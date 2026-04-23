05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Ормуз - это диагноз: У Трампа снесло крышу окончательно
Иран нашел способ благополучно дырявить "непроницаемую морскую блокаду" США

Константин Ольшанский
23 апреля 2026

Политика США на Ближнем Востоке окончательно мутировала в непредсказуемую смесь из бизнес-шантажа и военной агрессии. Fox News сообщает, что Дональд Трамп милостиво продлил перемирие с Ираном еще на "три-пять дней".

Только для любого адекватного человека это выглядит не как жест доброй воли, а как изощренное психологическое давление. Трамп, привыкший диктовать условия всему миру, в очередной раз упивается своей властью, называя это "поиском мирного урегулирования".

США продолжают играть в "политическое казино", где ставкой является безопасность всей планеты. Трамп сознательно загоняет Тегеран в ситуацию, когда любой ответ будет считаться "деструктивным".

Если Иран соглашается - он признает право США диктовать условия. Если отказывается - Вашингтон получает карт-бланш на продолжение бомбардировок.

Стратегия "сжатой пружины"

Решение администрации Трампа ограничить режим прекращения огня столь коротким сроком обнажает истинные намерения Белого дома. По сообщениям источников CNN, Вашингтон сознательно избегает долгосрочных обязательств.

Это так называемая тактика "сжатой пружины": не давать противнику передышки, держать его в состоянии постоянного стресса и требовать капитуляции под видом "мирного предложения".

Особенно сюрреалистично выглядит "дипломатия текстовых сообщений". На запрос New York Post о возможном прорыве Трамп отвечает: "Это возможно! Президент Д.Т.". В этом коротком возгласе - вся суть нынешней американской внешней политики: превращение сложнейшего геополитического конфликта в личное шоу одного человека, жаждущего "Великой сделки" любой ценой.

Блокада как акт агрессии

Критическая ошибка Вашингтона заключается в волюнтаризме Трампа. Wall Street Journal пишет, что внутри Белого дома царит хаос, Трамп принимает судьбоносные решения без согласования с собственными советниками. Даже ближайшие сторонники президента не понимают, что он выкинет завтра, пишет пишет Wall Street Journal, пообщавшись с разными источниками в администрации Трампа.

США обвиняют Иран в эскалации, в то время как сами поддерживают жесткую морскую блокаду иранских портов. С точки зрения международного права, блокада портов и территориальных вод суверенного государства - это и есть акт войны.

Тем не менее Трамп называет эту блокаду "успешной" и использует ее как рычаг на переговорах. Это лишнее доказательство двойных стандартов Трампа, пишет Wall Street Journal.

Вашингтон искренне недоумевает, почему Тегеран отказывается садиться за стол переговоров в Исламабаде, пока американские эсминцы перехватывают суда с иранскими грузами.

Для любого здравомыслящего наблюдателя очевидно: невозможно вести диалог о мире, когда одна сторона держит другую за горло.

Американская стратегия "максимального давления" в 2026 году достигла своего логического тупика, где на любое действие следует пропорциональное противодействие.

Ормузский капкан. Тегеран готовит ответ

Иран, загнанный в угол американскими санкциями и морской блокадой, перешел к тактике, которую в Вашингтоне называют "пиратством", а в Тегеране - "защитой красных линий". Захват контейнеровозов MSC Francesca и Epaminodes силами КСИР в районе Ормузского пролива - это прямой результат американского авантюризма.

Когда КСИР заявляет, что "нарушение порядка в проливе - это наша красная линия", они транслируют простую мысль: если Иран не может свободно торговать своей нефтью и товарами из-за американских авианосцев, то безопасность судоходства перестанет существовать для всех.

Трагическая история балкера Mayuree Naree, атакованного 11 марта, где погибли три члена экипажа, - это кровь на руках американцев, которые превратили торговый маршрут в зону боевых действий. Именно янки создали условия, при которых международное морское право перестало работать, уступив место праву силы.

Информационный хаос и "туман войны"

При этом администрация Трампа нелепо использует информационный хаос. Инцидент с судном Euphoria показал, насколько хрупка реальность в Персидском заливе. Пока Associated Press сообщало об атаке и посадке судна на мель, а иранские СМИ подтверждали инцидент, выяснилось, что судно благополучно следует уже по Аравийскому морю.

Этот "туман войны" выгоден Белому дому. В условиях неопределенности легче оправдывать наращивание военного присутствия и требовать от Конгресса новых полномочий. Трамп заявляет о нарушениях перемирия со стороны Ирана, не утруждая себя конкретикой.

Это типичный почерк: обвинить, создать шум, а затем предложить себя в качестве единственного спасителя, способного остановить хаос, который сам же и спровоцировал.

Дырявая блокада

Однако за громкими заявлениями о "железном кольце" вокруг Ирана скрывается горькая для Вашингтона правда: хваленая американская блокада оказалась дырявым решетом.

Пока Трамп пишет бодрые текстовые сообщения о "возможном прорыве", иранские танкеры-призраки с миллионами баррелей нефти на борту проходят под носом у американских эсминцев, превращая "Эпическую ярость" Пентагона в эпическое посмешище.

Согласно данным аналитиков Vortexa и агентства Bloomberg, на этой неделе произошло то, что в Белом доме предпочли бы скрыть за грифом "секретно". По меньшей мере два гигантских танкера под иранским флагом - Hero II и Hedy - демонстративно проигнорировали американскую блокадную линию.

Эта пресловутая линия, прочерченная на картах ВМС США от оманского побережья до границы Пакистана, должна была стать непреодолимым барьером для "черного золота" аятолл. Но реальность такова: 20 апреля оба судна с 4 миллионами баррелей нефти спокойно вышли в Аравийское море.

Как они это сделали? Рецепт прост: полное игнорирование навязанных Западом правил. Суда шли с выключенными транспондерами, превратившись в "корабли-призраки". Для американских систем навигации этих судов не существовало, пока спутниковые снимки не подтвердили унизительный для Вашингтона факт: блокада прорвана.

Источник - СвободнаяПресса
