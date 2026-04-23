05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
03:15 23.04.2026

Имеющий уши. Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
23.04.2026 | Алексей БЕЛОВ

Информационные "круги по воде" после недавнего обнародования Министерством обороны РФ списка из 25 целей в 11 странах НАТО, работающих на производство дронов для ВСУ, продолжают расходиться по Европе и миру.



Как пишет немецкая BILD, в связи с произошедшим в МИД ФРГ был даже вызван посол России в Германии Сергей Нечаев. В германском внешнеполитическом ведомстве нашему дипломату заявили об "абсолютной неприемлемости прямых угроз со стороны РФ в адрес целей в Германии", а также отметили, что "не дадут себя запугать", и потому подобная попытка "подорвать поддержку Украины и проверить единство страны на прочность" обречена на провал.

При этом BILD напоминает, что это уже не первый подобный разговор с российским послом и не далее, как в декабре 2025 года Нечаева уже вызывали в МИД ФРГ "для дачи объяснений из-за кибератак и дезинформации во время выборов в Бундестаг".

Таким образом становится понятно, что послание, отправленное Москвой европейским спонсорам киевского режима, до адресата все же дошло, но суть и смысл его они явно не уловили.

Вкратце напомню о чем идет речь. Согласно распространенному Минобороны РФ документу, в некоторых государствах Европы находятся и активно работают предприятия или отдельные цеха по производству БПЛА для нужд украинских вооруженных формирований: 5 в Италии, по три в Германии, Британии, Чехии и Турции, по два в Польше и Нидерландах, а также по одному Латвии, Литве, Дании и Испании. Еще два предприятия расположены в Израиле, который при этом ни членом НАТО, ни членом ЕС не является.

Помимо, собственно говоря, самого списка российское военное ведомство особо подчеркнуло, что в связи с увеличением террористической и диверсионной угрозы со стороны Киева, осуществляемой в том числе с применением различных беспилотных систем, Москва отныне будет рассматривать спонсоров Зе-режима как пособников терроризма, а также намерена считать вышеуказанные объекты европейского ВПК законными военными целями со всеми, как говорится, вытекающими.

Похоже нас опять не услышали. Точнее, услышали, но отмахнулись, пребывая в полнейшей уверенности, что Россия не осмелится, не посмеет.

Примерно также они отмахнулись и в декабре 2021 года, когда Москва предъявила США и НАТО свой знаменитый "ультиматум" – список шагов, необходимых для восстановления статус-кво между РФ и Альянсом, существовавшего на момент заключения Основополагающего акта Россия-НАТО в 1997 году.

Теперь уже бывшие партнеры отмахнулись, а мы сделали именно то, о чем предупреждали, начав в феврале 2022 года специальную военную операцию на Украине.

И вот теперь мир снова стоит у опасной черты, а Москва настоятельно просит Европу ее не пересекать.

Впрочем, известные опасения, что в случае российских ударов по означенным объектам (или любым другим по нашему выбору) в странах "евроНАТО", это автоматически активирует 5 статью Устава Альянса и даст отсчет к началу Третьей мировой, на взгляд автора, сильно преувеличены.

Начать хотя бы с того, что никаких императивных норм в той самой статье не содержится. Максимум, что, согласно ее положениям, обязуются сделать члены Североатлантического блока – начать консультации. Вот так банально и бесхитростно. А консультации, как известно, дело не быстрое.

Но даже если бы все обстояло как-то иначе, в нынешней ситуации шансы на то, что США – единственная реальная военная сила в Альянсе – вступятся за своих европейских союзников, уже не просто стремятся, а определенно равны нулю.

Демонстративный отказ Европы поддержать Штаты в их иранской авантюре привел к серьезному расколу в НАТО, поставив блок буквально на грань распада.

Как пишет Politico, в недрах вашингтонской администрации был рожден некий "черный список" стран НАТО, отказавшихся поддержать США в войне с Ираном. Стран, которым уже Штаты, в свою очередь намерены отказать в помощи, если таковая понадобится.

"Министр обороны США Хегсет еще в декабре обозначил общий подход: "Образцовые союзники будут пользоваться нашим особым расположением. Те же, кто не выполняет свою долю в коллективной обороне, столкнутся с последствиями". По словам одного из дипломатов, обсуждаемый список отражает именно эту логику: "У Белого дома есть своего рода список "хороших и плохих", так что подход, похоже, аналогичный"", – отмечается в публикации.

Характерно, что такого же мнения о специфике американо-европейского союзничества придерживается и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, на далее, как вчера заявивший, что европейцам не стоит рассчитывать на активное вмешательство Штатов в конфликт Европы и Россией.

"Так впрягутся американцы за Европу в таком случае? На мой взгляд, нет. И дело отнюдь не в критическом отношении Трампа к европейцам и даже не в нынешнем конфликте с Ираном, на который уходят все силы США. Просто Вашингтону действительно не нужна Европа – и ее совсем не жаль. А раз так, европейцам рассчитывать на активное вмешательство Штатов в гипотетический конфликт отдельных стран ЕС с Россией не стоит. Ведь у самих европейских стран пока силенок недостаточно, хотя они и занялись милитаризацией своих экономик и раздумывают над созданием в рамках Евросоюза нового военного блока с приглашением туда умирающего бандеровского режима. Но пока этого нет. Поэтому, прежде чем орать о готовности дать решительный отпор Кремлю и нанести сокрушительное поражение России, просто оцените свои силы без учета возможностей США", – советует Медведев нашим бывшим европейским партнерам.

Но прежде всего, как считает экс-президент РФ, европейским милитаристам не мешало бы взглянуть на то, как прикрыты их военные производства, участвующие в войне против России, как защищены энергетика и транспорт, вспомнить недавние события американо-иранского конфликта и, наконец, пересчитать свои арсеналы, включая, конечно, и ядерную компоненту.

Ведь если Россия, наблюдая беспомощность европейских союзников США по НАТО в привязке к войне в Иране, рискнет и ударит по законным целям – последствия таких ударов будут поистине катастрофическими для стран региона.

А потому западному информационному мейнстриму, привыкшему в последнее время надменно насмехаться над бесконечным терпением русских, над якобы трусливом перерисовывании нами собственных красных линий, стоило бы вспомнить простую истину: русские долго запрягают, иногда слишком долго, но потом всегда очень быстро едут.

Кажется, последним на сегодняшний день из западных лидеров, кто учил русские пословицы и поговорки, был покойный президент США Рональд Рейган, а до него этим же знанием мог похвастаться "железный" немецкий канцлер Отто фон Бисмарк.

Нынешним поджигателям войны стоило бы взять с них пример и как можно скорее ознакомиться с фольклором нашего народа, пока для них все еще на стало слишком поздно. Имеющий уши – да услышит.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776903300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Светлый образ Мухтара Шаханова навсегда останется в наших сердцах"
- Президент Монголии посетил Мажилис
- В новой Конституции развитие человеческого капитала – стратегическое направление деятельности государства
- Олжас Бектенов обсудил с главой Shenzhen Energy Environment Ван Ганом сотрудничество в области утилизации отходов и внедрения передовых экостандартов
- Каким должен быть третий президент
- Сухопутные войска Казахстана отмечают годовщину со дня образования
- Кадровые перестановки
- Серик Жумангарин обсудил с главой GP Günter Papenburg AG развитие переработки меди в Казахстане
- Казахстан укрепляет сотрудничество с ООН по достижению целей устойчивого развития
