 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:53 23.04.2026

Страны Центральной Азии подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках Регионального экологического саммита (РЭС)
22 апреля 2026

В рамках Регионального экологического саммита (РЭС) в Астане Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан совместно с Программой развития ООН (ПРООН) в Казахстане и Партнерством "Акселератор национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия" провели пленарную сессию высокого уровня "Инициатива стран Центральной Азии – "Гармония с природой во благо устойчивого развития региона".

Сессия объединила представителей правительств стран Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также международных организаций и партнеров по развитию для запуска региональной инициативы, направленной на укрепление сотрудничества в сфере сохранения биоразнообразия и реализацию согласованных действий.

Ключевым моментом стало подписание Региональной декларации о сотрудничестве, подтверждающей приверженность стран Центральной Азии укреплению регионального взаимодействия в сфере сохранения биоразнообразия и устойчивого использования природных ресурсов.

Документ предусматривает подготовку Зонтичной программы и плана действий, а также разработку регионального плана мобилизации ресурсов. Эти шаги направлены на реализацию обязательств в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы и других многосторонних экологических соглашений. Декларация и документы по ее реализации будут представлены на 17-й Конференции Сторон Конвенции о биоразнообразии (КС-17) в Армении.

В мероприятии приняли участие представители агентств ООН и международных организаций, включая Заместителя Генерального секретаря ООН и заместителя Администратора ПРООН Хаолян Шу, а также Исполнительного секретаря Конвенции ООН о биологическом разнообразии Астрид Шомакер.

Принятие Региональной декларации соответствует национальным приоритетам Казахстана в сфере сохранения биоразнообразия. В 2025 году страна утвердила Концепцию и план действий по сохранению биоразнообразия на 2026-2035 годы, что отражает последовательный курс на интеграцию природоохранной повестки в стратегическое развитие и укрепление международного сотрудничества.

Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев подчеркнул:

"Подписание Региональной декларации – важный шаг на пути к укреплению регионального сотрудничества в сфере устойчивого развития и сохранения биоразнообразия. Для Казахстана это возможность развивать практические механизмы взаимодействия и совместно с соседними странами продвигать согласованную региональную повестку на международном уровне".

Заместитель Генерального секретаря ООН и заместителя Администратора ПРООН Хаолян Шу отметил:

"Мир сталкивается с тройным планетарным кризисом - изменением климата, утратой биоразнообразия и загрязнением окружающей среды. Эти вызовы требуют укрепления партнерств и перехода к интегрированным решениям, в которых природный капитал рассматривается как основа устойчивого развития. В этом контексте Центральная Азия обладает значительным потенциалом для продвижения системных решений. ПРООН поддерживает страны региона в развитии таких подходов и расширении инвестиций в устойчивость экосистем".

Исполнительный секретарь Конвенции ООН о биологическом разнообразии Астрид Шомакер отметила, что укрепление регионального сотрудничества является ключевым условием ускорения достижения целей Конвенции:

"Устойчивое развитие требует согласованных действий и международного сотрудничества. Конвенция о биологическом разнообразии и Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа уже становится основой для укрепления регионального сотрудничества. Страны Центральной Азии демонстрируют приверженность глобальным целям, интегрируя их в национальные приоритеты", - добавила она.

В этом контексте Региональная декларация усиливает основу для перевода глобальных обязательств в согласованнеы региональные действия и укрепляет координацию усилий стран.

Глобальный координатор Партнерства "Акселератор национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия" Кэтрин Мадден, подчеркнула:

"Для Центральной Азии эта инициатива - важный шаг к более системному региональному сотрудничеству. Она поможет объединить национальные приоритеты стран и международные обязательства в согласованную рамку действий и партнерств для реализации национальных стратегий по сохранению биоразнообразия".

В рамках сессии обсуждены приоритетные направления дальнейшей работы, включая развитие трансграничного сотрудничества, усиление взаимосвязи климатической, природоохранной и земельной повесток, а также расширение технической и финансовой поддержки. Международные партнеры подтвердили готовность сопровождать страны региона в реализации достигнутых договоренностей.

Источник - Министерство экологии Казахстана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776941580


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  