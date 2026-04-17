Пятница, 24.04.2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
00:05 24.04.2026

Накал боев в западном секторе Запорожского направления обострился до предела – итоговая сводка Readovka за 23 апреля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 23 апреля в разрезе СВО. Русские войска продолжают успешно держать удар ВСУ в западном секторе Запорожского направления. ВС РФ методично ослабляют боевой потенциал противника в рамках подготовки штурма Рай-Александровки. Редакция Readovka рассмотрела назначение новых руководителей областных управлений СБУ как признак глубокого недоверия Зеленского к спецслужбе.



Когда цели оправдывают средства

7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВС РФ продолжает успешно удерживать оборону в районе Степногорска и окрестных сел. Наши десантники уплотнили оборонительные порядки в Приморском, сконцентрировав усилия на центральной части села и прилегающих складках местности. Может показаться, что ВСУ добились хотя и копеечного, но все же успеха, сумев закрепиться на севере населенного пункта, однако это лишь видимость. Русские войска выровняли общую линию обороны. На севере села был крайне невыгодный выступ, который неприятель активно пытался срезать. При обороне от противника, сумевшего заполучить локальное численное преимущество, уплотнение порядков и выравнивание линии фронта представляют собой естественные и абсолютно здравые решения.

Непосредственно в Степногорске 7-й гвардейской ДШД также удается не допустить проникновение крупных сил противника в город. Максимум того, что ВСУ сумели добиться, это возможность захода штурмовых групп в агрокомплекс и сельские дома на самом севере населенного пункта. Но для развития атаки вглубь города неприятелю необходимо успешно накопить силы. Однако этому мешают средства поражения ВС РФ. Так что на данный момент украинские подразделения в окрестностях Степногорска в патовой ситуации, они не могут ни отступить – сближение с городом достигнуто ценой больших потерь – ни продвинуться вперед.

В сельской агломерации к северо-востоку от Степногорска ситуация относительно стабильна. Противник продолжает пытаться овладеть селом Лукьяновское, но без результатов. Подразделения 7-й гвардейской ДШД, опираясь на Таврический горно-обогатительный комбинат (ГОК), не позволяют неприятелю закрепиться в населенном пункте.

Тем не менее ВСУ активно пытаются выйти в тыл русскому гарнизону в Степногорске и охватить ВС РФ в сельской агломерации к северо-востоку от него. Украинские войска передвигаются по полям между селами Малые Щербаки и Павловка. Расчет противника строится на том, что он сумеет достичь ранее брошенных им полевых укреплений и использовать их как "накопитель" сил для дальнейшего рывка в направлении Каменского. Но у этого замысла есть большой изъян. ВСУ сами себя загоняют в пространство между нашими "точками жесткости", что приводит подразделения незалежной к риску изоляции и последующего уничтожения.

Подготовка

Части ВС РФ вышли на короткую дистанцию к селу Рай-Александровка. Контроль над населенным пунктом позволит использовать холмы за ним в качестве "ретрансляторных полей" для наших операторов БПЛА. Это даст русским дроноводам возможность охотиться на транспорт и вооружение ВСУ в Славянске и Краматорске в режиме "нон-стоп". Излишне пояснять, какая угроза нависнет над боевыми возможностями украинских частей, которые снабжаются из этой крупной городской агломерации.

Разумеется, противник качественно подготовился к обороне и по всем признакам будет стоять за Рай-Александровку насмерть. Но чтобы штурм села шел легче, уже сейчас соединения из 3-й гвардейской ОА интенсивно уничтожают укрепления, технику и вооружение ВСУ в его окрестностях. В частности, 6-я гвардейская ОМСБр имени атамана Платова за короткий промежуток времени сумела уничтожить 10 пунктов управления БПЛА противника, множество полевых складов боеприпасов и прочего имущества. Попутно казаки-гвардейцы подавляют неприятеля в полевых укреплениях и уничтожают его ретрансляторы и прочую аппаратуру подразделений СБС (силы беспилотных систем) ВСУ.

Тасовка кадров

Зеленский подписал ряд указов о смене руководителей областных управлений СБУ. Кадровые перестановки коснулись управлений СБУ по Киевской, Харьковской и временно оккупированной части Херсонской области.

Подобные решения могут быть признаком глубокого недоверия Зеленского к своим же "жандармам". Заметна закономерность – новые руководители назначены в самых ключевых управлениях. Столичное управление СБУ в пояснениях не нуждается. А вот Харьковское и Херсонское характеризуются тем, что провал работы СБУ может повлечь за собой каскад процессов, угрожающих контролю Киева над этими территориями. Харьковская область как самый русскоязычный регион, остающийся в составе Украины, является пороховой бочкой для Банковой, именно там зафиксирован рекорд по количеству нападений на сотрудников ТЦК. Часть Херсонщины, которую контролируют ВСУ, отличается тем, что местное населений в ней устало от боевых действий и в 2022 году изъявило желание стать частью России. То есть Харьковская и Херсонская области с точки зрения Киева являются ненадежными. А чтобы не допустить сговора внутри территориальных управлений СБУ и попытаться не дать ФСБ РФ проводить спецмероприятия по склонению своих визави к сотрудничеству, Киев решил потасовать кадры. Текучка в старшем эшелоне спецслужбы Киеву может представляться гарантией сохранения фактического контроля политцентра над окраинами.

Вчера, 22 апреля, главным событием дня стало появление нового активного сектора боев в Харьковской области.

Источник - Readovka
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстан укрепляет международное экономическое сотрудничество: ряд законов одобрил Сенат
- Спикер Мажилиса встретился с главой ПА ОБСЕ
- В партии "AMANAT" чествовали победителей проекта "Кітап оқитын ұлт"
- В ближайшие 4 года Казахстан построит 5 тыс. км новых железных дорог – Олжас Бектенов на заседании Конференции ОСЖД
- Литература и историческое сознание
- Казахстан и Россия обсудили ключевые вопросы сотрудничества на полях РЭС
- Аида Балаева обсудила с Председателем Совета федеральной территории "Сириус" развитие сотрудничества в сфере творческого образования
- Песков: Россия обеспечит интересы Казахстана в транзите нефти после остановки "Дружбы"
- На заседании Комиссии по вопросам противодействия коррупции рассмотрен ход реализации рекомендаций ГРЕКО
