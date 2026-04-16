 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
14:00 23.04.2026

АСТАНА, 22 апр - Sputnik. В последнее время ситуация с нефтепроводами становится очень напряженной, сказал политолог Данияр Ашимбаев в интервью Sputnik Казахстан.

Он прокомментировал сообщения о возможном закрытии транзита казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" и о том, что могло послужить причиной перебоев в поставках сырья.



"Вроде как американцы надавили по просьбе Казахстана на Киев, чтобы он не наносил удары по КТК. Буквально недавно ваше агентство сообщало, что в районе терминала в Новороссийске обнаружены обломки дронов. Как мы знаем, идут проблемы с украинскими ударами по инфраструктуре "Дружба", который (проходит - Sputnik) и по северной, и по южной ветке. То есть, северная - Германия, а южная - это Венгрия в данном случае. То есть, препирательство Орбана с Зеленским хорошо известно на эту тему. Вот северная ветка - там идет в основном казахстанская нефть в Германию. Но она также находится регулярно под ударами", - отметил Ашимбаев.

При этом, Германия является получателем нефти и в то же время страной, активно поддерживающей киевский режим. И поведение Зеленского очень нелогично, сказал эксперт.

"Не исключено, что удары по КТК и перевод на "Дружбу" связаны не столько с желанием подорвать российский бюджет, поскольку, российского бюджета напрямую не касается особенно. Сколько, скажем так, обеспечения определенных преимуществ нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан. Потому что мы видим, что у Баку с Киевом отношения очень хорошие. То есть, не исключено, что удары наносятся по территории противника, а страдает Казахстан. А дивиденды фактически, может быть, получает третья сторона вообще", - заявил Ашимбаев.

Буквально на днях сообщалось о том, что якобы арестованы иранские террористы, которые собирались взорвать нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан, напомнил политолог. И тут ситуация становится окончательно запутанной.

"То есть, удар под дых получают немцы, потому что им это не нужно. Ситуация неприятная для Казахстана, но очень интересная с точки зрения мировых цен на нефть. Поскольку то, что происходит в Ормузском проливе, мы хорошо знаем. На кону ситуация с возможной активацией хуситов, если война продолжится, и перекрытием Баб-эль-Мандебского пролива. Наряду явная ситуация того, что выбывает нефтепровод "Дружба". То есть, украинцы практически по каким-то причинам оставили без нефти Венгрию перед выборами", - сказал Ашимбаев.

А сейчас такая же ситуация складывается вокруг казахстанской нефти, идущей через Россию в Польшу и Германию, продолжил он.

"И по сути, все это как бы понятно. Такое ощущение, что-либо Киев хорошенько вложился в нефтяные фьючерсы, и сейчас, как бы со своей стороны повышает на них цены. Либо все-таки, как я предполагаю, что это такое как бы уничтожение конкурентов Кавказского коридора. То есть понятно, что Россия несет потери вследствие атак на танкеры, и задержания танкеров флотами НАТО, и теневого флота. Но, в общем объеме это принципиально картину не меняет. А нефтепровод это инфраструктурный объект, который помимо экологического ущерба серьезно влияет на текущее снабжение, на мировые котировки, в достаточно больших масштабах. То есть, в данном случае Киев либо играет на повышение цен на нефть, хотя он сам от этого должен страдать. Либо обеспечивается, такая военно-террористическая и конкурентная поддержка некоторых других проектов", - сказал Ашимбаев.

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776942000


