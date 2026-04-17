Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе

15:00 24.04.2026

Спортсменку из Омска Салтанат Меденову наградили в Кремле за достижения в боксе.



На официальном сайте Кремля указано, что чемпионка мира получила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.



Меденова стала первой представительницей Омской области, завоевавшей титул чемпионки мира по боксу среди женщин. С победой 25-летнюю спортсменку также поздравил губернатор Омской области Виталий Хоценко.



Во время церемонии Владимир Путин отдельно отметил успехи женщин в боксе.



"Это, казалось бы, такой мужской вид спорта, но мне приятно отметить, что и девушки наши тоже показывают себя с самой лучшей стороны", - сказал президент РФ.



Салтанат Меденова выступает в средней и полутяжелой весовых категориях. Она является заслуженным мастером спорта России, членом сборной России по боксу и чемпионкой мира 2025 года. Среди ее достижений также называют четыре титула чемпионки России и призовые места на чемпионатах Европы.



Для казахстанской аудитории история Меденовой привлекла внимание из-за ее происхождения. Ранее в интервью проекту "Спорт Министрі" спортсменка рассказывала, что является этнической казашкой и относится к роду Кулутай Кыпшак Среднего жуза. По ее словам, родители родом из Омска, дома семья в основном говорит на русском языке, однако бабушка до сих пор разговаривает на казахском.



Сама Меденова родилась в Омске 27 апреля 2001 года. В 2025 году она выиграла чемпионат мира по боксу в весовой категории до 81 кг, выступая за сборную России.



