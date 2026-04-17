|Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
00:05 25.04.2026
ВСУ бегут с восточного берега Оскола у пгт Ковшаровка – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 24 апреля в разрезе СВО. Русские войска смяли внешний оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ. Редакция Readovka рассмотрела возможные причины отставок в командовании 10-го АК ВСУ. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Бровди пожаловался на качество поставляемых боеприпасов.
Сбросить в воду
Части 6-й гвардейской общевойсковой и 1-й гвардейской танковой армий добились значительного успеха на юге Купянского направления. Нашим войскам удалось рывком занять обширные площади к востоку от пгт Ковшаровка и вплотную подойти к селу Новоосиново. По сведениям некоторых источников, передовым штурмовым подразделениям ВС РФ удалось зацепиться за восточные окраины села.
Стремительный маневр стал возможным благодаря тому, что некоторые подразделения из состава 116-й, 14-й и 43-й ОМБр ВСУ эвакуировались на западный берег Оскола. То есть внешний оборонительный контур Ковшаровской сельской агломерации оказался полупустым. Остается дискуссионным вопрос о причинах, почему противник снял часть сил указанных механизированных бригад и вывел их за Оскол. Есть основания полагать, что командование ВСУ использовало группировку у Ковшаровки в качестве донора сил для других участков. Ведь неприятелю жизненно необходимо укреплять оборону как в Волчанском, так и в Харьковском районах Харьковской области, где для ВСУ отчетливо обозначился кризис.
Несмотря на то, что оголение обороны практически гарантированно приводит к ее обрушению, это не остановило Киев от репрессий в отношении командиров частей ВСУ, которые не справились с задачей держаться при минимуме возможностей. Итогом рывка ВС РФ в направлении Ковшаровки стало снятие с должности и отправка в отставку командира 14-й ОМБр полковника Лисецкого и отстранение от командования 10-м АК ВСУ бригадного генерала Перца.
Деградация ситуации теперь вынуждает украинские войска, оставшиеся на восточном берегу Оскола, вне зависимости от прежних планов, начать эвакуировать тяжелую технику и вооружение, пока у них есть хоть какой-то запас времени. Известно, что ВСУ в тех местах навели переправу неподалеку от железнодорожного моста у села и станции Осиново. Вторая переправа находится в районе села Пристен.
Однако несмотря на то, что ситуация требует от противника немедленно приступить к поэтапному отходу за Оскол, есть основания полагать, что ВСУ будут упорствовать и, не ровен час, этим доведут ситуацию до стихийной эвакуации пехоты за реку. Данное предположение строится на том, что отстранение от командования полковника Лисецкого послужит примером для остальных командиров, которым даже объективно и безальтернативно необходимо сниматься с позиций и отступать. Может показаться, что увольнение из рядов ВСУ – это праздник и большой подарок судьбы. Да, но только для рядовых и младших командиров. Командиры частей и подразделений противника кормятся со своих солдат и нижестоящих должностных лиц. Отстранение от "кормушки" для украинских старших офицеров – это серьезная кара. А ради сохранения своего положения они готовы и далее жертвовать личным составом и наплевать на все нужды обстановки, даже если по итогу это приведет к катастрофе.
Копнем поглубже
Генштаб ВСУ, опубликовавший официальное сообщение о снятии с должностей комбрига 14-й ОМБр и 10-го АК, объяснил эти кадровые перестановки тем, что в сеть попали фото с истощенными пехотинцами ВСУ из состава 14-й мехбригады. По информации со стороны противника, личный состав одного из батальонов 14-й ОМБр, действовавший на Ковшаровском участке, получал снабжение лишь эпизодически. Альтернативные переправы крайне опасны для транспорта из-за активности наших дронов, а тяжелыми гексакоптерами грузами первой необходимости сотни людей не обеспечить никак.
По версии противника, отстранение комкора и комбрига – последствия того, что фактически изолированные на восточном берегу Оскола от основных сил бойцы плохо питались и пили из луж. Таким образом, с командных постов можно снимать офицеров за то, что "осенью листва опадает". Полноценное обеспечение в условиях, в которых находится противник в районе Ковшаровки, не зависит от действий или бездействия командиров на местах – вероятнее всего, они предприняли все возможное. При таких особенностях обстановки лишь малая их часть доступна к преодолению властью командиров в тактическом звене. Официальная мотивировка кадровых изменений строится на том, что комбриг и комкор 10-го АК ВСУ "замалчивали ситуацию". Стоит задать резонный вопрос: ну доложили бы они, это хоть на что-то повлияло бы, главком ВСУ Сырский лично "на голубом вертолете" начал бы сбрасывать "сникерсы" голодающим? Конечно, нет. Мотивировка ГШ ВСУ – очередная акция по имитации "человеколюбия и справедливости" со стороны высшего командования противника для того, чтобы пустить людям пыль в глаза.
Более того, украинские ресурсы, распространившие фото истощенных солдат ВСУ, добавили, что солдаты 14-й ОМБр были прикомандированы к 30-й ОМБр. То есть все вопросы довольствия прикомандированного личного состава ложились на командование части, к которой его прикомандировали. И командование 30-й ОМБр к "приемышам" вполне могло отнестись наплевательски и снабжать их по остаточному принципу. Не свои подразделения, с точки зрения их обеспечения, являются обузой, особенно если снабженцы на месте занимаются торговлей имуществом и продовольствием на стороне. Но всех собак спустили на комбрига 14-й бригады. И причины, по которым ГШ ВСУ развернул эти "свистопляски", могут крыться как раз в том, что уже экс-командир этой части полковник Лисецкий перешел кому-то дорогу в высшем армейском командовании или действовал самовольно по обстановке, в нарушение приказа. Прямо обвинить Лисецкого в том, что он эвакуировал людей за Оскол, ГШ ВСУ не мог – скорее, вышла бы реклама комбрига. А вот обвинение в том, что его личный состав недоедает, и то, что "доброе" высшее командование наказало негодяя, для Киева крайне выгодны.
Кустарщина
Командующий силами беспилотных систем ВСУ Бровди (позывной "Мадяр") в социальной сети X опубликовал гневное сообщение в отношении производителей боевых частей для разных типов БПЛА, которыми снабжаются ВСУ. Суть претензий Бровди сводится к тому, что на Украине "скачет" качество взрывчатки от разных производителей. Это приводит к перерасходу дронов при негарантированном результате.
Проблема связана с тем, что на Украине кустарно производят боеприпасы как в технически неприемлемых условиях, так и из гражданского сырья, которое не предназначено для превращения во взрывчатое вещество даже при максимально умелом химике-лаборанте. Взрывной количественный рост производства взрывчатки не мог не сказаться на качестве.
Вчера, 23 апреля, главным событием дня стало обострение накала боев в Западном секторе Запорожского направления.