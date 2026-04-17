Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026

13:17 24.04.2026

Эмомали Рахмон 23 апреля принял ряд кадровых решений:



Освободить Зубайдзода Зубайдулло Наджота от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Государстве Кувейт и по совместительству Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Султанате Оман в связи с переходом на другую работу.



Назначить Нозири Хусрава Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Государстве Кувейт.



Назначить Зубайдзода Зубайдулло Наджота Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Султанате Оман.



Назначить Джунайдулло Хамро Хабибулло заместителем Командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан по тылу.



В связи с реорганизацей Института философии, политологии и права имени А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан, освободить Махмадизода Нозима Давлатмурода от должности директора Института философии, политологии и права имени А.Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана.



Освободить Абдулхоликзода Лутфию Абдулхолик от должности заместителя министра образования и науки Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



Назначить Бобозода Хуршеда Сафара первым заместителем председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан.



Назначить Мирзозода Парвона Зайналобудина директором Государственного учреждения "Институт государства и права Национальной академии наук Таджикистана".



Назначить Махмадизода Нозима Давлатмурода директором Государственного учреждения "Института философии и политологии имени А.Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана".



Освободить Файзализода Джумахона Хола от должности директора Государственного учреждения "Национальная библиотека" Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с уходом на пенсию.



Назначить Абдулхоликзода Лутфию Абдулхолик директором Государственного учреждения "Национальная библиотека" Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.



В соответствии с пунктом 8 статьи 69 Конституции Республики Таджикистан в Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан были внесены предложения Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона "О прекращении полномочий судьи Конституционного суда Республики Таджикистан Джамшедзода Джамшеда Назаршо в связи с его кончиной", "Об избрании судьей Конституционного суда Республики Таджикистан Кодирзода Джурабека Шарифа", а также "Об отзыве Аминзода Сайдабону Рустам в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи".