00:05 24.04.2026

Накал боев в западном секторе Запорожского направления обострился до предела – итоговая сводка Readovka за 23 апреля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 23 апреля в разрезе СВО. Русские войска продолжают успешно держать удар ВСУ в западном секторе Запорожского направления. ВС РФ методично ослабляют боевой потенциал противника в рамках подготовки штурма Рай-Александровки. Редакция Readovka рассмотрела назначение новых руководителей областных управлений СБУ как признак глубокого недоверия Зеленского к спецслужбе.



