Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона

05:01 24.04.2026 Глава "Росатома" рассказал о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона. Интервью с Алексеем Лихачевым



23 апреля 2026



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Проект атомной электростанции в Узбекистане рассматривается как ключевой элемент долгосрочного экономического и технологического развития страны. Об этом в интервью корреспонденту Podrobno.uz заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.







По его словам, сотрудничество между Узбекистаном и Россией в атомной сфере выходит далеко за рамки энергетики и включает подготовку кадров, развитие науки, создание новых производств и формирование так называемой "атомной инфраструктуры". Центральным элементом этого процесса становится проект интегрированной атомной электростанции, сочетающей разные типы реакторов и подходы к генерации энергии.



При этом в интервью Лихачев затронул не только узбекский проект, но и более широкий контекст – от развития атомной энергетики в Центральной Азии до вопросов безопасности действующих объектов и обращения с отработанным ядерным топливом. В частности, он отметил, что "Росатом" рассматривает его как часть замкнутого топливного цикла, что позволяет повторно использовать материалы и снижать экологическую нагрузку.



Сотрудничество как основа



Сотрудничество Узбекистана и России в атомной сфере, по словам Алексей Лихачев, традиционно рассматривается как показатель высокого уровня доверия между странами – как на уровне правительств, так и на уровне лидеров.



Он подчеркнул, что атомная энергетика в принципе не может развиваться без политического и институционального доверия, поскольку требует принятия сложных и долгосрочных решений на всех уровнях.



Алексей Лихачев отметил, что взаимодействие между странами в этой сфере формировалось на протяжении десятилетий и после обретения Узбекистаном независимости выстраивалось на равноправной и взаимовыгодной основе. Речь идет как о сотрудничестве в сырьевой базе – в частности, в урановой отрасли, – так и о научном взаимодействии, включая работу академических институтов.



При этом нынешний этап сотрудничества выходит за рамки традиционных направлений. Помимо поставок топлива и взаимодействия на международных площадках, страны переходят к более комплексной модели партнерства, в центре которой – развитие собственной атомной генерации и инфраструктуры.



Ключевым элементом этого перехода Лихачев назвал решение о создании атомной электростанции, которое он охарактеризовал как "особую ценность" в двусторонних отношениях. По его словам, именно такие проекты становятся не только энергетическими, но и системными – влияющими на экономику, промышленность и технологическое развитие страны.



Ставка на гибкость и "интегрированную" модель



Ключевым элементом сотрудничества становится проект атомной электростанции, который в Росатом называют "интегрированным". По словам Алексей Лихачев, речь идет не просто о строительстве очередного энергоблока, а о новой логике организации всей энергосистемы.



"За таким, что ли, бриллиантом в этом сотрудничестве является решение о создании интегрированной атомной электростанции", - отметил он, подчеркнув, что этот проект выходит за рамки классической атомной генерации.



Суть модели – в сочетании на одной площадке реакторов разной мощности. Как пояснил Лихачев, речь идет о крупной базовой генерации и малых реакторах, способных быстро реагировать на изменения спроса.



"С одной стороны, это очень проверенные решения… Но при этой надежности комплексное решение является инновационным", – сказал он.



По его словам, такая конфигурация дает возможность одновременно обеспечивать стабильную выработку электроэнергии и гибко управлять нагрузкой. Если крупные энергоблоки формируют основу энергосистемы, то малые мощности позволяют быстро отвечать на локальные пики потребления.



"Мы можем активно использовать и большую базовую мощность, и мощность 55 мегаватт - для быстрого ответа на точечное повышение спроса", - пояснил Алексей Лихачев.



Отдельно он подчеркнул экономическую составляющую проекта. Интеграция инфраструктуры позволяет снизить капитальные затраты за счет объединения систем, что делает модель более эффективной по сравнению с традиционными подходами к строительству АЭС.



При этом, как следует из позиции "Росатома", проект в Узбекистане рассматривается не как отдельный объект, а как основа для формирования полноценной отрасли - с собственной инфраструктурой, компетенциями и технологической базой.



"Атомный город"



Проект атомной электростанции, по словам Алексей Лихачев, изначально рассматривается шире, чем просто энергетический объект. Речь идет о формировании вокруг станции полноценной социальной и экономической среды - так называемого "атомного города".



Он напомнил, что подобная модель сложилась еще в советское время, когда атомная отрасль развивалась как замкнутая система – не только с производством, но и с особой социальной инфраструктурой.



"Мы не просто строили атомные станции – мы создавали объекты использования атомной энергии и особым образом выстраивали социальную политику", – отметил Алексей Лихачев.



По его словам, города, формировавшиеся вокруг таких объектов, традиционно отличались более высоким уровнем образования, социальной среды и качества жизни. Эта модель, как он утверждает, сохраняется и сегодня – уже в современных проектах "Росатома".



"В городах присутствия наши станции… там высокий уровень образования, там серьезная социальная политика, там передаются навыки и компетенции из поколения в поколение", – сказал он.



Алексей Лихачев подчеркнул, что этот подход компания переносит и в зарубежные проекты. В качестве примера он привел город в Беларуси, который за время реализации атомного проекта фактически трансформировался из небольшого населенного пункта в динамично развивающийся центр.



"Еще 15 лет назад это был просто небольшой райцентр, а сейчас это заметный муниципалитет, который является лидером по росту средней заработной платы", – отметил он.



По его словам, эффект от атомной станции не ограничивается выработкой электроэнергии. Она становится драйвером для развития образования, бизнеса и социальной инфраструктуры.



"Атомная технология дает не только импульс генерации электричества… но и резко поднимает уровень жизни и умонастроения", – подчеркнул глава "Росатома".



В случае Узбекистана, как следует из его слов, речь идет о создании аналогичной модели – с размещением не только энергетических мощностей, но и новых технологических направлений.



"Было бы здорово, если бы эти компетенции разместились в будущем атомном городе, чтобы это стало магнитом для притяжения людей творческих, умных", – сказал Алексей Лихачев.



Подготовка кадров



Одним из ключевых условий реализации атомного проекта в Узбекистане, по словам Алексей Лихачев, является формирование собственной кадровой базы. Речь идет не о точечной подготовке специалистов, а о создании полноценной профессиональной среды. Алексей Лихачев подчеркнул, что работа в этом направлении уже ведется и охватывает несколько уровней - от инженерного образования до научной подготовки.



"Это целая армия специалистов", – отметил он, говоря о количестве узбекистанских студентов и инженеров, вовлеченных в обучение и подготовку.



По его словам, за последние годы в стране уже подготовлены десятки профильных специалистов, а обучение продолжается как внутри Узбекистана, так и за его пределами. В частности, сотни студентов проходят подготовку в российских вузах по квотам и программам, связанным с атомной отраслью.



"Уже подготовлены инженеры, еще несколько сотен проходят обучение, и около 900 молодых граждан Узбекистана учатся в российских вузах", – сказал Алексей Лихачев. При этом речь идет не только о формальном образовании, но и о создании устойчивой профессиональной среды, где знания и навыки будут передаваться внутри отрасли.



Глава Росатома отдельно отметил, что в Узбекистане уже существует база для такого развития – в частности, научные институты и исследовательская инфраструктура.



"У вас богатые традиции, есть институт ядерных исследований, исследовательские реакторы", – подчеркнул он, добавив, что переход к промышленному уровню позволит масштабировать использование этих компетенций. По его словам, запуск атомной генерации открывает возможность для более широкого применения технологий – не только в энергетике, но и в других отраслях экономики.



"Переход в промышленное измерение – это возможность массово использовать эти технологии и смежные технологии в народном хозяйстве", – отметил Алексей Лихачев.



Центральная Азия - рост экономики и новая энергетическая повестка



Проект в Узбекистане Алексей Лихачев рассматривает в более широком региональном контексте. По его словам, Центральная Азия сегодня становится одним из ключевых направлений для развития атомной энергетики – прежде всего из-за быстрого роста экономики и населения.



"Нам очень комфортно в Центральной Азии", – отметил он, добавив, что регион демонстрирует устойчивые темпы развития. По его оценке, экономический рост в странах региона достигает около 7 % в год, а потребление энергии продолжает увеличиваться ускоренными темпами. При этом демографический фактор только усиливает эту тенденцию.



"Рост населения, рост экономики рождают спрос на электроэнергию", – подчеркнул Алексей Лихачев. В этих условиях атомная энергетика, по его словам, становится одним из ключевых ответов на растущую нагрузку на энергосистемы.



Он привел примеры других стран региона, где уже реализуются или планируются аналогичные проекты. В частности, в Казахстане после проведения референдума и международного конкурса было принято решение о строительстве атомной электростанции с участием "Росатома".



"Казахстан провел большой международный конкурс и определил лидера консорциума – им стала госкорпорация "Росатом", – отметил он. По его словам, сотрудничество с Казахстаном также включает добычу урана, научные проекты и экспортные направления, а теперь выходит на уровень практической реализации атомной генерации.



В Кыргызстане, как рассказал Алексей Лихачев, взаимодействие развивается по другим направлениям – от ликвидации объектов ядерного наследия до энергетических проектов. В частности, речь идет о строительстве энергетических объектов, включая проекты в гидроэнергетике и другие инициативы.



Безопасность и кризисные зоны



Помимо экономических и технологических вопросов, в интервью Алексей Лихачев затронул и чувствительные темы, связанные с безопасностью атомных объектов в условиях геополитической напряженности. Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, он отметил, что ожидать быстрого урегулирования конфликта пока не приходится.



"Мы все хотим мира, но пока слишком противоречивые сигналы приходят, чтобы ожидать какого-то быстрого примирения", – сказал он.



В этих условиях, по его словам, компания была вынуждена сократить присутствие персонала на площадках. Значительная часть сотрудников была эвакуирована, а на объектах остались только те, кто добровольно согласился поддерживать инфраструктуру.



"Мы обоснованно закончили эвакуацию, более 600 человек вывезли… остались только добровольцы", – отметил Алексей Лихачев. Их задача – поддержание жизнедеятельности объектов и связь с заказчиками, несмотря на остановку строительных работ. При этом он подчеркнул, что речь идет не только о технической инфраструктуре, но и о более широком комплексе – вплоть до условий безопасности на территории.



"Вокруг сложилась инфраструктура, которую нужно поддерживать. От этого тоже зависит безопасность наших людей", – сказал он, приводя в пример даже меры по контролю за окружающей средой.



Отдельно Алексей Лихачев затронул ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, которая продолжает работать в условиях нестабильности. По его словам, станция сохраняет функционирование, однако ситуация остается сложной.



Он рассказал, что энергоснабжение станции осуществляется по ограниченной схеме – через одну внешнюю линию, в то время как вторая остается поврежденной. Попытки ее восстановления осложняются текущими условиями.



Несмотря на это, системы безопасности продолжают работать в штатном режиме. В частности, в случае отключения внешнего электроснабжения автоматически запускаются резервные источники энергии.



"Все дизель-генераторы отработали по штатной схеме", – подчеркнул Алексей Лихачев. Он также отметил, что персонал станции адаптировался к работе в таких условиях и способен оперативно реагировать на возможные сбои.



При этом, по его словам, риски сохраняются не только для самой станции, но и для города, который является частью атомной инфраструктуры.



"Город атомщиков – это часть инфраструктуры безопасности", – сказал он, добавив, что в результате обстрелов есть пострадавшие.



Топливный цикл и экология



Отдельное внимание в интервью Алексей Лихачев уделил вопросу обращения с отработанным ядерным топливом – теме, которая остается одной из самых чувствительных в контексте строительства АЭС.



Отвечая на вопрос о возможной схеме переработки топлива для узбекской станции, он подчеркнул, что окончательных юридических договоренностей на данный момент нет, однако сам подход уже определен.



"Мы еще не вышли на юридическое оформление, но это очень важная тема", – отметил Алексей Лихачев. По его словам, Росатом рассматривает отработанное топливо не как отход, а как часть замкнутого технологического цикла, в котором значительная доля материалов может быть повторно использована.



"Отработавшее топливо – это часть большого замкнутого топливного цикла", – сказал он.



Речь идет о технологии, позволяющей извлекать делящиеся материалы и использовать их повторно – в том числе при производстве нового топлива. Такой подход, по словам Алексея Лихачева, дает сразу несколько преимуществ: снижает объем отходов и уменьшает экологическую нагрузку на проект.



"В этом наше конкурентное преимущество – не только построить станцию и обеспечить ее топливом, но и минимизировать экологическую нагрузку", – подчеркнул он. Источник - Podrobno.uz

Источник - Podrobno.uz





