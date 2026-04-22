Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита

13:53 23.04.2026

22 апреля 2026



В рамках Регионального экологического саммита (РЭС) в Астане Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан совместно с Программой развития ООН (ПРООН) в Казахстане и Партнерством "Акселератор национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия" провели пленарную сессию высокого уровня "Инициатива стран Центральной Азии – "Гармония с природой во благо устойчивого развития региона".



Сессия объединила представителей правительств стран Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также международных организаций и партнеров по развитию для запуска региональной инициативы, направленной на укрепление сотрудничества в сфере сохранения биоразнообразия и реализацию согласованных действий.



Ключевым моментом стало подписание Региональной декларации о сотрудничестве, подтверждающей приверженность стран Центральной Азии укреплению регионального взаимодействия в сфере сохранения биоразнообразия и устойчивого использования природных ресурсов.



Документ предусматривает подготовку Зонтичной программы и плана действий, а также разработку регионального плана мобилизации ресурсов. Эти шаги направлены на реализацию обязательств в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы и других многосторонних экологических соглашений. Декларация и документы по ее реализации будут представлены на 17-й Конференции Сторон Конвенции о биоразнообразии (КС-17) в Армении.



В мероприятии приняли участие представители агентств ООН и международных организаций, включая Заместителя Генерального секретаря ООН и заместителя Администратора ПРООН Хаолян Шу, а также Исполнительного секретаря Конвенции ООН о биологическом разнообразии Астрид Шомакер.



Принятие Региональной декларации соответствует национальным приоритетам Казахстана в сфере сохранения биоразнообразия. В 2025 году страна утвердила Концепцию и план действий по сохранению биоразнообразия на 2026-2035 годы, что отражает последовательный курс на интеграцию природоохранной повестки в стратегическое развитие и укрепление международного сотрудничества.



Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев подчеркнул:



"Подписание Региональной декларации – важный шаг на пути к укреплению регионального сотрудничества в сфере устойчивого развития и сохранения биоразнообразия. Для Казахстана это возможность развивать практические механизмы взаимодействия и совместно с соседними странами продвигать согласованную региональную повестку на международном уровне".



Заместитель Генерального секретаря ООН и заместителя Администратора ПРООН Хаолян Шу отметил:



"Мир сталкивается с тройным планетарным кризисом - изменением климата, утратой биоразнообразия и загрязнением окружающей среды. Эти вызовы требуют укрепления партнерств и перехода к интегрированным решениям, в которых природный капитал рассматривается как основа устойчивого развития. В этом контексте Центральная Азия обладает значительным потенциалом для продвижения системных решений. ПРООН поддерживает страны региона в развитии таких подходов и расширении инвестиций в устойчивость экосистем".



Исполнительный секретарь Конвенции ООН о биологическом разнообразии Астрид Шомакер отметила, что укрепление регионального сотрудничества является ключевым условием ускорения достижения целей Конвенции:



"Устойчивое развитие требует согласованных действий и международного сотрудничества. Конвенция о биологическом разнообразии и Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа уже становится основой для укрепления регионального сотрудничества. Страны Центральной Азии демонстрируют приверженность глобальным целям, интегрируя их в национальные приоритеты", - добавила она.



В этом контексте Региональная декларация усиливает основу для перевода глобальных обязательств в согласованнеы региональные действия и укрепляет координацию усилий стран.



Глобальный координатор Партнерства "Акселератор национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия" Кэтрин Мадден, подчеркнула:



"Для Центральной Азии эта инициатива - важный шаг к более системному региональному сотрудничеству. Она поможет объединить национальные приоритеты стран и международные обязательства в согласованную рамку действий и партнерств для реализации национальных стратегий по сохранению биоразнообразия".



В рамках сессии обсуждены приоритетные направления дальнейшей работы, включая развитие трансграничного сотрудничества, усиление взаимосвязи климатической, природоохранной и земельной повесток, а также расширение технической и финансовой поддержки. Международные партнеры подтвердили готовность сопровождать страны региона в реализации достигнутых договоренностей.