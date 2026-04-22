Четверг, 23.04.2026
Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:47 23.04.2026

Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите
22.04.2026

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Уважаемые главы делегаций!

Дамы и господа!

Прежде всего хочу выразить особую признательность Президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за инициативу проведения Регионального экологического саммита, высокий уровень его организации и традиционно теплое гостеприимство.

Узбекистан полностью поддерживает главную идею саммита – "Общее видение устойчивого будущего", которая подчеркивает глубокую взаимосвязанность экологических вызовов и необходимость их совместного решения.

Сегодняшняя встреча является логическим продолжением диалога, начатого на Самаркандском климатическом форуме в прошлом году. Отрадно, что экологическая дипломатия государств Центральной Азии выходит на качественно новый уровень, приобретая системный и последовательный характер.

Уважаемые участники саммита!

Экологические проблемы сегодня невозможно рассматривать в отрыве от глобальных изменений климата.

Темпы глобального потепления продолжают ускоряться, а в Центральной Азии температура повышается в два раза быстрее. Почти треть ледников региона потеряна, наблюдается дестабилизация режима осадков, нарастает дефицит водных ресурсов. Деградация охватила уже 80 миллионов гектаров земель.

Глубокую озабоченность вызывает ослабление глобальной экологической солидарности. Декларации и призывы не подкрепляются ресурсами. Страны, меньше всего повлиявшие на глобальное изменение климата, вновь остаются один на один с его последствиями.

Мы убеждены, что международная солидарность должна выражаться прежде всего в обеспечении своевременного, справедливого и беспрепятственного доступа развивающихся стран к климатическому финансированию, передовым технологиям и инновациям.

Хочу с удовлетворением отметить, что государствам Центральной Азии удалось поднять вопросы охраны окружающей среды на уровень ключевых приоритетов регионального взаимодействия. Примерами такого партнерства стали Региональная программа "Зеленая повестка для Центральной Азии", Региональная стратегия адаптации к изменению климата и Региональная программа по охране окружающей среды для устойчивого развития.

Важным вкладом в общее дело станет принятие на сегодняшнем форуме Декларации "Экологическая солидарность Центральной Азии", а также Программы действий до 2030 года, которая будет осуществляться в тесном партнерстве со структурами Организации Объединенных Наций.

Уважаемые коллеги!

Узбекистан реализует целенаправленные и системные меры по формированию экологической устойчивости.

В рамках проекта "Яшил макон" высажено около 1 миллиарда деревьев и кустарников. На высохшем дне Арала лесонасаждения занимают более 2 миллионов гектаров, создаются новые "зеленые пояса". По нашей инициативе принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Десятилетие действий по облесению и лесовосстановлению".

В результате масштабных усилий по водосбережению мы экономим 10 миллиардов кубометров воды в год. Доля "зеленой" энергетики уже достигла 30 процентов, а к концу десятилетия превысит 50 процентов. Мы досрочно выполнили обязательства Парижского соглашения по снижению выбросов на 35 процентов и поставили перед собой новую цель – сократить их наполовину к 2035 году.

Активно реализуются проекты по выработке энергии из отходов. В этом году начнут работу два новых завода по мусоросжиганию, еще 9 – в течении следующих двух лет. Их ввод позволит ежегодно утилизировать 5,5 миллионов тонн отходов, вырабатывать 2,2 миллиарда киловатт часов электроэнергии, а также сократить выбросы более чем на 1 миллион тонн.

Уважаемые главы делегаций!

Убежден, что перед лицом климатических и экологических вызовов государства Центральной Азии должны действовать сообща, превращая риски в новые точки роста.

В этой связи хотел бы представить ряд конкретных предложений.

Первое. В условиях ухудшения качества атмосферного воздуха важным шагом в защите здоровья населения региона считаю учреждение межгосударственного консорциума "Чистый воздух Центральной Азии".

Консорциум может стать совместным оператором "зеленого" финансирования с целью модернизации промышленности и внедрения систем очистки выбросов.

Второе. Предлагаю придать региональный статус действующему в Узбекистане Центру по борьбе с опустыниванием, предотвращению засухи и раннему предупреждению песчаных и пыльных бурь при Зеленом университете.

Консолидация на базе центра научного потенциала позволит создать мощную систему мониторинга деградации земель и соле-пылевых выбросов.

Третье. Для ускорения технологического перехода предлагаю сформировать "Зеленый торговый коридор Центральной Азии".

Введение льготных таможенных режимов и взаимное признание сертификатов на экотовары позволит быстрее модернизировать производства и сделать нашу продукцию конкурентоспособной.

Четвертое. Следующим шагом должно стать создание единого Инвестиционного портфеля климатических проектов Центральной Азии.

Это позволит нам выступать не с разрозненными инициативами, а с целостной стратегией развития региона, что повысит заинтересованность партнеров в ее реализации.

Пятое. Важное значение для будущего нашего региона имеет создание Единого регионального атласа изменений окружающей среды Центральной Азии.

Уверен, он станет фундаментальной научно-аналитической базой, наглядно отражающей динамику процессов опустынивания, деградации земель и состояния водных ресурсов в целом регионе.

Шестое. Для сохранения биологического разнообразия предлагаем совместно разработать "Красную книгу Центральной Азии". Координатором этой работы мог бы стать региональный офис Международного союза по охране природы в Ташкенте.

"Красная книга" региона призвана быть не просто списком исчезающих видов, а действенной платформой для нашей совместной работы в этой сфере.

Седьмое. Экологическое образование и активное вовлечение молодежи очень важны для продвижения климатической повестки и экологической культуры. Для этой цели в ходе КОП-29 в Баку был создан Консультативный комитет по экологии с участием молодежи наших стран.

Предлагаю на площадке данного комитета провести в 2027 году в Узбекистане Всемирный молодежный климатический форум.

В рамках продвижения экологической повестки с 31 мая по 5 июня в Самарканде состоится восьмая Ассамблея Глобального экологического фонда, а в конце сентября – Всемирный форум по водосбережению.

Приглашаю вас принять активное участие в этих международных форумах. Убежден, что их результаты станут весомым вкладом в реализацию действенных инициатив, направленных на устойчивое развитие наших стран и всего региона в целом.

Уважаемые участники саммита!

Современные экологические вызовы проверяют на прочность все наши страны.

Полная реализация принимаемых сегодня документов позволит нам не только эффективно адаптироваться к усиливающимся природным рискам, но и трансформировать их в мощный стимул технологического обновления, обеспечения экономического роста и социальной стабильности.

Уверен, что, опираясь на многовековые традиции добрососедства и проявляя твердую политическую волю, мы превратим Центральную Азию в пространство экологического благополучия и устойчивого развития.

Благодарю за внимание.

Источник - President.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776941220


