04:30  Самаркандский международный форум по борьбе с транснациональными наркоугрозами. Что предложено?
01:20  НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
00:24  ФСК: Владимир Путин и Садыр Жапаров поговорили о важном
00:05  Русские войска смяли оборонительный контур Ковшаровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
Пятница, 24.04.2026
15:00  Путин наградил казашку Салтанат Меденову орденом "За заслуги перед Отечеством" в боксе
14:00  Блестящий метеор: Памяти Шокана Уалиханова (1835–1865), - Мурат Абдиров
13:17  Кадровые перестановки в Таджикистане 23 апреля 2026
05:01  Podrobno.uz: Глава "Росатома" о строительстве АЭС в Узбекистане и будущем атомной отрасли региона
04:20  Си Цзиньпин призвал к распространению опыта города Иу, известного как "мировой супермаркет"
02:50  Взгляд: Прибалтика становится все больше мусульманской
01:35  СП: Ормуз - это диагноз. У Трампа снесло крышу окончательно
00:05  Бои под Степногорском вышли на пик напряжения - итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Четверг, 23.04.2026
16:02  К вопросу о защите Рогунской ГЭС от выдающихся дождевых селевых паводков реки Оби-Шур, - Камолидин Сирожидинов
15:01  Две Киргизские АССР в составе РСФСР, - П.В.Густерин
14:00  Кто играет с нефтяными коридорами? Мнение политолога Ашимбаева по ситуации с "Дружбой"
13:53  Страны ЦА подписали Региональную декларацию по сохранению биоразнообразия в рамках экологического саммита
13:47  Выступление Президента Шавката Мирзиеева на Региональном экологическом саммите в Астане
13:42  Отчет о визите Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан на саммит по Аралу
12:50  Президент Касым-Жомарт Токаев провел саммит учредителей Международного фонда спасения Арала
05:34  Удары по Ирану – это и удары по России на Каспии и в Закавказье, - Дмитрий Родионов
04:30  МК: Почему Россия останавливает транзит казахской нефти в Германию
03:15  ФСК: Почему Европе стоило бы прислушаться к предупреждению Минобороны России
02:56  НГ: Каспий и Арал катастрофически мелеют
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области и заняли село Ветеринарное – итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Среда, 22.04.2026
21:22  Для всего мира Ленин - главный бренд России, который глупо игнорировать, - Александр Широкорад
17:37  Мухтар Шаханов: был ли большой поэт настоящим героем своего времени?
14:01  Съемки фильма ТЮРКСОЙ о Молле Насреддине прошли в Туркменистане
13:49  Президент Кыргызстана подписал закон о госнаградах, почетных званиях и премиях. Что изменилось?
13:42  Почему квазигоскомпании Казахстана стали рассадником коррупции? - Адил Урманов
05:37  СП: Китай строит аэропорты будущего, которым можно только завидовать
03:08  НГ: В Ташкенте обсуждают развитие мирного атома, в Астане – судьбу Арала
02:03  К чему ведет Европу шизофрения элит, - Олег Яновский
01:16  "Гегемону" придется потесниться: В Ормузском проливе доллар и юань делят мировой рынок
00:05  ВС РФ разрушили общую линию обороны ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 21 апреля
Вторник, 21.04.2026
15:02  В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Монголии. О чем договорились Токаев и Хурэлсух
14:39  Россия и Северная Корея соединили пролеты первого в истории автомобильного моста через реку Туманную
13:09  Власти Узбекистана выразили соболезнования в связи с кончиной Рима Гиниятуллина
05:43  Известия: К чему приведет водный дефицит в Центральной Азии
04:20  В Ташкенте открылась выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
03:31  Вашингтон готовит геополитическую инициативу "Шелковая семерка плюс" (S7+)
02:59  Пхеньян провел испытания тактических ракет "Хвасон-11D" под личным контролем Ким Чен Ына
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – сводка Readovka за 20 апреля
Понедельник, 20.04.2026
22:29  НГ: Турция не хочет оказаться следующей после Ирана
17:02  Война на уничтожение. В России 19 апреля 2026 г впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа
15:00  Санкционное самодурство? Гегемон милостиво продлил миру подписку на русскую нефть
14:39  Агрессия США и Израиля против Ирана привела к повышению ...конкурентоспособности хлопка
04:11  Президент Кыргызстана анонсировал административно-территориально реформу. Что она даст?
03:42  В Самарканде стартует крупнейший международный антинаркотический форум
02:38  Честный диагноз планете. Токаев высказался о проблемах ООН, - Евгений Рахимжанов
01:24  НГ: Китай возобновляет борьбу за туркменский газ
00:05  Русская армия усиливает давление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 19.04.2026
21:31  Русские дроны атаковали 172 объекта в Европе: все цели успешно достигнуты, - Кирилл Стрельников
14:40  ФСК: Диалог папы Льва и президента Трампа - реальный конец времен или имитация?
02:41  Посол КНР: Реинкарнация живых будд - это внутреннее дело Китая, а не тема для международных дискуссий
02:04  Центральная Азия: ОДКБ разворачивается во всю мощь, - Рустам Масалиев
Суббота, 18.04.2026
21:14  Названы лидеры по военным расходам в Центральной Азии
14:55  10 самых важных дат истории Худжанда, - П.В.Густерин
03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
НГ: Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
01:20 25.04.2026

Лидеры конкурирующих кланов "Талибана" решили показать единство
Кандагарская и кабульская фракции тем не менее расходятся во взглядах на будущее государственное устройство Афганистана

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
23.04.2026

Эмир талибского Афганистана маулави Хайбатулла Ахундзада и глава МВД "Талибана" Сираджуддин Хаккани совершили совместную поездку в южную афганскую провинцию Гельманд. Впервые два лидера ключевых группировок талибов – кандагарской и кабульской – показались на публике вместе. Неожиданную демонстрацию такого единства связывают с иранским кризисом.

Неделю назад, 17 апреля 2026 года, эмир Хайбатулла Ахунд и глава МВД талибов Сираджуддин Хаккани совершили поездку в уезд Каджаки провинции Гельманд. Официальной целью визита талибского тандема было названо участие в церемонии закладки первого камня в фундамент новой каджакской мечети. Эмир Хайбатулла и Сираджуддин Хаккани также приняли участие в пятничной молитве в селении Каджаки.

После этого глава талибского МВД уже в одиночестве совершил поездку в уезд Герешк той же провинции, где побывал на могиле Дауда Музаммиля, бывшего талибского губернатора афганской провинции Балх.

Совместный визит эмира Хайбатуллы и Сираджуддина Хаккани в Гельманд стал политической сенсацией. Уже давно ходят небеспочвенные слухи о соперничестве за власть в Афганистане двух основных фракций "Талибана" – кандагарской и кабульской. Лидером первой является сам эмир Хайбатулла, опирающийся на ближний круг из десятка соратников – выходцев из провинции Кандагар. В этом же городе на юге страны находится официальная резиденция эмира талибов. Выходца из Восточного Афганистана (район Задран) Сираджуддина Хаккани считают главным лидером кабульской группы "Талибана": помимо МВД талибов, он возглавляет запрещенную в РФ террористическую организацию "сеть Хаккани" – автономную джихадистскую структуру, имеющую собственную базу поддержки как внутри Афганистана, так и за его пределами.

"Кандагарцы" и "кабульцы" при формальном единстве под флагом "Талибана" расходятся в ряде существенных вопросов насчет организации государственно-политической системы Афганистана. Кандагарская фракция более консервативна, выступает за ограничение прав женщин (прежде всего в части образования, трудоустройства и участия в социальной жизни), продвигает политику доминирования пуштунов в органах власти и управления страны, поддерживает движение пакистанских талибов, рассматривая Исламабад в качестве своего естественного противника из-за его антипуштунской политики. Ультраконсерваторы-фундаменталисты из Кандагара, являющиеся суннитами-ханафитами, вполне успешно сотрудничают с шиитским Тегераном и даже рассматривают иранскую модель (с некоторыми нюансами) в качестве возможного примера для Афганистана.

Напротив, кабульская фракция имеет репутацию "умеренных талибов", выступает за смягчение политики в отношении женщин (разрешение на учебу и ограниченное трудоустройство), что вызывает к ней симпатии среди ряда политиков США и ЕС. Лицом кабульской группы "Талибана" является Сираджуддин Хаккани, чья семья еще в начале 80-х годов ХХ века стала сотрудничать на взаимовыгодной основе с американскими спецслужбами. Афганские источники утверждают, что это партнерство сохраняется и сегодня: в американских СМИ периодически появляются публикации, презентующие его как "умного джихадиста" вроде сирийского Ахмеда аш-Шараа, достойного стать "талибским президентом" Афганистана. Как и аш-Шараа, Хаккани является близким контактом запрещенной в РФ террористической "Аль-Каиды", успешно использует потенциал этой террористической организации для укрепления своего влияния в Афганистане и регионе в целом. У Хаккани также давние и глубокие связи с Пакистаном, что имеет важное значение в афганской политике.

Между "кандагарцами" и "кабульцами" периодически возникают конфликты, которые, несмотря на попытки сторон сохранить их в тайне, все же нередко выплескиваются в публичное пространство. Это соперничество объективно работает на ослабление режима "Талибана" в Афганистане, особенно после обострения отношений афганских талибов с Пакистаном в конце февраля 2026 года. Пакистанские спецслужбы не без участия американских и британских коллег несколько месяцев активно работают над проектами новой вооруженной оппозиции эмиру Хайбатулле и его команде, и как минимум некоторые из этих проектов предусматривают раскол "Талибана". Самая очевидная линия такого раскола – уход Сираджуддина Хаккани в "свободное политическое плавание" с перспективой замены маулави Хайбатуллы на посту главы Афганистана.

Несомненно, "кандагарцы" знают о таких планах и пытаются сохранить единство талибской группировки. Апрельский визит в Гельманд тандема Хайбатулла–Хаккани, очевидно, был призван опровергнуть слухи о противоречиях в "Талибане", продемонстрировать "единство рядов" и подчеркнуть верность Сираджуддина Хаккани эмиру талибов в Кандагаре. Выбор юго-западной афганской провинции для организации рандеву также не случаен: Гельманд граничит с Пакистаном, а также тесно связан с Ираном, командиры "Талибана" из гельмандских пуштунов входят в кандагарскую фракцию либо поддерживают ее, балансируя людей Хаккани в некоторых структурах талибской власти.

Наверняка важное значение для организации гельмандского визита эмира Хайбатуллы и Сираджуддина Хаккани имела и динамика политической ситуации в регионе. После провала военной интервенции США против Ирана региональные ставки Тегерана существенно возросли. Это влияет также на статус кандагарской группы афганского "Талибана", опирающейся на иранскую поддержку. Значение такой поддержки и было продемонстрировано эмиром Хайбатуллой Сираджуддином Хаккани. "Успехи иранцев в противостоянии с США объективно укрепляют позиции Хайбатуллы Ахунда внутри "Талибана". Это дает возможность Хайбатулле немного приблизить к себе Хаккани. Как говорится, держи друзей близко, а соперников и врагов еще ближе", – прокомментировал ситуацию один из афганских наблюдателей.

Вряд ли поездка в Каджаки впечатлит пакистанские и американские спецслужбы, прекрасно знающие реальное положение дел в руководстве афганских талибов. Вполне возможно, что на фоне провала иранской авантюры Вашингтона стоит ожидать активизации американских и пакистанских спецслужб в Афганистане, где талибская система вступила в период глубокого кризиса и где позиции Тегерана могут быть особенно уязвимы из-за ставки на исторически бесперспективную диктатуру кандагарской фракции. Очевидно, Ирану и другим странам региона придется задуматься о других политических проектах в Афганистане, которые могут стать альтернативой как уходящему проекту "Талибан 2.0", так и американо-пакистанским экспериментам с "сетью Хаккани".

Источник - Независимая газета
