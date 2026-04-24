Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
14:00 24.04.2026

Блестящий метеор

Мурат Абдиров, доктор исторических наук
24 апреля 2026

Шокана Уалиханова не стало, когда он был совсем молодым – ему было всего 29 лет. Знаменитый русский востоковед Николай Веселовский сказал о нем: "Как блестящий метеор промелькнул над нивой востоковедения потомок киргизских ханов, в то же время офицер русской армии Чокан Чингизович Валиханов. Русские ориенталисты единогласно признали в лице его феноменальное явление и ожидали от него великих и важных откровений о судьбе тюркских народов, но преждевременная кончина Чокана лишила нас этих надежд. Он умер от чахотки, не достигнув и 30-летнего возраста. Генерал-губернатор Западной Сибири Гасфорт, обративший внимание на выдающиеся способности Валиханова, стал, насколько возможно, покровительствовать ему в ученых занятиях и выхлопотал для него поездку в Кашгар, ознаменовавшуюся важными результатами в научном отношении. Когда Валиханов вернулся из Кашгара, Гасфорт сам принимал участие в редактировании отчета об этой поездке и затем дал Валиханову командировку в С.-Петербург".

Шокан Уалиханов окончил Сибирский кадетский корпус в Омске (1847–1853) на один год раньше своих сверстников. Начальство полагало излишним знакомить кадетов-инородцев с такими специальными военными дисциплинами, как тактика, фортификация, артиллерия, которые преподавали в выпускном классе. Всего в Сибирском кадетском корпусе за все годы его существования (1845–1907) обучились 13 казахов. Затем это училище было преобразовано в Омский военный корпус.

Шокан, как вспоминал его друг и однокашник Григорий Потанин, намеревался поступить на Восточный факультет Санкт-Петербургского университета, чтобы затем "под прикрытием какой-нибудь маски проникнуть в загадочные недра Поднебесной империи, эту мечту он постоянно носил в своей голове…" И через несколько лет она осуществилась, правда, с немалой опасностью для него. Можно предположить, что военное министерство России уже тогда исподволь готовило его к этой миссии – военного разведчика.

Так как после кадетского корпуса Шокан несколько лет являлся адъютантом генерал-губернатора Западной Сибири Густава Гасфорта, то из первых уст был осведомлен о планах России на Востоке, в частности в Китае. Начиналась "большая игра" великих держав за влияние в Центральной Азии, поэтому российскому МИДу и военному министерству нужно было получить нужную информацию об обстановке в этом регионе.

Как вспоминал позже знаменитый путешественник, географ Петр Семенов-Тян-Шанский, именно он, впечатленный наблюдательностью, меткими суждениями и огромным потенциалом исследователя, первым высказал идею о тайной поездке Шокана в Кашгар. В июне 1858 года хорошо владеющий, кроме немецкого, французского, русского, арабского и персидского, несколькими наречиями тюркского языка (китайский не успел выучить) молодой офицер по секретному заданию российского Генерального штаба проник в Жетысу, Кашгар и Кульджу под именем купца Алимбая – родственника караван-баши, ташкентца Мусабая Тохтубаева.

Со времен венецианского купца и путешественника (XIII– IV века) Марко Поло ни один европеец не проникал на земли Джунгарии и Восточного Туркестана, правители которых отличались религиозным фанатизмом по отношению к иноверцам и беспощадно казнили их. Самый яркий пример – казнь через обезглавливание по приказу местного правителя Валихана-тюре агента Ост-Индской компании, немецкого путешественника и исследователя Адольфа Шлагинтвейта в августе 1857 года, всего за несколько месяцев до прибытия Шокана в Кашгар.

Во время тайного полугодового пребывания там большую часть своего времени Шокан проводил на главном городском рынке (Чон-базар). Только здесь, общаясь с местным населением, можно было собрать самую разнообразную информацию по интересующим тайного агента вопросам. Чтобы отвести от себя какие-либо подозрения, он, по обычаю, временно женился на местной девушке-уйгурке, а перед отъездом вернул ее родителям, заплатив, естественно, серьезные отступные.

Подвергая свою жизнь ежедневной опасности, так как вскоре пошел слух о прибытии с караваном русского шпиона, он стал первым по-европейски образованным человеком, побывавшим в этом закрытом крае. Когда караван тронулся в обратный путь, то по приказу кокандского хана за ним была организована погоня, но Шокан Уалиханов успел выехать из Кашгара. Иначе разделил бы трагическую судьбу Адольфа Шлагинтвейта.

Шокан вернулся в Верный 12 апреля 1859 года после 10 месяцев и 14 дней опасного путешествия. Известно, что он не отличался ни богатырским телосложением, ни крепким здоровьем, поэтому ему необходимо было длительное время для психофизической реабилитации после смертельно опасной поездки.

В Санкт-Петербург по месту службы он прибыл лишь в марте 1860 года. После отчета о своей поездке в Кашгар Шокан получил звание штаб-ротмистра, ему выдали единовременное пособие 500 рублей серебром и пожаловали установленным для мусульман орденом Св. Владимира IV степени. Им награждали людей, исполнивших поручения, сопряженные с опасностью для жизни.

По оценке Русского географического общества, тайная поездка в Кашгар Шокана Уалиханова представляла собой "замечательный географический подвиг со времен Марко Поло". В определенной мере она способствовала упорядочению пограничных вопросов между Китаем и Россией в Синьцзяне, что нашло отражение в нескольких договорах – Пекинском (1860), Ливадийском (1879) и Санкт-Петербургском (1881).

После той поездки Шокан был причислен к Азиатскому департаменту МИД России, а также избран членом престижного Русского географического общества. В свободное от службы время он слушал лекции в Санкт-Петербургском университете и вел типичный для молодых аристократов того времени образ жизни: посещал балы, театры, бывал на скачках. Как вспоминали его друзья, "вместе с грациозностью и интеллигентностью в нем присутствовали лоск и шик гвардейского офицера", что придавало ему "вид европейского сибарита и денди…" Современники отмечали, что редко встречали человека с таким чувством юмора, самоиронией, насмешливостью и острым, как бритва, языком. Не случайно у многих при упоминании его имени рождались аналогии то с Лермонтовым, то с Байроном. И это естественно: Шокан Уалиханов, у которого и так были природные склонности к литературе, зачитывался романами своей эпохи и вольно или невольно приобретал определенные черты героев своего времени.

В 1864–1865 годах Шокан Уалиханов участвовал в военной экспедиции полковника Михаила Черняева в должности переводчика при завоевании и присоединении к России Южного и Юго-Восточного Казахстана. Он оправдал возложенные на него надежды: по завершении операции командир экспедиционного отряда Черняев отмечал в своей депеше в Омск, что "успеху отношений с местным населением много способствовал своими обширными знаниями штабс-ротмистр Валиханов". После того как он (Черняев) разрешил своим солдатам при взятии Аулие-Ата (Тараз) грабить город, между ними произошла крупная ссора, и Шокан, самовольно оставив отряд, вернулся в Верный...

В его биографии есть покрытые тайной страницы. Так, ученые до сих пор спорят, был ли он в столице Франции? Ведь в письме к родителям от 4 ноября 1860 года Шокан сообщал: "…через месяц выеду из Петербурга в Париж, для чего занял деньги у одного человека". А некоторые его знакомые (например, дипломат Александр Врангель) вспоминали, что встречали его в этом городе: "Был в Париже, встретил там Валиханова". При этом имя не упоминалось, но эта строчка дала многим публицистам основание для сенсации: Шокан не умер в 1865 году, он успел побывать в Париже! Валиханов на самом деле был там, но не Чокан, а его троюродный брат, который происходил по линии другого сына хана Вали, – Гази Булатович Валиханов. Он тоже получил образование в Сибирском кадетском корпусе и примерно в одно время с Шоканом стал штабс-ротмистром, женат же был на дочери Тезека Нуралиева – брата жены Шокана. Дожил до 1919 года и дослужился до генеральского чина.

Источник - Казахстанская правда
