|Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
00:05 24.04.2026
Накал боев в западном секторе Запорожского направления обострился до предела – итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 23 апреля в разрезе СВО. Русские войска продолжают успешно держать удар ВСУ в западном секторе Запорожского направления. ВС РФ методично ослабляют боевой потенциал противника в рамках подготовки штурма Рай-Александровки. Редакция Readovka рассмотрела назначение новых руководителей областных управлений СБУ как признак глубокого недоверия Зеленского к спецслужбе.
Когда цели оправдывают средства
7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВС РФ продолжает успешно удерживать оборону в районе Степногорска и окрестных сел. Наши десантники уплотнили оборонительные порядки в Приморском, сконцентрировав усилия на центральной части села и прилегающих складках местности. Может показаться, что ВСУ добились хотя и копеечного, но все же успеха, сумев закрепиться на севере населенного пункта, однако это лишь видимость. Русские войска выровняли общую линию обороны. На севере села был крайне невыгодный выступ, который неприятель активно пытался срезать. При обороне от противника, сумевшего заполучить локальное численное преимущество, уплотнение порядков и выравнивание линии фронта представляют собой естественные и абсолютно здравые решения.
Непосредственно в Степногорске 7-й гвардейской ДШД также удается не допустить проникновение крупных сил противника в город. Максимум того, что ВСУ сумели добиться, это возможность захода штурмовых групп в агрокомплекс и сельские дома на самом севере населенного пункта. Но для развития атаки вглубь города неприятелю необходимо успешно накопить силы. Однако этому мешают средства поражения ВС РФ. Так что на данный момент украинские подразделения в окрестностях Степногорска в патовой ситуации, они не могут ни отступить – сближение с городом достигнуто ценой больших потерь – ни продвинуться вперед.
В сельской агломерации к северо-востоку от Степногорска ситуация относительно стабильна. Противник продолжает пытаться овладеть селом Лукьяновское, но без результатов. Подразделения 7-й гвардейской ДШД, опираясь на Таврический горно-обогатительный комбинат (ГОК), не позволяют неприятелю закрепиться в населенном пункте.
Тем не менее ВСУ активно пытаются выйти в тыл русскому гарнизону в Степногорске и охватить ВС РФ в сельской агломерации к северо-востоку от него. Украинские войска передвигаются по полям между селами Малые Щербаки и Павловка. Расчет противника строится на том, что он сумеет достичь ранее брошенных им полевых укреплений и использовать их как "накопитель" сил для дальнейшего рывка в направлении Каменского. Но у этого замысла есть большой изъян. ВСУ сами себя загоняют в пространство между нашими "точками жесткости", что приводит подразделения незалежной к риску изоляции и последующего уничтожения.
Подготовка
Части ВС РФ вышли на короткую дистанцию к селу Рай-Александровка. Контроль над населенным пунктом позволит использовать холмы за ним в качестве "ретрансляторных полей" для наших операторов БПЛА. Это даст русским дроноводам возможность охотиться на транспорт и вооружение ВСУ в Славянске и Краматорске в режиме "нон-стоп". Излишне пояснять, какая угроза нависнет над боевыми возможностями украинских частей, которые снабжаются из этой крупной городской агломерации.
Разумеется, противник качественно подготовился к обороне и по всем признакам будет стоять за Рай-Александровку насмерть. Но чтобы штурм села шел легче, уже сейчас соединения из 3-й гвардейской ОА интенсивно уничтожают укрепления, технику и вооружение ВСУ в его окрестностях. В частности, 6-я гвардейская ОМСБр имени атамана Платова за короткий промежуток времени сумела уничтожить 10 пунктов управления БПЛА противника, множество полевых складов боеприпасов и прочего имущества. Попутно казаки-гвардейцы подавляют неприятеля в полевых укреплениях и уничтожают его ретрансляторы и прочую аппаратуру подразделений СБС (силы беспилотных систем) ВСУ.
Тасовка кадров
Зеленский подписал ряд указов о смене руководителей областных управлений СБУ. Кадровые перестановки коснулись управлений СБУ по Киевской, Харьковской и временно оккупированной части Херсонской области.
Подобные решения могут быть признаком глубокого недоверия Зеленского к своим же "жандармам". Заметна закономерность – новые руководители назначены в самых ключевых управлениях. Столичное управление СБУ в пояснениях не нуждается. А вот Харьковское и Херсонское характеризуются тем, что провал работы СБУ может повлечь за собой каскад процессов, угрожающих контролю Киева над этими территориями. Харьковская область как самый русскоязычный регион, остающийся в составе Украины, является пороховой бочкой для Банковой, именно там зафиксирован рекорд по количеству нападений на сотрудников ТЦК. Часть Херсонщины, которую контролируют ВСУ, отличается тем, что местное населений в ней устало от боевых действий и в 2022 году изъявило желание стать частью России. То есть Харьковская и Херсонская области с точки зрения Киева являются ненадежными. А чтобы не допустить сговора внутри территориальных управлений СБУ и попытаться не дать ФСБ РФ проводить спецмероприятия по склонению своих визави к сотрудничеству, Киев решил потасовать кадры. Текучка в старшем эшелоне спецслужбы Киеву может представляться гарантией сохранения фактического контроля политцентра над окраинами.
Вчера, 22 апреля, главным событием дня стало появление нового активного сектора боев в Харьковской области.