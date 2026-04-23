01:35 24.04.2026

Ормуз - это диагноз: У Трампа снесло крышу окончательно

Иран нашел способ благополучно дырявить "непроницаемую морскую блокаду" США



Константин Ольшанский

23 апреля 2026



Политика США на Ближнем Востоке окончательно мутировала в непредсказуемую смесь из бизнес-шантажа и военной агрессии. Fox News сообщает, что Дональд Трамп милостиво продлил перемирие с Ираном еще на "три-пять дней".



Только для любого адекватного человека это выглядит не как жест доброй воли, а как изощренное психологическое давление. Трамп, привыкший диктовать условия всему миру, в очередной раз упивается своей властью, называя это "поиском мирного урегулирования".



США продолжают играть в "политическое казино", где ставкой является безопасность всей планеты. Трамп сознательно загоняет Тегеран в ситуацию, когда любой ответ будет считаться "деструктивным".



Если Иран соглашается - он признает право США диктовать условия. Если отказывается - Вашингтон получает карт-бланш на продолжение бомбардировок.



Стратегия "сжатой пружины"



Решение администрации Трампа ограничить режим прекращения огня столь коротким сроком обнажает истинные намерения Белого дома. По сообщениям источников CNN, Вашингтон сознательно избегает долгосрочных обязательств.



Это так называемая тактика "сжатой пружины": не давать противнику передышки, держать его в состоянии постоянного стресса и требовать капитуляции под видом "мирного предложения".



Особенно сюрреалистично выглядит "дипломатия текстовых сообщений". На запрос New York Post о возможном прорыве Трамп отвечает: "Это возможно! Президент Д.Т.". В этом коротком возгласе - вся суть нынешней американской внешней политики: превращение сложнейшего геополитического конфликта в личное шоу одного человека, жаждущего "Великой сделки" любой ценой.



Блокада как акт агрессии



Критическая ошибка Вашингтона заключается в волюнтаризме Трампа. Wall Street Journal пишет, что внутри Белого дома царит хаос, Трамп принимает судьбоносные решения без согласования с собственными советниками. Даже ближайшие сторонники президента не понимают, что он выкинет завтра, пишет пишет Wall Street Journal, пообщавшись с разными источниками в администрации Трампа.



США обвиняют Иран в эскалации, в то время как сами поддерживают жесткую морскую блокаду иранских портов. С точки зрения международного права, блокада портов и территориальных вод суверенного государства - это и есть акт войны.



Тем не менее Трамп называет эту блокаду "успешной" и использует ее как рычаг на переговорах. Это лишнее доказательство двойных стандартов Трампа, пишет Wall Street Journal.



Вашингтон искренне недоумевает, почему Тегеран отказывается садиться за стол переговоров в Исламабаде, пока американские эсминцы перехватывают суда с иранскими грузами.



Для любого здравомыслящего наблюдателя очевидно: невозможно вести диалог о мире, когда одна сторона держит другую за горло.



Американская стратегия "максимального давления" в 2026 году достигла своего логического тупика, где на любое действие следует пропорциональное противодействие.



Ормузский капкан. Тегеран готовит ответ



Иран, загнанный в угол американскими санкциями и морской блокадой, перешел к тактике, которую в Вашингтоне называют "пиратством", а в Тегеране - "защитой красных линий". Захват контейнеровозов MSC Francesca и Epaminodes силами КСИР в районе Ормузского пролива - это прямой результат американского авантюризма.



Когда КСИР заявляет, что "нарушение порядка в проливе - это наша красная линия", они транслируют простую мысль: если Иран не может свободно торговать своей нефтью и товарами из-за американских авианосцев, то безопасность судоходства перестанет существовать для всех.



Трагическая история балкера Mayuree Naree, атакованного 11 марта, где погибли три члена экипажа, - это кровь на руках американцев, которые превратили торговый маршрут в зону боевых действий. Именно янки создали условия, при которых международное морское право перестало работать, уступив место праву силы.



Информационный хаос и "туман войны"



При этом администрация Трампа нелепо использует информационный хаос. Инцидент с судном Euphoria показал, насколько хрупка реальность в Персидском заливе. Пока Associated Press сообщало об атаке и посадке судна на мель, а иранские СМИ подтверждали инцидент, выяснилось, что судно благополучно следует уже по Аравийскому морю.



Этот "туман войны" выгоден Белому дому. В условиях неопределенности легче оправдывать наращивание военного присутствия и требовать от Конгресса новых полномочий. Трамп заявляет о нарушениях перемирия со стороны Ирана, не утруждая себя конкретикой.



Это типичный почерк: обвинить, создать шум, а затем предложить себя в качестве единственного спасителя, способного остановить хаос, который сам же и спровоцировал.



Дырявая блокада



Однако за громкими заявлениями о "железном кольце" вокруг Ирана скрывается горькая для Вашингтона правда: хваленая американская блокада оказалась дырявым решетом.



Пока Трамп пишет бодрые текстовые сообщения о "возможном прорыве", иранские танкеры-призраки с миллионами баррелей нефти на борту проходят под носом у американских эсминцев, превращая "Эпическую ярость" Пентагона в эпическое посмешище.



Согласно данным аналитиков Vortexa и агентства Bloomberg, на этой неделе произошло то, что в Белом доме предпочли бы скрыть за грифом "секретно". По меньшей мере два гигантских танкера под иранским флагом - Hero II и Hedy - демонстративно проигнорировали американскую блокадную линию.



Эта пресловутая линия, прочерченная на картах ВМС США от оманского побережья до границы Пакистана, должна была стать непреодолимым барьером для "черного золота" аятолл. Но реальность такова: 20 апреля оба судна с 4 миллионами баррелей нефти спокойно вышли в Аравийское море.



Как они это сделали? Рецепт прост: полное игнорирование навязанных Западом правил. Суда шли с выключенными транспондерами, превратившись в "корабли-призраки". Для американских систем навигации этих судов не существовало, пока спутниковые снимки не подтвердили унизительный для Вашингтона факт: блокада прорвана.