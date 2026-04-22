Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала

12:50 23.04.2026 Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала

Под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Акорде состоялось заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.



В своем выступлении Глава нашего государства выразил признательность лидерам Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана за участие в саммите.



– Эта встреча наглядно подтверждает нашу приверженность принципам устойчивого развития региона, стремление продвигать прагматичную и согласованную экологическую повестку. Сегодня мы обсудим перспективы развития Фонда, наметим консолидированные решения, нацеленные на сохранение экосистемы бассейна Аральского моря. Это проблема широкого международного масштаба, поэтому к нашей работе приковано внимание многих государств, международных организаций. Тема спасения Арала много лет на слуху и в нашем регионе, и во всем мире. Обеспечение стабильности и процветания региона – наша общая и вполне достижимая задача. Надеюсь, эта встреча придаст импульс укреплению сотрудничества и принесет реальную пользу всем государствам региона, – отметил Касым-Жомарт Токаев.



Президент подчеркнул, что Международный фонд спасения Арала – единственная региональная институциональная платформа, призванная обеспечить координацию усилий государств в решении водохозяйственных и экологических вопросов в Центральной Азии.



– Фонд играет значительную роль в консолидации международной поддержки и реализации совместных инициатив, направленных на сохранение Аральского моря. В рамках председательства в МФСА Казахстан при активном содействии всех государств-учредителей последовательно содействует решению многочисленных актуальных задач. Например, усиливается сотрудничество в водно-энергетической сфере, расширяются механизмы финансирования проектов, приняты меры по повышению координирующей роли Исполнительного комитета Фонда. Укрепилось взаимодействие с международными партнерами, в том числе со структурами ООН, финансовыми институтами и донорами. Активизировалась работа в рамках международных природоохранных инициатив. Исполком Фонда принял участие в ряде важнейших мероприятий, включая саммит One Water в Эр-Рияде, 7-ю Ассамблею ООН по окружающей среде в Найроби, а также конференции СОР-29 в Баку и СОР-30 в Белене. В фокусе пристального внимания находится процесс реализации Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии. Помимо этого, с участием международных организаций реализуются более 30 региональных проектов. Общий объем финансирования этих программ и инициатив превышает два миллиарда долларов. Важный вклад в улучшение здоровья и благополучия жителей Приаралья призвана внести разработанная Казахстаном в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения региональная Дорожная карта на 2026-2029 годы, – сообщил Глава государства.



Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на положительных результатах совместных усилий по восстановлению экосистемы Северного Арала.



– Увеличение объема воды в море с 18,9 до 23,5 кубических километров плодотворно повлияло на рыбное хозяйство и, в целом, социально-экономическую ситуацию в Приаралье. Создан уникальный природный и научный объект – геопарк "Арал", призванный стать моделью устойчивого развития этой территории. Главная цель проекта – сохранение природно-экологического и исторического наследия Аральского моря. Сейчас ведется работа по включению объекта в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Таким образом, казахстанское председательство было нацелено на повышение эффективности Фонда. Выражаю искреннюю признательность всем государствам-учредителям за поддержку и конструктивное взаимодействие. Уверен, общими усилиями, сохраняя преемственность в целеполагании и практической работе, мы сможем добиться еще больших успехов в деле обеспечения устойчивого будущего для наших народов, – заявил Президент Казахстана.



По словам Главы государства, анализ текущего состояния бассейна Аральского моря показывает, что несмотря на достигнутые успехи степень роста экологических угроз опережает масштабы принимаемых мер по их нивелированию.



– Вам хорошо известна тревожная экологическая ситуация в бассейне Арала. Климат в Приаралье заметно изменился: температура летом повысилась в среднем на 2-2,5 градуса, усилилась засушливость, зимы, напротив, стали холоднее. В радиусе 100 километров существенно сократилось количество осадков. Частота и масштаб пыльных бурь растут. Из пустыни Аралкум в атмосферу ежегодно поднимаются десятки миллионов тонн соли, песка, различных химических веществ. Они обнаруживаются в самых отдаленных регионах мира, например, в Северном Ледовитом океане, оказывают негативное влияние на почвы, экосистемы и здоровье людей далеко за пределами региона. Серьезную обеспокоенность вызывает воздействие аэрозольных выбросов на ледники Тянь-Шаня и Памира. По данным Всемирной метеорологической организации, последний гидрологический год для ледников стал одним из самых худших за весь период наблюдений (с 1950 года). Сокращение ледников крайне негативно сказывается на водной безопасности всего региона. При этом уровень водопотребления стабильно растет. Свыше 80 процентов всех водных ресурсов используется в сельском хозяйстве, тогда как потери в оросительных системах продолжают оставаться недопустимо большими. В этих условиях требуется выработка согласованных и долгосрочных решений. Давайте покажем пример, который продемонстрировал бы миру нашу способность совместно, продуктивно разрабатывать решения стратегического значения и масштаба, – предложил Касым-Жомарт Токаев.



Президент призвал рассматривать водную проблематику как общую для стран региона актуальную тему, имеющую широкое международное звучание.



– Это проблема не национального уровня, не тактическая, а стратегическая задача мирового значения. Поэтому важно перейти к практическим действиям, включая обновление организационных механизмов работы Фонда. Это позволит усилить прикладной характер его деятельности. На наш взгляд, следовало бы укрепить роль Фонда как центральной региональной платформы, в рамках которой можно было бы эффективно решать вопросы воды, экологии и устойчивого развития в интересах всех стран Центральной Азии. Наработанный опыт взаимодействия нельзя утратить. По наблюдениям международных экспертов, в водной политике государств региона в последние годы преобладают национальные приоритеты, а международные аспекты, то есть сотрудничество друг с другом, учет интересов соседних стран, отходят на второй план. По их мнению, в этом основная причина водно-энергетических дисбалансов, нарушений установленного порядка управления ресурсами трансграничных рек, отсутствия внимания к экологическим последствиям. В этих сложных условиях критически важно попытаться осуществить, хотя бы частично, гармонизацию наших водных стратегий, что также позволит масштабировать наиболее успешные практики водосбережения. На прошлогодней Консультативной встрече глав государств Центральной Азии мною было предложено принять Рамочную конвенцию по водопользованию в соответствии с международными стандартами. Такая Конвенция позволила бы закрепить согласованные принципы многостороннего взаимодействия и повысить эффективность трансграничного водопользования. Прошу обратить внимание на это предложение, – сказал Глава нашего государства.



Касым-Жомарт Токаев назвал насущной задачей цифровизацию водной сферы, в частности, внедрение единой автоматизированной системы мониторинга в бассейнах Сырдарьи и Амударьи, которая позволит обеспечить прозрачность и достоверность данных.



– Казахстан и Узбекистан приступили к автоматизации десяти участков в бассейне Сырдарьи. Можно было бы масштабировать данный опыт в рамках всего бассейна Аральского моря. Сохраняет актуальность вопрос дальнейшего институционального развития Фонда. Считаю, что данный процесс несколько затянулся. В качестве первоочередной меры предлагается завершить формирование Межгосударственной энергетической комиссии. Практика показывает, что координация действий в области энергетики играет большую роль в стабильном, надежном водоснабжении наших стран. Поэтому, на наш взгляд, важно синхронизировать совещания водохозяйственной и энергетической комиссий Фонда. Полагаем возможным сначала запустить деятельность Межгосударственной энергетической комиссии в привязке к бассейну реки Сырдарьи. В последующем, по мере отработки механизмов взаимодействия, можно будет расширить этот формат с охватом всего бассейна Аральского моря. Рассчитываем, что такой поэтапный подход позволит обеспечить баланс интересов всех государств региона, – заметил Президент Казахстана.



По мнению Главы государства, в условиях нарастания в регионе водных и экологических вызовов крайне важно консолидировать усилия, проявить солидарность с целью совместного преодоления разногласий на основе взаимоприемлемых компромиссов.



– Как известно, Кыргызстан приостановил свою деятельность в Фонде. Это суверенное право Кыргызского государства, и Казахстан его уважает. При этом Казахстан высоко ценит развитие контактов с Кыргызстаном на рабочем уровне между ведомствами и готов к дальнейшей совместной работе. Подчеркну: опыт Кыргызстана крайне важен для устойчивого развития всей Центральной Азии. Поэтому полагаем, что рано или поздно произойдет восстановление присутствия Кыргызстана в МФСА. Во всяком случае, мы бы этому порадовались. Для укрепления роли Фонда в нашем регионе предлагается интегрировать водные вопросы в повестку других форматов нашего многостороннего взаимодействия, в том числе Консультативных встреч, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.



Наряду с этим Президент указал на важность усиления совместной работы с международными организациями, донорами и финансовыми институтами для дополнительного фондирования востребованных проектов.



– Сегодня на пленарном заседании Регионального экологического саммита я еще раз поднял инициативу создания Международной организации по воде в рамках ООН в качестве ее специализированного института. Формирование такой структуры – веление времени. Это признается в международном водном сообществе. Она будет способствовать консолидации усилий мирового сообщества в вопросах обеспечения водной безопасности региона. Никакого вреда от такой организации, работающей в рамках мандата ООН, не будет ни одной стране, тем более государствам Центральной Азии. Поэтому вновь обращаюсь с просьбой поддержать данную инициативу, которую можно было бы представить в ООН как общую инициативу всех стран Центральной Азии. В таком случае можно было бы предложить разместить отдельные сегменты UN Water в ряде столиц государств Центральной Азии. Кроме того, с целью привлечения дополнительного внимания мировой общественности к вопросам сохранения водной системы Арала предлагается совместно выступить с инициативой учреждения Международного дня Аральского моря, рек Амударьи и Сырдарьи под эгидой Организации Объединенных Наций. Все высказанные мною предложения соответствуют нашим общим интересам, в них нет политического популизма и, тем более, второго дна, – отметил Глава государства.



В заключение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что судьба Арала – это не только огромный экологический вызов для государств региона, но и своего рода публичный тест действовать сообща для достижения конкретных практических результатов.



– Будущее нашего региона зависит исключительно от нас – от доверительного диалога и тесного сотрудничества между нашими странами. Обращаюсь с призывом к уважаемым коллегам-президентам, дорогим братьям. Вы все компетентные и опытные люди, хорошо понимаете важность именно водного вопроса. Не будет в регионе воды, не будет здесь государств Центральной Азии, будет вода – жизнь нашей молодежи станет лучше и светлее. Как говорится, вода – это жизнь. Уверен, нынешний саммит придаст мощный импульс деятельности Международного фонда спасения Арала, станет отправной точкой нового этапа регионального взаимодействия на благо наших народов, – заявил Президент Казахстана.



В ходе заседания Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала также выступили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, председатель Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала Асхат Оразбай.



По итогам саммита были подписаны следующие документы:



- Решение Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала "О ходе председательства Республики Казахстан в Международном фонде спасения Арала";

- Решение Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала "Об объявлении 26 марта международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья";

- Решение Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала "Об избрании Президента Международного фонда спасения Арала";

- Астанинское заявление Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с Председателем ПА ОБСЕ

- Мажилис одобрил поправки по вопросам самоуправления в первом чтении

- Ленин и Казахстан

- Роман Скляр провел встречу с гендиректором АБР

- Комплексный план развития машиностроения нужно усилить работающими инструментами

- Страны Центральной Азии и ВОЗ подписали совместный документ по вопросам здоровья и экологии Приаралья

- Демпартия "Ак жол" защитила права депутатов местных маслихатов и предложила вернуться к теме Специального налогового режима в регионах

- Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"

- Кадровые перестановки

