызовом для всего бассейна Амударьи является строительство ирригационного канала Кош-Тепа в северном Афганистане (см. "НГ" от 28.05.23). "Политики и водные чиновники региона говорят о том, что Кош-Тепа не нанесет существенного ущерба водохозяйственному комплексу Узбекистана и Туркменистана, ссылаясь на то, что и Афганистан имеет "право на развитие" и законную долю воды для орошения. И что странам ниже по течению необходимо больше заниматься экономией воды. Это все так. "Но есть как минимум один вопрос, на который ни один чиновник не дал ответа и который старательно замалчивают политики и политологи. Что делать с высокоминерализованными дренажными водами, которые будут формироваться в зоне орошения Кош-Тепа на севере Афганистана и сбрасываться в Амударью, что приведет к катастрофическим последствиям для всего бассейна Амударьи – региона, который уже признан ООН зоной экологического бедствия?" – отметил Караев.

Несмотря на объединившиеся призывы лидеров трех стран к Афганистану о взаимодействии в рамках международного водного права, реальных шагов к урегулированию ситуации до сих пор не предпринято (см. "НГ" от 07.08.23).

Политолог считает, что этот вопрос не поднимается из политкорректности, но это не значит, что проблемы нет. "Эти дренажные воды будут содержать не только повышенное содержание солей, но и остатки удобрений и ядохимикатов и будут поступать в Амударью до основных водозаборов Каракумского канала, ведущего воду во внутренние районы Туркменистана и машинных каналов Узбекистана, отводящих воду Амударьи в массивы орошения, не говоря обо всем нижнем течении Амударьи. Экологи давно поднимают этот вопрос, но его старательно обходят политики и политологи. А именно этот фактор в ближайшем будущем будет определять экологическую обстановку в бассейне Амударьи – вне зависимости от количества воды в ней ее качество будет постоянно ухудшаться", – подчеркнул Дерья Караев.

Экологи предупреждают, что существует и другой немаловажный фактор, который грозит непредсказуемыми последствиями для среднего и нижнего течения Амударьи. Сокращение водного стока за счет забора воды Кош-Тепа и сокращения стока за счет строительства Рогунской ГЭС приведет к снижению транспортирующей способности вод Амударьи, одной из самых мутных рек мира, и непредсказуемому характеру выпадения взвешенных наносов в русле реки, особенно ниже впадения Вахша. В этой связи создаются предпосылки для возникновения заторов, особенно в районе Келифской теснины, вплоть до размыва левого берега и ухода Амударьи в Каракумы.

Как утверждают специалисты, несмотря на фантасмагоричность такого утверждения, следует учитывать, что современное русло Амударьи уже балансирует на грани равновесного состояния за счет накопленных наносов и изменение ее русла – дело времени и часто сдерживается только вмешательством человека.

"Проблема таких заседаний, как нынешний саммит в Астане, – это абсолютная неконкретность их результатов, неспособность сформулировать реальные угрозы и вызовы, что ведет за собой отсутствие четких целей. Все это плодит множество бюрократических структур международного и национального масштаба", – убежден политолог.

В частности, одну из таких структур предложил создать Токаев – Международную водную организацию в качестве агентства ООН.

Источник - Независимая газета
