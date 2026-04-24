ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном

00:24 25.04.2026

Владимир Путин и Садыр Жапаров говорили о важном

24.04.2026 | Обзор событий



Президент Киргизии Садыр Жапаров посетил Москву с кратковременным рабочим визитом и встретился в Кремле с Владимиром Путиным. Сообщалось, что ожидается полноформатное длительное общение глав государств, при этом тема переговоров не раскрывалась.



Визит президента Киргизии в Москву "в узком составе", скорее всего, не был ориентирован на подписание контрактов и соглашений, на это указывает отсутствие на встрече ключевых министров – иностранных дел, экономики, энергетики, подписывающие двусторонние соглашения (и отвечающие за их исполнение).



Встреча в Кремле глав России и Киргизии состоялась на фоне значительной кадровой ротации в команде Жапарова. Не исключено, что целью визита было доверительное общение с Путиным.



Путин и Жапаров обменялись приветствиями, взаимно выразив благодарность за теплый прием, лидер России помнит с каким гостеприимством встречали в Киргизии российскую делегацию осенью 2025 года.



"Мы очень продуктивно тогда поработали. Все наши договоренности исполняются. Команды наши работают с обеих сторон, работают активно, интенсивно. Есть результаты этой работы. Они отражаются на темпах экономического роста Кыргызстана. Уверен, что и ваш сегодняшний рабочий визит тоже послужит делу развития наших отношений", - отметил Путин.



Лидер Киргизии поблагодарил Путина за согласие "на эту рабочую встречу". Жапаров подчеркнул важность прочных исторических уз и стратегического партнерства с РФ. С его слов, "Кыргызстан остается стратегическим партнеров и главным союзником РФ".



Глава Киргизии пригласил В.Путина в Бишкек для участия в саммите ШОС, который состоится 31 августа и 1 сентября под председательством Киргизии. Встреча продемонстрировала стремление к развитию сотрудничества, что было подтверждено на официальном уровне.



Между тем, до теста на подлинность тезиса Жапарова "Кыргызстан остается стратегическим партнером и главным союзником РФ" - один шаг: признать официально наши новые субъекты российскими.