05:34 23.04.2026

Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье

Дмитрий РОДИОНОВ



В последние недели внимание мировых СМИ приковано к Ормузскому проливу, где сейчас разгораются основные события иранской войны, непосредственно влияющие на мировую экономику из-за стратегической важности этой артерии для вывоза энергоносителей всего Ближнего Востока.



При этом незаслуженно мало внимания уделяется другим фронтам конфликта, к примеру Каспийскому морю, которое война также затронула, причем еще в прошлом месяце. В середине марта США и Израиль ударили ракетами по крупнейшему иранскому порту в регионе – Бендер-Энзели.



Как заявили в городской мэрии, в ходе бомбардировки ВВС противника ударили ракетами по зданию таможни, административному зданию судоходной компании и другим объектам порта. А по словам представителей израильского командования, в результате атаки были поражены десятки целей, включая военные корабли, порт, командный центр и верфь, используемую для ремонта и обслуживания судов.



Событие, повторюсь, прошло практически незамеченным из-за слабого интереса международных СМИ к данному региону. Для нас же тут крайне интересен следующий факт. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), израильский удар был направлен против российской поддержки Ирана, поразив линию снабжения, которую страны якобы использовали для переброски боеприпасов, беспилотников и другого вооружения. По словам экс-командующего ВМС Израиля Элиэзера Марума, главная цель этого удара заключалась в том, чтобы ограничить российские поставки и показать иранцам, что у них нет морской обороны на Каспийском море.



В Москве не подтвердили информацию о том, что удар был нанесен по находящимся в Каспийском море судам с якобы российским оружием в Каспийском море. Однако, если Россия действительно оказывает какую-то помощь Ирану, логично, что она осуществляется по Каспию в отсутствии сухопутной границы, так что какие-то российские корабли действительно могли стать целью или еще могут ей стать в будущем. И это, несомненно, вызывает тревогу.



Не меньшую тревогу вызывает сам факт того, что ближневосточная война уже переходит в акваторию Каспийского моря, принадлежащую пяти странам, включая Россию, и где никто из стран-хозяек не хотел бы чего-то подобного. В конец концов, мы не для того столько лет шли к урегулированию статуса Каспия, препятствующего пользованию самым большим озером на планете деструктивными силами не имеющими к нему отношения государств, чтобы сегодня спокойно смотреть, как оно превращается в арену боевых действий, непосредственно затрагивающих наши интересы и способных вовлечь нас в конфликт.



Москва уже выражала обеспокоенность возможным вовлечением в конфликт Азербайджана, с которым у нас есть общая граница. Но появление у войны еще и каспийского морского ТВД – это уже непосредственная угроза России.



Действительно, мы достаточно долго себя успокаивали, что Каспий – внутренний водоем, что конвенция по Каспию гарантирует от присутствия здесь каких-либо внешних сил, кроме пятерки, а тут он становится театром войны. В принципе, это было предсказуемо, тем более учитывая невнятную позицию Баку, который, с одной стороны, пытается позиционировать себя как нейтральное государство, с другой – известен тесными связями с Израилем, чуть ли не вплоть до размещения на своей территории военных и разведки. И если в мирное время это вызывало обеспокоенность, но было, что называется, терпимо, то сегодня угроза перестает быть гипотетической.



Если Израиль и США будут бомбить каспийский регион, это угроза всем соседним государствам. Угроза, к слову, не только военная, но и экономическая. Стоит напомнить, что в этом регионе проходит международный коридор "Север – Юг" из России к побережью Индийского океана, одна из веток – по территории Азербайджана и Ирана, другая – через каспийскую акваторию.



Коридор имеет сложную историю, его долго не удавалось запустить из-за проблем то у одной, то у другой стороны, однако сегодня его функционирование в условиях военных действий и вовсе оказывается под большим вопросом.



Буквально накануне ударов по Бендер-Энзели посол Ирана в России Казем Джалали упоминал, что война – не повод отказываться от проекта. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке может замедлить планы по сотрудничеству в рамках транспортного коридора "Север – Юг" и строительства АЭС "Бушер", но стороны полны решимости продолжать работу.



"Нельзя сказать, что война никак не отражается на этих проектах. Конечно же, она может немного замедлить процесс реализации работ. Но две стороны полны решимости, чтобы продолжить все, о чем ранее договорились", – рассказал посол в интервью "Известиям".



"Что касается строительства электростанций, российские коллеги пока еще на объектах, и мы надеемся на продолжение их работы. Касательно коридора "Север – Юг", наши российские коллеги проводят проектно-изыскательские работы по всему маршруту железной дороги Решт – Астара. Но в принципе задержка той или иной работы не может препятствовать нам думать о будущем. Мы две дружеские страны, хорошие и добрые соседи. У нас стратегические отношения и, естественно, мы будем продолжать в том же духе", – подчеркнул он.



На словах все звучит хорошо и оптимистично. На деле же, если США и Израиль продолжат наносить удары по Ирану, в том числе по каспийским портам, едва ли процесс пойдет. И уж совсем сложно представить себе, что кто-то будет возить грузы по территории, подвергающейся обстрелам, даже если Москва, Тегеран и Баку решатся запустить коридор.



Позиция Баку является еще одним тревожным фактором. Опять же на словах азербайджанская сторона делает все для запуска коридора, однако, учитывая наши непростые с ним отношения, равно как и непростые отношения Баку с Тегераном, функционирование коридора в любой момент рискует стать заложником разногласий, то есть Азербайджан может попросту закрыть свою территорию. Остается каспийский маршрут, но тут все упирается в окончание конфликта, конца которому не видно. Даже если будет достигнуто какое-либо устойчивое перемирие, ждать стабильности в регионе, по крайней мере до ухода со своих постов Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху, точно не приходится.



Разумеется, это время мало кому захочется терять даром, тем более что тот же Китай всегда остро нуждается в функционировании стабильных маршрутов в Европу, особенно на фоне проблем с Ормузским проливом и возможных проблем с Суэцким каналом. На этом фоне резко возрастает востребованность Срединного коридора, который должен частично пройти по территории Закавказья ("маршрут Трампа").



О последствиях его запуска для России и Ирана говорилось уже немало, однако до этого вопрос коридора был в подвешенном состоянии, как и вопрос МТК "Север – Юг". Сегодня можно ожидать активизацию работ на этом направлении, особенно если партия Никола Пашиняна победит на выборах в Армении 7 июня.



Тут снова выступил один из главных выгодоприобретателей этого маршрута – Турция. Как утверждает Financial Times, Анкара активизировала продвижение Срединного коридора как альтернативы Ормузскому проливу, рассчитывая открыть границу с Арменией и создать новый маршрут торговли между Европой и Азией. Турецкие власти уже начали подготовку к открытию погранперехода Алиджан, закрытого 32 года назад, говорится в статье.



Можно вообще выдвинуть конспирологическое предположение, что нынешний конфликт был задуман как раз с целью сделать Срединный коридор безальтернативным маршрутом (как и Вторая Карабахская война, без которой открытие TRIPP было бы невозможным).



В любом случае очевидно, что нынешняя геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и в Закавказье явно не способствует развитию взаимовыгодных для местных игроков инфраструктурных проектов и вообще эта геополитическая реальность стремительно меняется, увы, не в нашу пользу.