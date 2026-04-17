Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"

04:20 24.04.2026

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить дальнейшие усилия для эффективного обобщения и применения опыта развития города Иу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.



Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, выступил с таким призывом недавно, давая важные указания.



Мелкие товары из Иу завоевали крупные рынки и превратились в крупную индустрию, таким образом был сформирован опыт развития города Иу, сказал Си Цзиньпин, добавив, что это представляет собой успешную практику развития уездной экономики в соответствии с местными условиями.



Следует приложить дальнейшие усилия для эффективного обобщения и применения этого опыта в увязке с развертыванием общепартийной просветительской кампании по утверждению и претворению в жизнь правильного понимания должностных заслуг, подчеркнул Си Цзиньпин.



Необходимо поощрять все регионы к использованию своих собственных ресурсов и потенциала для поиска путей высококачественного развития, соответствующих их реальным условиям, отметил он.



Известный как "мировой супермаркет", Иу является крупнейшим в мире оптовым рынком мелких товаров, поставляющим все, от рождественских товаров до сувениров с чемпионата мира по футболу.



Он часто рассматривается как окно в реформы и открытость Китая и барометр мировой торговли мелкими товарами. В настоящее время на рынке мелких товаров Иу насчитывается более 1,26 млн хозяйствующих субъектов, поддерживающих торговые связи с более чем 230 странами и регионами мира. В 2025 году по стоимостному объему экспорта Иу занял первое место в Китае среди всех регионов уездного уровня.