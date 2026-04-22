МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию

04:30 23.04.2026

Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что Россия прекращает транзит казахской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию.



22.04.2026



Новак объяснил, почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию



По словам чиновника, это связано с "техническими возможностями на сегодняшний день".



Новак отметил, что Россия провела переговоры и уведомила о своем решении заинтересованные стороны.



Отвечая на реплику, что Германия, видимо, пострадает от прекращения поставок, Новак сказал: "немцы отказались от российской нефти, значит, у них все в порядке".



Вместе с тем, в самой Германии заявили, что прекращение поставок казахской нефти "не поставит под угрозу безопасность снабжения нефтепродуктами в Германии". Единственным последствием, по оценкам немецкой стороны, станет снижение производственных мощностей НПЗ в Шведте, который в 2025 году получал примерно 43 тыс. баррелей казахстанской нефти в день.



Астана также заявила о том, что не будет сокращать добычу в связи с решением РФ прекратить прокачку. Нефть пойдет по другим маршрутам.



Елена Егорова