|Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
14:00 23.04.2026
АСТАНА, 22 апр - Sputnik. В последнее время ситуация с нефтепроводами становится очень напряженной, сказал политолог Данияр Ашимбаев в интервью Sputnik Казахстан.
Он прокомментировал сообщения о возможном закрытии транзита казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" и о том, что могло послужить причиной перебоев в поставках сырья.
"Вроде как американцы надавили по просьбе Казахстана на Киев, чтобы он не наносил удары по КТК. Буквально недавно ваше агентство сообщало, что в районе терминала в Новороссийске обнаружены обломки дронов. Как мы знаем, идут проблемы с украинскими ударами по инфраструктуре "Дружба", который (проходит - Sputnik) и по северной, и по южной ветке. То есть, северная - Германия, а южная - это Венгрия в данном случае. То есть, препирательство Орбана с Зеленским хорошо известно на эту тему. Вот северная ветка - там идет в основном казахстанская нефть в Германию. Но она также находится регулярно под ударами", - отметил Ашимбаев.
При этом, Германия является получателем нефти и в то же время страной, активно поддерживающей киевский режим. И поведение Зеленского очень нелогично, сказал эксперт.
"Не исключено, что удары по КТК и перевод на "Дружбу" связаны не столько с желанием подорвать российский бюджет, поскольку, российского бюджета напрямую не касается особенно. Сколько, скажем так, обеспечения определенных преимуществ нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан. Потому что мы видим, что у Баку с Киевом отношения очень хорошие. То есть, не исключено, что удары наносятся по территории противника, а страдает Казахстан. А дивиденды фактически, может быть, получает третья сторона вообще", - заявил Ашимбаев.
Буквально на днях сообщалось о том, что якобы арестованы иранские террористы, которые собирались взорвать нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан, напомнил политолог. И тут ситуация становится окончательно запутанной.
"То есть, удар под дых получают немцы, потому что им это не нужно. Ситуация неприятная для Казахстана, но очень интересная с точки зрения мировых цен на нефть. Поскольку то, что происходит в Ормузском проливе, мы хорошо знаем. На кону ситуация с возможной активацией хуситов, если война продолжится, и перекрытием Баб-эль-Мандебского пролива. Наряду явная ситуация того, что выбывает нефтепровод "Дружба". То есть, украинцы практически по каким-то причинам оставили без нефти Венгрию перед выборами", - сказал Ашимбаев.
А сейчас такая же ситуация складывается вокруг казахстанской нефти, идущей через Россию в Польшу и Германию, продолжил он.
"И по сути, все это как бы понятно. Такое ощущение, что-либо Киев хорошенько вложился в нефтяные фьючерсы, и сейчас, как бы со своей стороны повышает на них цены. Либо все-таки, как я предполагаю, что это такое как бы уничтожение конкурентов Кавказского коридора. То есть понятно, что Россия несет потери вследствие атак на танкеры, и задержания танкеров флотами НАТО, и теневого флота. Но, в общем объеме это принципиально картину не меняет. А нефтепровод это инфраструктурный объект, который помимо экологического ущерба серьезно влияет на текущее снабжение, на мировые котировки, в достаточно больших масштабах. То есть, в данном случае Киев либо играет на повышение цен на нефть, хотя он сам от этого должен страдать. Либо обеспечивается, такая военно-террористическая и конкурентная поддержка некоторых других проектов", - сказал Ашимбаев.