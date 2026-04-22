Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу

13:42 23.04.2026 Завершился рабочий визит Президента Сердара Бердымухамедова в Республику Казахстан

22.04.2026



Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Республику Казахстан принял участие в Региональном экологическом саммите и в очередном заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.



Как сообщалось ранее, накануне Президент Туркменистана прибыл в столицу дружественной страны.



…Ранним утром автокортеж главы государства прибыл к Международному выставочному центру "EXPO" – месту проведения Регионального экологического саммита.



Здесь Президента Сердара Бердымухамедова тепло приветствовал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.



Во встрече высокого уровня приняли участие главы государств, а также руководители и представители международных организаций.



Перед началом Саммита главы делегаций ознакомились с Международной выставкой "RES 2026 EXPO", проходящей в Астане в рамках Регионального экологического саммита, ставшей своего рода технологическим смотром "зеленого" будущего Центральной Азии. На стендах Выставочного центра представлены разработки от передовых мировых компаний и инновационных предприятий в области энергетического перехода.



Экспонаты систематизированы по тематическим разделам, охватывающим все аспекты охраны окружающей среды – от предотвращения выбросов парниковых газов в атмосферу до современных систем капельного орошения.



Выставка нацелена не только на демонстрацию технологий, но и на формирование новой деловой культуры, ориентированной на экологическую ответственность.



Национальный павильон Туркменистана на Международной выставке "RES 2026 EXPO" стал ярким отражением уникальной гармонии богатого культурного наследия и достижений в современной экологической системе, привлекая внимание посетителей своим многогранным содержанием.



Представитель нашей страны ознакомил высоких гостей с экспозицией, которая наряду с уникальной природой и богатой культурой Туркменистана отражает ключевые направления осуществляемой на государственном уровне деятельности в сфере охраны окружающей среды, реализуемые в этой области инициативы, программы и проекты.



Как отмечалось, для Туркменистана экологическое благополучие – неотъемлемый фактор процветания и устойчивого развития. Под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова и усилиям Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага наша страна придает особое значение воп­росам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Туркменистан на национальном, региональном и международном уровне вносит вклад в решение экологических и климатических проблем. Наглядным подтверждением тому служат ежегодно проводимые всенародные озеленительные акции. В результате подобных благородных мероприятий предгорья и города превращаются в цветущие сады, для населения создается благоприятная окружающая среда.



Принимая деятельное участие в международных усилиях по защите окружающей среды, Туркменистан выступает с различными предложениями, направленными на улучшение экологического состояния в регионе, борьбу с негативными последствиями изменения климата и деградацией земель. Практическая реализация этих инициатив содействует консолидации усилий стран региона в этом вопросе, расширению обмена технологиями и опытом в данной области.



Центральное место в экспозиции занимает многотомный научно-энциклопедический труд Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага "Лекарственные растения Туркменистана".



Вместе с тем на стендах отражены достижения страны в сфере экологии, что наглядно демонстрирует приверженность Туркменистана принципам обеспечения благополучия окружающей среды и бережного отношения к природе.



Особую привлекательность национальному павильону придали произведения декоративно-прикладного искусства.



После ознакомления с выставкой главы делегаций направились к Конгресс-центру – месту проведения Регионального экологического саммита, тема которого определена как "Общее видение устойчивого будущего".



По завершении церемонии ­совместного фотографирования состоялось пленарное заседание.



Значимость форуму высокого уровня придало проведение также очередного заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).



В повестку дня Саммита включены вопросы, связанные с адаптацией и экономической устойчивостью к экологическим и природным рискам, продовольственной безопасностью в регионе, устойчивым управлением природными ресурсами, борьбой с загрязнением атмосферного воздуха, механизмами достижения экологических целей, справедливым и инклюзивным переходом, экологическими и цифровыми практиками и др.



Тепло приветствовав собравшихся, Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за принятое приглашение принять участие в Саммите. Как подчеркивалось, участие глав государств, международных организаций и партнеров повышает значимость нынешнего форума.



Затем слово было предоставлено делегатам Саммита.



В своем выступлении Президент Сердар Бердымухамедов, тепло приветствовав соб­равшихся, поблагодарил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за инициативу созыва Регионального экологического саммита, гостеприимство, радушие и высокий уровень организации мероприятия.



Нынешний форум – событие неординарное. Впервые нашими странами на высшем государственном уровне обсуждается расширенная экологическая повестка – в ее комп­лексе, целостности и действительно общерегиональном измерении. Это, на наш взгляд, является показателем готовности всех участвующих государств к переходу к более действенному, системному и перспективному подходу в решении важнейших вопросов охраны окружающей среды, климатических изменений и связанных с ними проблем социальной направленности, сказал глава Туркменистана.



Как подчеркивалось, именно в таком контексте наша страна рассматривает нынешний форум. В данной связи была подтверждена готовность Туркменистана всецело содействовать его превращению в эффективную платформу обмена мнениями, выдвижения конструктивных идей и инициатив в области экологии, рационального использования вод­ных ресурсов, по другим значимым направлениям экологического развития, а также смежных с ним вопросов экономического, гуманитарного, правового характера.



Сегодня, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, все мы сталкиваемся с серьезными экологическими вызовами. Основным из них является изменение климата, оказывающее негативное влияние на все сферы жизнедеятельности. Мы наблюдаем сокращение водных ресурсов, деградацию земель, усиление процессов опустынивания, утрату биоразнообразия, а также рост миграционных процессов из территорий, становящихся неблагоприятными для проживания.



Как отмечалось, в этих условиях особую актуальность приобретает консолидация усилий наших государств, а также расширение их сотрудничества с международными организациями, прежде всего ООН, ее специализированными агентствами.



Одним из значимых инструментов такого взаимодействия является учреждение специализированных Региональных центров ООН на территориях наших стран.



Туркменистан на данном Саммите представляет инициативы по созданию Регио­нального центра по климатическим технологиям, а также Регионального центра по борьбе с опустыниванием для стран Центральной Азии, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, высказав убежденность, что расположение этих структур в непосредственной близости от объектов их деятельности позволит точнее, с большей компетентностью и, опираясь на практический опыт, отвечать на экологические риски и угрозы, искать способы их предупреждения и преодоления, нарабатывать ценные навыки общения с национальными структурами.



Особо выделив среди них принятие практических мер по снижению негативного воздействия изменения климата и адаптации к его последствиям, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул значимость продвижения принципов "зеленого" развития во всех отраслях экономики и необходимость активизировать региональный диалог по вопросам экологически устойчивого роста и внедрения современных экологических стандартов.



Как отмечалось, для повышения эффективности предлагаемых инициатив важно выстроить механизм их продвижения. В частности, глава государства сделал акцент на целесообразности предварительного обсуждения и доработки выдвигаемых предложений на региональных либо межрегиональных экологических встречах и конференциях, проводимых на экспертном уровне. В случае выработки на них общего видения и подходов к реализации конкретных предложений было предложено созвать министерские совещания лишь после достижения общего согласия и при условии высокой степени согласованности соответствующих документов вносить эти вопросы в повестки дня саммитов.



Отдельного внимания требует ­вопрос рационального и справедливого использования трансграничных водных ресурсов, заявил Президент Сердар Бердымухамедов, представив официальную позицию Туркменистана.



Как подчеркивалось, наша страна выступает за то, чтобы водные воп­росы на трансграничных реках и водотоках решались на основе трех основных принципов, в частности, это строгое соблюдение основополагающих Конвенций и других международных актов по вопросам воды, учет в равной степени интересов всех государств, расположенных вдоль трансграничных рек, широкое участие международных организаций, в первую очередь, Организации Объединенных Наций.



В этой связи отмечалось, что Туркменистан выступил с инициативой создания Регионального совета по вопросам водопользования в странах Центральной Азии под эгидой ООН, который мог бы стать эффективной структурой, координирующей усилия в водной сфере. Наша страна, являясь одновременно и страной Каспийского региона, активно выступает по всем экологическим ­проблемам Каспийского моря.



– Мы выступили в Организации Объединенных Наций с Каспийской экологической инициативой, подготовили Концепцию ее реализации, которую направили всем прикаспийским странам, – сказал глава государства. Как подчеркивалось, одновременно с этим Туркменистан в августе прошлого года на полях международной Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, организовал Совещание по вопросам экологии Каспийского моря на уровне вице-премьеров прибрежных государств.



Продолжая такую практику, в начале октября текущего года мы собираем очередную встречу высокого уровня, по итогам которой надеемся выйти на новый этап сотрудничества стран Каспийского региона по вопросам экологического благополучия и сохранения Каспийского моря и его уникальной природы, отметил Президент Сердар Бердымухамедов, сделав акцент на важности темы спасения Аральского моря.



В этой связи подчеркивалось, что сегодня состоится заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала и выражена убежденность в том, что на нем будут приняты необходимые решения по дальнейшей совместной деятельности, нацеленной на спасение Арала.



Рассчитываем, что Региональный экологический форум станет эффективной международной платформой для выработки согласованных решений, заявил Президент Сердар Бердымухамедов, отметив, что к этому обязывает историческая и культурная близость, дух подлинного добрососедства, солидарности и взаимной помощи, которым всегда отличались народы наших стран.



В этой связи Туркменистан высоко оценивает перспективы данного формата сотрудничества, подчеркнул глава государства, выразив уверенность, что сегодня будет дан хороший импульс для предстоящей системной работы.



В завершение выступления Президент Сердар Бердымухамедов поздравил собравшихся с началом работы Регионального экологического саммита, пожелав плодотворных дискуссий и обмена мнениями.



Выступление главы Туркменистана было заслушано с большим вниманием.



По итогам Саммита была принята Декларация глав государств Центральной Азии "Экологическая солидарность в Центральной Азии" о региональном сотрудничестве в области экологии и устойчивого развития. Этот документ укрепляет солидарность стран региона в решении экологических проблем и демонстрирует мировому сообществу готовность Центральной Азии к совместным действиям в вопросах устойчивого развития и экологии.



...Во второй половине дня Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в очередном заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).



На протяжении десятилетий МФСА является уникальной политической платформой в Центральной Азии и единственной межгосударственной организацией, объединяющей усилия стран региона в борьбе с глобальными экологическими угрозами. Фонд играет важную роль в координации совместных действий по улучшению экологической и социально-экономической ситуации в регио­не Аральского моря. Деятельность МФСА направлена не только на смягчение последствий природной катастрофы, но и на разработку механизмов устойчивого управления водными ресурсами, что является одним из ключевых факторов региональной безопасности и стабильности.



Туркменистан, занимая активную и конструктивную позицию в рамках МФСА, выступает с конкретными инициативами, направленными на модернизацию его правовой и технической базы. В период своего председательства в Фонде и в последующие годы наша страна планомерно продвигала идею его институционального укрепления и создания специализированных региональных структур под эгидой ООН.



Политика Отчизны по вопросам Арала базируется на принципах "водной дипломатии" и признании водных ресурсов общим достоянием всех народов Центральной Азии. Созидательный подход Туркменистана к решению поставленных в данной области задач способствует укреп­лению доверия между соседними странами и формированию единого вектора продвижения экологической повестки.



…Автомобильный кортеж Президента Сердара Бердымухамедова прибыл к месту проведения Саммита МФСА – во Дворец "Акорда".



Здесь главу Туркменистана тепло встретил Президент Республики Казахстан.



После церемонии совместного официального фотографирования руководителей делегаций состоялось заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.



Приветствуя участников Саммита, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность стратегического регионального сотрудничества в современных условиях, отметив, что экологическое благополучие региона Аральского моря оказывает прямое воздействие на продовольственную и энергетическую безопасность государств-учредителей МФСА.



Затем слово было предоставлено участникам заседания.



В начале своего выступления Президент Сердар Бердымухамедов выразил Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву признательность за высокую организацию заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала и за оказанное гостеприимство.



– Убежден, что наша главная цель заключается в том, чтобы не дать переместить жизненно важные для наших народов задачи на второй план, а напротив – сохранить и нарастить механизмы международного партнерства и координации в регионе, – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.



– Спасение Арала, его будущее, судьбы проживающих в его бассейне людей – дело чести, нашей политической и моральной ответственности, – отметил глава Туркменистана. – Одновременно это и общая обязанность по мобилизации и применению экономических, финансовых, организационных ресурсов, а также дипломатических усилий наших стран и международных партнеров для решения актуальных экологических, социальных и гуманитарных проблем.



В этом контексте Президент Сердар Бердымухамедов напомнил, что в ходе своего председательства в Международном фонде спасения Арала в 2017–2019 годах Туркменистан ответственно и целенаправленно сосредоточил внимание на практических задачах МФСА, сделав особый акцент на конкретизации и координации взаимодействия с международными структурами, в первую очередь, специализированными агентствами и институтами ООН.



Как подчеркивалось, по инициативе нашей страны в 2018 и 2019 годах были приняты резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Сот­рудничество между ООН и МФСА". В развитие предложения Туркменистана, впервые прозвучавшего на Саммите РИО+20, о создании Специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря (UN SPAS), в 2019 году наша страна представила проект этой программы в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Позднее на 79-й сессии ЭСКАТО была принята Резолюция "Рассмотрение условий создания Специальной программы Организации Объединенных Наций для бассейна Аральского моря". Также при активном участии Туркменистана в сотрудничестве с международными структурами была разработана 4-я фаза Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4).



В продолжение своего выступления Президент Сердар Бердымухамедов, отметил, что двигаясь в логике консолидации международных усилий на региональном экологическом треке, наша страна выступила с инициативой учреждения Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. В ближайшее время он начнет функционировать в Ашхабаде.



Глава государства также подчеркнул, что проблемы Арала нельзя рассматривать в отрыве от других актуальных для стран ЦА экологических вызовов, таких, как опустынивание, таяние ледников, проб­лемы трансграничного управления водными ресурсами и ряда иных. Говоря об этом, Президент Сердар Бердымухамедов выразил глубокое убеждение в необходимости рассматривать вопросы экологической безопасности в их целостности и неразрывности как части общей задачи обеспечения социального и экономического благополучия Центральной Азии, согласия и добрососедства как определяющего фактора развития и процветания региона. Именно такой подход позволит в максимальной степени эффективно использовать все имеющиеся ресурсы и сосредоточиться на главных направлениях.



В этой связи, высказавшись о целесообразности обеспечить гармонизацию национальных подходов к экологическим вызовам, существенно усилить координирующие функции региональных механизмов взаимодействия, в частности, по линии внешнеполитических и отраслевых ведомств, глава Туркменистана также отметил важность усиления координирующей роли МФСА в данном процессе.



В этом контексте Президент Сердар Бердымухамедов предложил ускорить работу по совершенствованию и модернизации договорно-правовой базы МФСА и определить новые задачи совместной дальнейшей деятельности.



– Считаем правильным завершить этот процесс в соответствии с интересами всех государств-учредителей и создать возможность для более активного взаимодействия с международными финансовыми институтами и донорами по реализации проектов и программ, связанных с решением широкого круга проблем бассейна Аральского моря, – сказал глава Туркменистана. – Также исходим из необходимости существенного и качественного повышения уровня взаимодействия МФСА с международными структурами, в первую очередь, специализированными учреждениями и агентствами ООН. С этой целью Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос совместной разработки странами Центральной Азии новой резолюции Генеральной Ассамблеи по теме сотрудничества МФСА с ООН, с учетом происходящих в мире изменений, в том числе геополитического и экономического характера.



В завершение своего выступления Президент Сердар Бердымухамедов поздравил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с началом председательства в Международном фонде спасения Арала и пожелал успехов в предстоящей деятельности.



Еще раз поблагодарив Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за умелое и успешное председательство в Международном фонде спасения Арала, проведение на высоком уровне нынешнего заседания Совета глав государств-учредителей МФСА, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал всем успехов в работе.



По итогам заседания был подписан ряд документов. В их числе: Астанинское заявление глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала; Решение глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала об избрании Президента Международного фонда спасения Арала; Решение глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала о ходе председательства Республики Казахстан в Международном фонде спасения Арала; Решение глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала об объявлении 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья.



Завершив программу рабочего визита в Республику Казахстан, Президент Сердар Бердымухамедов проследовал в Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева города Астана, откуда отбыл на Родину.



Через несколько часов авиалайнер главы Туркменистана совершил посадку в Международном аэропорту Ашхабада. Здесь Президента Сердара Бердымухамедова встретили официальные лица.



Таким образом, рабочий визит главы Туркменистана в Республику Казахстан стал важным этапом в укреплении многостороннего диалога, вновь подтвердив приверженность нашей страны региональному сотрудничеству. Участие Президента Сердара Бердымухамедова в работе Регионального экологического саммита и в очередном заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала свидетельствует о готовности Туркменистана к переходу от обсуждения общих вопросов к реализации конкретных межгосударственных проектов. Источник - Туркменистан: Золотой век

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776940920





Новости Казахстана

