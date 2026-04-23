ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России

Имеющий уши. Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
23.04.2026 | Алексей БЕЛОВ
Информационные "круги по воде" после недавнего обнародования Министерством обороны РФ списка из 25 целей в 11 странах НАТО, работающих на производство дронов для ВСУ, продолжают расходиться по Европе и миру.
Как пишет немецкая BILD, в связи с произошедшим в МИД ФРГ был даже вызван посол России в Германии Сергей Нечаев. В германском внешнеполитическом ведомстве нашему дипломату заявили об "абсолютной неприемлемости прямых угроз со стороны РФ в адрес целей в Германии", а также отметили, что "не дадут себя запугать", и потому подобная попытка "подорвать поддержку Украины и проверить единство страны на прочность" обречена на провал.
При этом BILD напоминает, что это уже не первый подобный разговор с российским послом и не далее, как в декабре 2025 года Нечаева уже вызывали в МИД ФРГ "для дачи объяснений из-за кибератак и дезинформации во время выборов в Бундестаг".
Таким образом становится понятно, что послание, отправленное Москвой европейским спонсорам киевского режима, до адресата все же дошло, но суть и смысл его они явно не уловили.
Вкратце напомню о чем идет речь. Согласно распространенному Минобороны РФ документу, в некоторых государствах Европы находятся и активно работают предприятия или отдельные цеха по производству БПЛА для нужд украинских вооруженных формирований: 5 в Италии, по три в Германии, Британии, Чехии и Турции, по два в Польше и Нидерландах, а также по одному Латвии, Литве, Дании и Испании. Еще два предприятия расположены в Израиле, который при этом ни членом НАТО, ни членом ЕС не является.
Помимо, собственно говоря, самого списка российское военное ведомство особо подчеркнуло, что в связи с увеличением террористической и диверсионной угрозы со стороны Киева, осуществляемой в том числе с применением различных беспилотных систем, Москва отныне будет рассматривать спонсоров Зе-режима как пособников терроризма, а также намерена считать вышеуказанные объекты европейского ВПК законными военными целями со всеми, как говорится, вытекающими.
Похоже нас опять не услышали. Точнее, услышали, но отмахнулись, пребывая в полнейшей уверенности, что Россия не осмелится, не посмеет.
Примерно также они отмахнулись и в декабре 2021 года, когда Москва предъявила США и НАТО свой знаменитый "ультиматум" – список шагов, необходимых для восстановления статус-кво между РФ и Альянсом, существовавшего на момент заключения Основополагающего акта Россия-НАТО в 1997 году.
Теперь уже бывшие партнеры отмахнулись, а мы сделали именно то, о чем предупреждали, начав в феврале 2022 года специальную военную операцию на Украине.
И вот теперь мир снова стоит у опасной черты, а Москва настоятельно просит Европу ее не пересекать.
Впрочем, известные опасения, что в случае российских ударов по означенным объектам (или любым другим по нашему выбору) в странах "евроНАТО", это автоматически активирует 5 статью Устава Альянса и даст отсчет к началу Третьей мировой, на взгляд автора, сильно преувеличены.
Начать хотя бы с того, что никаких императивных норм в той самой статье не содержится. Максимум, что, согласно ее положениям, обязуются сделать члены Североатлантического блока – начать консультации. Вот так банально и бесхитростно. А консультации, как известно, дело не быстрое.
Но даже если бы все обстояло как-то иначе, в нынешней ситуации шансы на то, что США – единственная реальная военная сила в Альянсе – вступятся за своих европейских союзников, уже не просто стремятся, а определенно равны нулю.
Демонстративный отказ Европы поддержать Штаты в их иранской авантюре привел к серьезному расколу в НАТО, поставив блок буквально на грань распада.
Как пишет Politico, в недрах вашингтонской администрации был рожден некий "черный список" стран НАТО, отказавшихся поддержать США в войне с Ираном. Стран, которым уже Штаты, в свою очередь намерены отказать в помощи, если таковая понадобится.
"Министр обороны США Хегсет еще в декабре обозначил общий подход: "Образцовые союзники будут пользоваться нашим особым расположением. Те же, кто не выполняет свою долю в коллективной обороне, столкнутся с последствиями". По словам одного из дипломатов, обсуждаемый список отражает именно эту логику: "У Белого дома есть своего рода список "хороших и плохих", так что подход, похоже, аналогичный"", – отмечается в публикации.
Характерно, что такого же мнения о специфике американо-европейского союзничества придерживается и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, на далее, как вчера заявивший, что европейцам не стоит рассчитывать на активное вмешательство Штатов в конфликт Европы и Россией.
"Так впрягутся американцы за Европу в таком случае? На мой взгляд, нет. И дело отнюдь не в критическом отношении Трампа к европейцам и даже не в нынешнем конфликте с Ираном, на который уходят все силы США. Просто Вашингтону действительно не нужна Европа – и ее совсем не жаль. А раз так, европейцам рассчитывать на активное вмешательство Штатов в гипотетический конфликт отдельных стран ЕС с Россией не стоит. Ведь у самих европейских стран пока силенок недостаточно, хотя они и занялись милитаризацией своих экономик и раздумывают над созданием в рамках Евросоюза нового военного блока с приглашением туда умирающего бандеровского режима. Но пока этого нет. Поэтому, прежде чем орать о готовности дать решительный отпор Кремлю и нанести сокрушительное поражение России, просто оцените свои силы без учета возможностей США", – советует Медведев нашим бывшим европейским партнерам.
Но прежде всего, как считает экс-президент РФ, европейским милитаристам не мешало бы взглянуть на то, как прикрыты их военные производства, участвующие в войне против России, как защищены энергетика и транспорт, вспомнить недавние события американо-иранского конфликта и, наконец, пересчитать свои арсеналы, включая, конечно, и ядерную компоненту.
Ведь если Россия, наблюдая беспомощность европейских союзников США по НАТО в привязке к войне в Иране, рискнет и ударит по законным целям – последствия таких ударов будут поистине катастрофическими для стран региона.
А потому западному информационному мейнстриму, привыкшему в последнее время надменно насмехаться над бесконечным терпением русских, над якобы трусливом перерисовывании нами собственных красных линий, стоило бы вспомнить простую истину: русские долго запрягают, иногда слишком долго, но потом всегда очень быстро едут.
Кажется, последним на сегодняшний день из западных лидеров, кто учил русские пословицы и поговорки, был покойный президент США Рональд Рейган, а до него этим же знанием мог похвастаться "железный" немецкий канцлер Отто фон Бисмарк.
Нынешним поджигателям войны стоило бы взять с них пример и как можно скорее ознакомиться с фольклором нашего народа, пока для них все еще на стало слишком поздно. Имеющий уши – да услышит.